Ιταλία: 64χρονη αθωώθηκε έπειτα από 13 χρόνια άδικης φυλάκισης για μια άγρια δολοφονία – Πώς την έσωσε ένα παλιό οικογενειακό άλμπουμ

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Τέλος σε έναν εφιάλτη που διήρκεσε περισσότερο από μία δεκαετία μπήκε στην Ιταλία, καθώς μία 64χρονη νοσηλεύτρια, αθωώθηκε και αφέθηκε ελεύθερη έπειτα από 13 χρόνια άδικης φυλάκισης για την άγρια δολοφονία της γειτόνισσάς της, χάρη σε ένα παλιό οικογενειακό άλμπουμ φωτογραφιών.

Μετά την αποφυλάκισή της, δήλωσε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση Rai: «Δεν το περίμενα, αλλά ποτέ δεν έχασα την ελπίδα μου, γιατί ήξερα ότι μια μέρα -αργά ή γρήγορα- η αλήθεια θα έβγαινε στο φως».

Το έγκλημα και η άδικη καταδίκη

Η Μόνικα Μπουσέτο είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 25 ετών για τη δολοφονία της 87χρονης Τάφι Πάμιο, στο διαμέρισμά της στο Μέστρε της Ιταλίας.

Η συνταξιούχος είχε βρεθεί στραγγαλισμένη και μαχαιρωμένη 40 φορές με τέσσερα κουζινομάχαιρα, στις 20 Δεκεμβρίου 2012.

Ήταν τέτοια η αγριότητα της επίθεσης, που οι αστυνομικοί βρήκαν δύο από τις λεπίδες ακόμα καρφωμένες στο σώμα της όταν έφτασαν στο σημείο.

Η Μπουσέτο, η οποία έμενε απέναντι στον ίδιο διάδρομο, συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2014 και αρνήθηκε το έγκλημα εξαρχής.

Παρ’ όλα αυτά, καταδικάστηκε, βασισμένη σε ένα σαθρό στοιχείο που τελικά βοήθησε στην ανατροπή της καταδίκης της.

Οι ερευνητές είχαν κατασχέσει ένα κολιέ από το διαμέρισμα της Μόνικα Μπουσέτο και ένα εγκληματολογικό εργαστήριο στη Ρώμη εντόπισε απειροελάχιστα ίχνη DNA της Τάφι πάνω σε αυτό, παρόλο που μια πρώτη γενετίστρια, η Λουτσιάνα Καενάτσο, δεν είχε βρει τίποτα στο ίδιο αντικείμενο.

Η ομολογία που αγνοήθηκε

Η υπόθεση θα έπρεπε να είχε εξιχνιαστεί όταν μια άλλη γυναίκα, η 81χρονη Φραντσέσκα Βιανέλο, βρέθηκε αργότερα δολοφονημένη με παρόμοιο τρόπο το 2016.

Η δράστιδα, Σουζάνα Μίλι Λατσαρίνι, ομολόγησε τη δολοφονία της Τάφι λίγες εβδομάδες αργότερα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι στις τρεις πρώτες καταθέσεις της στην αστυνομία ισχυρίστηκε ότι έδρασε μόνη της, στην τέταρτη ενέπλεξε τη Μόνικα Μποσέτο.

Η Λατσαρίνι κρίθηκε αναξιόπιστη μάρτυρας λόγω της αλλαγής στην κατάθεσή της και οι δικαστές επικύρωσαν την καταδίκη της Μποσέτο, ενώ η Λατσαρίνι αθωώθηκε για τη δολοφονία της Τάφι.

Οι δικηγόροι της Μποσέτο ζήτησαν επανεξέταση των αντιφατικών καταθέσων της Λατσαρίνι πριν από δύο χρόνια, αλλά το Εφετείο του Τρέντο αρνήθηκε.

Το οικογενειακό άλμπουμ

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε τελικά με τη μορφή ενός οικογενειακού άλμπουμ φωτογραφιών. Οι δημοσιογράφοι Μαξ Αντρεέτα και Νικόλα Ρεμίσεγκ, της εκπομπής ερευνητικής δημοσιογραφίας «Le Lene», εξασφάλισαν φωτογραφίες από συγγενείς του θύματος, οι οποίες έδειχναν την Τάφι να φοράει το κολιέ της τη δεκαετία του 1980.

Αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για ένα μακρύτερο κόσμημα -περίπου 70 εκατοστών- σε σχέση με εκείνο που βρέθηκε στο διαμέρισμα της Μόνικα Μποσέτο, το οποίο είχε μήκος περίπου 58 εκατοστά.

Όχι μόνο ήταν αισθητά πιο κοντό, αλλά η αλυσίδα είχε και εντελώς διαφορετικό σχέδιο – ακριβώς το επιχείρημα που πρόβαλλαν εξαρχής οι δικηγόροι της Μποσέτο, Αλεσάντρο Ντολιόνι και Στέφανο Μπουσέτο.

Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι το ίχνος DNA της Τάφι προήλθε από επιμόλυνση με άλλα αιματοβαμμένα πειστήρια.

Αν και η Γενική Εισαγγελία του Τρέντο επέμεινε ότι τα πρωτόκολλα τηρήθηκαν σωστά, η καταδίκη της Μποσέτο και η ποινή κάθειρξης 25 ετών ανατράπηκαν και η ίδια αποφυλακίστηκε την Παρασκευή από τις φυλακές Μοντόριο, κοντά στη Βερόνα.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά ευτυχισμένη μέρα για μένα. Το να βλέπω ξανά την οικογένειά μου, τους ανθρώπους που με αγαπούν και στάθηκαν πάντα στο πλευρό μου… Μοιάζει με όνειρο να κοιτάζω γύρω μου, να αναπνέω τον αέρα και να βλέπω ξανά τη Βενετία μου», δήλωσε η ίδια.

Dopo 13 anni in cella da innocente, torna libera Monica #Busetto. “Non uccise la vicina nel 2012”, il verdetto dei giudici di #Trento che hanno accolto l’istanza di revisione. “Non mi sembra vero”, le sue prime parole fuori dal carcere. #Tg1 Alfredo Ranavolo https://t.co/dW4VBTN5sb — Tg1 (@Tg1Rai) November 13, 2026



Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της, Μπουσέτο, δήλωσε: «Τώρα, πρέπει να πούμε σε αυτή τη γυναίκα: συγγνώμη για την καθυστέρηση».

«Ο πατέρας μου δεν είναι πια εδώ για να με περιμένει»

«Ο πατέρας μου, στον οποίο υποσχόμουν όλα αυτά τα χρόνια ότι θα τα καταφέρω, αλλά δεν ήταν εκεί για να με περιμένει, επειδή δεν είναι πια εδώ», δήλωσε η Μποσέτο στη La Stampa.

Ερωτηθείσα τι της έχει απομείνει τώρα, η ίδια απάντησε: «Δέκα χαμένα χρόνια και ένας κόσμος που δεν με περίμενε. Δεν έχω πια τη δουλειά μου και είμαι πολύ μεγάλη για να ξεκινήσω από την αρχή».

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«Δεν έχω πια σπίτι. Ζούσα στο Μέστρε και τώρα επέστρεψα στη Βενετία, όπου γεννήθηκα, στο διαμέρισμα της συζύγου του πατέρα μου. Σχεδόν δεν αναγνωρίζω την πόλη – τα πάντα έχουν αλλάξει. Και μετά είναι ο πατέρας μου, στον οποίο προσπαθούσα να δώσω δύναμη όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν είναι πια εδώ».

«Ήμουν αθώα. Αυτή ήταν η δύναμή μου», τόνισε στην ιταλική εφημερίδα.

Περιγράφοντας το πώς ένιωσε όταν άκουσε τα λόγια του δικαστή για την αθώωσή της, σημείωσε: «Δεν καταλάβαινα πια τίποτα. Ακόμα δυσκολεύομαι να το συνειδητοποιήσω. Τα πόδια μου έτρεμαν».