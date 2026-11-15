Ντέρτι-επόμενα επεισόδια: Η Στέλλα και ο Άρης αποφασίζουν να αψηφήσουν τα πάντα για τον έρωτά τους

Το «Ντέρτι» συνεχίζει δυναμικά με καθηλωτικές εξελίξεις στα επεισόδια που θα δούμε από Δευτέρα έως και Τετάρτη στις 22:30 στον Αντ1.

Η Στέλλα και ο Άρης αποφασίζουν να αψηφήσουν τα πάντα για τον έρωτά τους, χωρίς να υπολογίζουν πως η αποκάλυψη της σχέσης τους μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.

Ο Παύλος εξοργίζεται όταν μαθαίνει την αλήθεια και ο θυμός του θα τον οδηγήσει εκτός ελέγχου.

Την ίδια στιγμή, ο Πασχάλης πλησιάζει όλο και περισσότερο στην αλήθεια για τον Κωστή και τον Αλέκο, φέρνοντας τις σχέσεις των άλλοτε φίλων στα άκρα.

Ύποπτες κινήσεις, κρυμμένα χρήματα, επικίνδυνες αποκαλύψεις και οικογενειακές ανατροπές συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό, όπου κανείς δεν μπορεί πλέον να είναι σίγουρος για κανέναν.

Και όσο τα μυστικά βγαίνουν στο φως, τόσο οι ισορροπίες ανατρέπονται.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 25

Η αποκάλυψη της σχέσης της Στέλλας και του Άρη αναστατώνει τους πάντες, όμως οι δυο τους καταλαβαίνουν πως δεν θέλουν πια να κρύβονται. Ο Αλέκος και η Ξένια επιχειρούν να ελέγξουν την κατάσταση, ενώ η Στέλλα αντιδρά στην παρέμβαση της μητέρας της και ο Άρης έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο δεσμός τους για την αποστολή.

Ο Παύλος εξοργίζεται όταν μαθαίνει την αλήθεια και η σύγκρουσή του με τον Άρη φτάνει στα άκρα, καθώς φοβάται πως κινδυνεύουν τόσο η επιχείρηση όσο και η καριέρα του φίλου του.

Παράλληλα, ο Πασχάλης συνεχίζει να πλησιάζει επικίνδυνα την αλήθεια για τον Κωστή και αποφασίζει να αποκαλύψει στον Λεωνίδα και τη Μάρθα όσα έχει ανακαλύψει για τον Αλέκο.

Ο Μιχάλης και η Ρένα προσπαθούν να κλείσουν οριστικά τη σχέση τους, ενώ ο Λευτέρης αναλαμβάνει την ευθύνη του και κάνει ένα βήμα πίσω. Η Φανή και ο Χρήστος έρχονται ξανά πιο κοντά, την ώρα που ένα αθώο ψέμα του Χρήστου για μια δήθεν κοπέλα τον βάζει σε νέους μπελάδες.

Και καθώς ο Μίλτος ανακαλύπτει στο δωμάτιο του Χρήστου ένα κρυμμένο σακίδιο γεμάτο χρήματα, ο Λεωνίδας εμφανίζεται μπροστά στον Αλέκο με το κλειδί του Κωστή και απαιτεί επιτέλους απαντήσεις.

ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 26

Η σχέση της Στέλλας και του Άρη περνά στην πιο επικίνδυνη φάση της, καθώς ο Παύλος μαθαίνει την αλήθεια και φοβάται ότι ο έρωτάς τους μπορεί να τινάξει στον αέρα ολόκληρη την επιχείρηση.

Ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του; Την ίδια στιγμή, ο Πασχάλης συγκρούεται ανοιχτά με τον Αλέκο για τον Κωστή, λέγοντάς του τις υποψίες του μπροστά στον Λεωνίδα.

Η σύγκρουση ανάμεσα στους τρεις φίλους είναι αναπόφευκτη και η μη αναμενόμενη αντίδραση του Αλέκου διαλύει τον Λεωνίδα, ο οποίος παραμένει πεπεισμένος πως κάτι κρύβεται πίσω από την ιστορία.

Παράλληλα, ο Μίλτος υποψιάζεται ότι ο Χρήστος έχει μπλέξει σε πολύ πιο σκοτεινές δουλειές απ’ όσες παραδέχεται. Και καθώς οι οικογενειακές σχέσεις κλονίζονται, ο Πασχάλης κάνει μια κίνηση που μπορεί να τον οδηγήσει επιτέλους πιο κοντά στην αλήθεια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 27

Η Στέλλα και ο Άρης προσπαθούν να χαρούν επιτέλους τη σχέση τους χωρίς να κρύβονται, όμως η αποστολή τους μπαίνει σε ακόμα πιο επικίνδυνη φάση. Η Στέλλα μαθαίνει ότι ο Κωστής είχε αντικλείδι από το γραφείο του Αλέκου και αρχίζει να καταλαβαίνει πως η έρευνα του Πασχάλη πλησιάζει σε κάτι πολύ πιο σοβαρό απ’ όσο φανταζόταν.

Παράλληλα, ο Άρης αποφασίζει να πλησιάσει περισσότερο τον Χρήστο και του αφήνει να εννοηθεί ότι έχει βρώμικο παρελθόν, ελπίζοντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του.

Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης και ο Λευτέρης μεταφέρουν την προσωπική τους διαμάχη σε μια παρτίδα μπάσκετ που οδηγεί σε έναν τραυματισμό. Ο Λεωνίδας εξακολουθεί να πιστεύει τον Αλέκο, όμως ο Μιχάλης αρχίζει να αμφισβητεί την ιστορία που του παρουσιάζουν για τον αδελφό του.

Η Φανή, από την άλλη, προσπαθεί να κρύψει τη ζήλια της για τη «Μαρία», ενώ η Βούλα αρχίζει να αναρωτιέται αν έχει αφήσει τη δική της ζωή στην άκρη για όλους τους άλλους. Και όταν ο Πασχάλης βρίσκει ένα στοιχείο που διαψεύδει τον Αλέκο, η μεταξύ τους σύγκρουση περνά πλέον σε ανοιχτό πόλεμο.

Στέλλα και Άρης μόνοι απέναντι σε όλους

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