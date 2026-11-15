«Πρόσεχε το παιδί μας, σβήνω»: Τα σπαρακτικά λόγια της 36χρονης στον σύζυγό της αφού παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο στο Καματερό

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 36χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Καματερό, με τον σύζυγό της να περιγράφει στο MEGA τις δραματικές στιγμές της παράσυρσης και την κρισιμότητα της κατάστασής της.

Το χρονικό της παράσυρσης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τη στιγμή που η 36χρονη είχε σταματήσει για λίγο το αυτοκίνητό της στην άκρη του δρόμου, προκειμένου να αγοράσει έναν καφέ πριν πάει για την εργασία της.

Καθώς αποβιβαζόταν από το όχημά της, διερχόμενο αυτοκίνητο που είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα, χωρίς ο οδηγός του να επιχειρήσει να επιβραδύνει, έπεσε με σφοδρότητα επάνω της.

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που η γυναίκα εκτινάχθηκε στον αέρα, ενώ το όχημα προσέκρουσε στη συνέχεια σε παρακείμενα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα λόγια της 36χρονης

Περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση, ο σύζυγος της 36χρονης ανέφερε: «Η σύζυγός μου είχε παρκάρει κανονικά, κατέβηκε, άνοιξε την πόρτα της, κατέβηκε η γυναίκα μου και ήθελε να πάρει τον πρωινό της καφέ για να πάει στη δουλειά της, όπως κάνει κάθε πρωί τέτοια ώρα. Ο κύριος την παρέσυρε και την πέταξε στον αέρα. Έκανε τέσσερις βουές και μετά η σύζυγός μου έπεσε απότομα στην άσφαλτο επάνω».

Συνεχίζοντας την περιγραφή του στο MEGA, για τα όσα διαδραματίστηκαν δίπλα στο τραυματισμένο της σώμα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Ήταν όλοι οι άνθρωποι εκεί από πάνω της. Πάω εγώ, με αναγνώρισε αμέσως. Μου κράτησε το χέρι με το άλλο χέρι της».

«Μου λέει “πονάω, δεν αντέχω, σβήνω. Πρόσεχε το παιδί μας“. Εγώ της είπα “δεν είναι κάτι, είναι από το σοκ. Έχεις χτυπήσει. Όλα θα πάνε καλά“. “Όχι, πεθαίνω“, μου λέει. “Δεν είμαι καλά“. Της λέω “κάνε υπομονή, έρχεται το ασθενοφόρο, θα πάμε στο νοσοκομείο, θα γίνεις καλά“», αφηγήθηκε.

«Μετά ήρθε το ασθενοφόρο. Τη βάλανε οι άνθρωποι, οι τραυματιοφορείς μέσα στο ασθενοφόρο κι από εκεί φύγαμε κατευθείαν για τον Ερυθρό Σταυρό. Ο οδηγός ήταν εκεί και ήταν μια χαρά. Απλά έλεγε “τι έκανα”, τίποτα άλλο».

Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της

Η 36χρονη νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί εκτεταμένες και βαριές σωματικές κακώσεις στα χέρια και τα πόδια της.

Εξηγώντας τη σοβαρότητα των τραυμάτων της και τις εκτιμήσεις των γιατρών, ο σύζυγός της τόνισε: «Η κατάστασή της είναι πολύ κρίσιμη».

«Οι πρώτες 72 ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Έχει πάρα πολλές κακώσεις στο σώμα της. Έχει πολλαπλά κατάγματα. Όλη η αριστερή πλευρά είναι θρυμματισμένη. Έγινε το πρώτο χειρουργείο στην κνήμη. Οι γιατροί κάναν ό,τι μπορούσαν ανθρωπίνως δυνατό να σταματήσουν τις αιμορραγίες, αλλά έχει σοβαρότατες ζημιές, οι οποίες δεν ξέρουμε τι επιπλοκές μπορούν να έχουν στα επόμενα εικοσιτετράωρα που ακολουθούνε».

Την ίδια ώρα, ο 38χρονος οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα παραμένει στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση.