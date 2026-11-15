Χρυσοχοΐδης για Γιαννακόπουλο: «Ο νόμος ισχύει για όλους» – Στον εισαγγελέα ανάρτηση με υβριστικό περιεχόμενο για περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας

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Στον αρμόδιο εισαγγελέα διαβιβάστηκε, με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ανάρτηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία -σύμφωνα με την ΕΛΑΣ-περιλαμβάνει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος της Ελληνικής Αστυνομίας

Η ανάρτηση έγινε το βράδυ του Σαββάτου και αφορούσε περιστατικό αστυνομικού ελέγχου στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται συγγενικό πρόσωπο του επιχειρηματία.

Την παρέμβαση του υπουργού γνωστοποίησε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με επίσημη ανακοίνωσή του, στην οποία υπογραμμίζεται ότι «ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιέχει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που πλήττουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους».

Το περιστατικό με τον αστυνομικό έλεγχο στο Κολωνάκι

Το περιστατικό που προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026, στην περιοχή του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν ένα εταιρικό Ι.Χ. αυτοκίνητο με φιμέ υαλοπίνακες, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Οι αστυνομικοί έκαναν επανειλημμένα φωτεινά και ηχητικά σήματα, προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα. Τελικά, ο οδηγός σταμάτησε σε παρακείμενη οδό και ακολούθησε έλεγχος των στοιχείων των επιβατών.

Παράλληλα, ελέγχθηκε η νομιμότητα της οπλοκατοχής ενός εκ των δύο ανδρών, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, διέθετε νόμιμη άδεια κατοχής όπλου.

Στην ανακοίνωσή της, η Αστυνομία επισημαίνει ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν με επαγγελματισμό και ψυχραιμία, ολοκληρώνοντας κανονικά τη διαδικασία, παρά την ένταση που επικράτησε.

Από τον έλεγχο δεν προέκυψε κάποια παράβαση που να δικαιολογεί περαιτέρω αστυνομικές ενέργειες, με αποτέλεσμα οι τρεις επιβαίνοντες να αποχωρήσουν κανονικά με το όχημά τους.