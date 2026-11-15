Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Έχει πάει 8 φορές στην Επιθεώρηση Εργασίας και έχει πλακωθεί με τους πάντες – Όλος ο πλανήτης συνωμοτεί εναντίον της;

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Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τον υπουργό Υγείας να εξαπολύει νέες αιχμές κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με αφορμή το επεισόδιο στην Επιθεώρηση Εργασίας και τη μεταφορά της προϊσταμένης της υπηρεσίας στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής (15/11) στον ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις επανειλημμένες επισκέψεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιθεώρηση Εργασίας, υποστηρίζοντας ότι έχει έρθει σε αντιπαράθεση με πολλούς υπαλλήλους της υπηρεσίας.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει οκτώ φορές, εννέα, στην Επιθεώρηση Εργασίας. Έχει πλακωθεί με όλους, με όποιον βρήκε μπροστά της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι υποστήριξε για την υπόθεση της Επιθεώρησης Εργασίας

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην καταγγελία πρώην εργαζομένης της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία εξετάζεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία συνοδεύτηκε από διαδοχικές συγκρούσεις της προέδρου του κόμματος με στελέχη της υπηρεσίας.

Όπως περιέγραψε, ο πρώτος επιθεωρητής που χειρίστηκε την υπόθεση βρέθηκε αντιμέτωπος με μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

«Τον πρώτο επιθεωρητή τον έστειλε στο τμήμα, κάνοντάς του μήνυση, και έμεινε ένα βράδυ στο τμήμα. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ασυλία και πήγε και του έκανε μήνυση», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο του πρόσφατου περιστατικού.

Το επεισόδιο που οδήγησε την προϊσταμένη στο νοσοκομείο

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε εκτενώς και στο περιστατικό της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, όταν η προϊσταμένη της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Όπως υποστήριξε, πριν από τη μεταφορά της είχε προηγηθεί έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της καταγγελίας της πρώην εργαζομένης.

«Η κυρία προϊσταμένη βρέθηκε στο Γεννηματάς με σοβαρό επεισόδιο. Χρειάστηκε σοβαρή προσπάθεια για να επανέλθει σε μια ήρεμη κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός, αποδίδοντας την επιβάρυνση της κατάστασής της στην ένταση που επικράτησε.

«Όλος ο πλανήτης συνωμοτεί κατά της Κωνσταντοπούλου;»

Ο υπουργός σχολίασε, επίσης, τις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας περί οργανωμένης επίθεσης σε βάρος της, θέτοντας με ειρωνική διάθεση το ερώτημα: «Δηλαδή όλος ο πλανήτης συνωμοτεί κατά της Κωνσταντοπούλου; Οι πάντες;».

Παράλληλα, άσκησε νέα κριτική στη στάση της, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «μανία καταδίωξης» και προχωρώντας σε σχόλια με ψυχιατρικές αναφορές.

Οι αναφορές στους διασώστες του ΕΚΑΒ

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ για τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου απέναντι στο πλήρωμα του ασθενοφόρου που κλήθηκε στο περιστατικό.

«Έχει πλακωθεί με τους διασώστες, τσακώνεται με τους διασώστες του ΕΚΑΒ», υποστήριξε χαρακτηριστικά.