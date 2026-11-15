Ισπανία: Νέο «κύμα» μεταναστών στα Κανάρια Νησιά – Σχεδόν 1.500 άτομα κατέφθασαν σε ένα 24ωρο καταρρίπτοντας ρεκόρ από το 2020

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Έντονες πιέσεις δέχονται εκ νέου οι δομές υποδοχής και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στα Κανάρια Νησιά, καθώς σχεδόν 1.500 μετανάστες έφτασαν στο ισπανικό αρχιπέλαγος μέσα σε ένα μόνο 24ωρο, το Σάββατο, καταγράφοντας το υψηλότερο ημερήσιο ρεκόρ αφίξεων από το 2020, όπως μετέδωσε την Κυριακή το πρακτορείο ειδήσεων EFE, επικαλούμενο την υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης.

Συνολικά 1.488 άνθρωποι που επέβαιναν σε 14 λέμβους διασώθηκαν από την ισπανική ακτοφυλακή, ανέφερε το EFE, συνεχίζοντας το κύμα αυξημένων αφίξεων από χώρες της Δυτικής Αφρικής προς το ισπανικό αρχιπέλαγος που παρατηρείται από τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν την Κυριακή οι υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης, το προηγούμενο ημερήσιο ρεκόρ ήταν 1.461 διασωθέντες στα ύδατα ανοιχτά των Καναρίων Νήσων στις 7 Νοεμβρίου 2020.

Πίεση στα μικρότερα νησιά

Παρόλο που οι αφίξεις μεταναστών έχουν μειωθεί μέχρι στιγμής φέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η απότομη αύξηση του περασμένου μήνα άσκησε πρόσθετη πίεση στις υπηρεσίες υποδοχής και έκτακτης ανάγκης σε ορισμένα από τα Κανάρια Νησιά, και ιδιαίτερα στα μικρότερα και πιο αραιοκατοικημένα.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ένα από τα σκάφη που εντοπίστηκαν το Σάββατο μετέφερε 240 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 12 γυναίκες και 36 παιδιά.

Οι διασωθέντες μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Ελ Ιέρο, ένα από τα μικρότερα νησιά του συμπλέγματος.

Οι περισσότεροι από αυτούς κατάγονταν από τη Σενεγάλη, την Γκάμπια και τη Γουινέα. Συνολικά, δώδεκα λέμβοι έφτασαν στο Ελ Ιέρο, μία στη Γκραν Κανάρια και ακόμη μία στην Τενερίφη.

Canarias recibe doce cayucos con 1.103 personas en una sola jornada, con ocho barcos de rescate en el mar Diez de las llegadas se han producido en El Hierro. Las otros dos, en Gran Canaria y Tenerife 📸 EFE/Gelmert Finol

https://t.co/3YIEc0jVYM https://t.co/bkO9s42iMO — EFE Canarias (@EFE_Canarias) November 14, 2026



Ενόψει της κατάστασης, ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής της Ισπανίας, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, θα επισκεφθεί την Κυριακή το Ελ Ιέρο προκειμένου να συζητήσει την έξαρση των μεταναστευτικών ροών.

Θανατηφόρα διαδρομή

Όπως αναφέρει το Reuters, η διαδρομή του Ατλαντικού, από τη Δυτική Αφρική προς τα Κανάρια Νησιά, συγκαταλέγεται στα πιο θανατηφόρα μεταναστευτικά περάσματα παγκοσμίως.

Χιλιάδες μετανάστες επιχειρούν το ταξίδι κάθε χρόνο με υπερφορτωμένα σκάφη, προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος παρά τη θαλασσοταραχή, τα ισχυρά ρεύματα και τις μεγάλες αποστάσεις.

🔴🔴Más de mil personas llegadas en doce cayucos sobreviven a la ruta canaria

https://t.co/kwIbePv5mP #Migraciones #Canarias — Canarias Ahora (@Cahora) November 15, 2026



Οι αφίξεις τείνουν να αυξάνονται τους φθινοπωρινούς μήνες, όταν οι καιρικές συνθήκες στη θάλασσα κατά μήκος της διαδρομής είναι γενικά πιο ήπιες και ευνοϊκές για τον διάπλου.

Πάντως, σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, οι αφίξεις μεταναστών στα Κανάρια Νησιά μεταξύ Ιανουαρίου και 31 Οκτωβρίου παρουσίασαν μείωση κατά 5,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.