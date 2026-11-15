Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση μετά τον «χαμό» για τη γούνα των 249 ευρώ και τη σύγκριση με κινεζική εταιρεία

Στο επίκεντρο συζητήσεων στα social media βρέθηκε η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή τη γούνα αξίας 249 ευρώ που διαθέτει μέσω της εταιρείας της, Bubblegun. Η σύγκριση του συγκεκριμένου ρούχου με ένα παρόμοιο σχέδιο που εντοπίστηκε στην κινεζική πλατφόρμα Shein προκάλεσε πλήθος σχολίων και αντιδράσεων, με την επιχειρηματία να αποφασίζει να δώσει τη δική της απάντηση.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη υποστήριξε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά προϊόντα, εξηγώντας παράλληλα τους παράγοντες που διαμορφώνουν την τιμή της γούνας που πωλείται από την εταιρεία της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ελληνική παραγωγή, αποκαλύπτοντας ότι τα ρούχα της Bubblegun κατασκευάζονται σε βιοτεχνία στη Θεσσαλονίκη. Όπως τόνισε, η τιμή των 249 ευρώ δεν καθορίζεται αυθαίρετα, αλλά προκύπτει από μια σειρά επιμέρους εξόδων που σχετίζονται με την παραγωγή και τη διάθεση του προϊόντος.

Συγκεκριμένα, στους υπολογισμούς της περιλαμβάνονται το κόστος των πρώτων υλών, τα εργατικά, η φορολογία, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.

Μάλιστα, η επιχειρηματίας παρουσίασε αναλυτικά τα οικονομικά δεδομένα που, σύμφωνα με την ίδια, δικαιολογούν την τελική τιμή πώλησης, απαντώντας στις επικρίσεις όσων αμφισβήτησαν την κοστολόγηση του ρούχου.

Ολόκληρη η απάντηση της Ιωάννας Τούνη στο TikTok

«Πες μου λίγο τι χαμός έχει γίνει με αυτή εδώ πέρα τη γούνα από Bubblegun. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω, οπότε θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Λοιπόν, γίνεται σύγκριση της γούνας που έχουμε φτιάξει με την Bubblegun, γιατί η Bubblegun είναι μια εταιρεία ελληνική. Φτιάχνουμε όλα μας τα ρούχα στην Ελλάδα, συγκεκριμένα έχουμε βιοτεχνία εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, την οποία ανεβάζω κιόλας κάθε εβδομάδα γιατί πηγαίνω, σας δείχνω τα υφάσματα, τις κοπές, τα πατρόν, τη διαδικασία.

Είμαστε λοιπόν από τις ελάχιστες εταιρείες που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και όντως το πρόγραμμά μας είναι Made in Greece. Παρένθεση, μιλάμε για μένα τώρα, που με ψάχνουν συνέχεια για τόσο ψήγμα, οπότε αν έχεις λίγο μυαλό φαντάζεσαι ότι δεν θα ρίσκαρα με τίποτα να παρουσιάζω κάτι Made in Greece ενώ δεν είναι.

Πάμε να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Λοιπόν, ανεβαίνει παντού μία φωτογραφία από το Shein, το οποίο όντως τυχαίνει να έχει μια εξαιρετικά παρόμοια γούνα με τη δική μας. Και αυτό γενικά συμβαίνει έτσι. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Πάρα πολλά προϊόντα τα οποία βγάζουν γενικά οι μεγάλες και οι μικρότερες εταιρείες, τα παίρνουν, κάνουν διάφορα twist, τα προσαρμόζουν στα δεδομένα της κάθε χώρας και βγάζουν κάτι πάρα πολύ αντίστοιχο.

Οπότε ναι, όπως ακριβώς θα βγάλουμε μία φόρμα και κάπου στον κόσμο θα υπάρχει και μία αντίστοιχη φόρμα. Όπως θα βγάλουμε ένα μαύρο κοστούμι και θα υπάρχει ένα αντίστοιχο κοστούμι κάπου αλλού. Είναι λογικό μία τεράστια πλατφόρμα, όπως το Shein και λοιπά, να έχουν μία αντίστοιχη γούνα με τη δική μας. Και μιλάω για αυτή τη γούνα την οποία, συγγνώμη, αλλά θα τη βγάλω γιατί είναι πάρα πολύ ζεστή και έχω σκάσει.

Λοιπόν, τώρα τι γίνεται βέβαια με αυτά τα sites; Η ποιότητά τους είναι αμφιβόλου προέλευσης. Πολλές φορές βλέπεις κάτι σε μια φωτογραφία, το παραγγέλνεις και από κοντά σου έρχεται ένα τσίτι για πέταμα. Δεν έχω πάρει τη συγκεκριμένη γούνα, δεν την έχω κρατήσει στα χέρια μου, τη συγκεκριμένη γούνα από το Shein.

Σε αυτό το σημείο να κάνω μία παρένθεση: δεν έχω ψωνίσει ποτέ μου από το Shein τίποτα. Να ξεκαθαρίσω για αρχή ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά προϊόντα. Πώς μπορείς να το διαπιστώσεις και μόνος σου, γιατί δεν θα με πιστεύεις;

Λοιπόν, μπορείς να μπεις να δεις τις φωτογραφίες αυτές που μόνος σου δημοσιεύεις και θα παρατηρήσεις εκεί πέρα, για αρχή, καλά, εντάξει, πέρα από το καρτελάκι εδώ πέρα. Πέρα από το γιακά που είναι δικός μας, τις φωτογραφίες που θα δεις είναι πιο μακριές και έχει διαφορετικό κόψιμο. Η γούνα έχει μία εντελώς διαφορετική φόδρα. Είναι ραμμένη αλλιώς. Γενικά δεν μιλάμε για το ίδιο προϊόν.

Αλλά πάμε λιγάκι στην κοστολόγηση, γιατί πολλά πολύ απλά και μπακάλικα, για να καταλαβαινόμαστε. Η ελληνική αγορά πονάει, η ελληνική αγορά πεθαίνει. Είμαστε πραγματικά από τις ελάχιστες εταιρείες που ράβουν στην Ελλάδα και από όλες τις ελληνικές εταιρείες είμαστε πραγματικά και οι πιο οικονομικοί. Και πάμε λίγο να δούμε πώς κοστολογείται ένα τέτοιο προϊόν.

Για αρχή μιλάμε για μία γούνα. Μιλάμε για μία γούνα η οποία έχει πάρα πολύ ύφασμα. Δες λιγάκι, φτάνει μέχρι τον αστράγαλό μου σχεδόν. Είναι ένα ύφασμα που έχει λοιπόν πάρα πάρα πάρα πολύ πανί. Πώς κοστολογείται τώρα ένα πανί στην Ελλάδα; Ένα τέτοιο ύφασμα, το οποίο είναι πραγματικά ένα premium ύφασμα. Είναι οικολογική γούνα, έχει 3D τρίχωμα, έχει όλο αυτό το πέσιμο. Είναι πραγματικά ιδιαίτερο και ακριβό πανί.

Κοστολογείται, για να καταλάβεις, γύρω στα 18 με 20 ευρώ το μέτρο. Αυτή η γούνα για να γίνει έχει ανάλωση περίπου 2,5 μέτρα. Οπότε αυτή η γούνα μόνο το ύφασμά της κοστίζει περίπου 50 ευρώ. Έξτρα υπάρχει η φόδρα που έχει επίσης ένα κόστος, πολύ πιο χαμηλό βέβαια. Λες ότι βγαίνει γύρω στα 6 ευρώ το μέτρο. Κάνε τα μαθηματικά μόνος σου. Οπότε πάμε και για 2,5 μέτρα φόδρα, συν 20 ευρώ πάνω κάτω. Οπότε μιλάμε για περίπου 70 ευρώ μόνο τα υλικά της γούνας.

Γιατί η γούνα αυτή, πέρα από τα υλικά, λοιπόν, δεν φτιάχνεται μόνη της. Έχουν δουλέψει οι πατρονίστ, το σιδερωτήριο. Άνθρωποι για τους οποίους πληρώνουμε εργατικά χέρια. Η ραφή, για να μην στα πολυλογώ, για ένα τέτοιο ρούχο κοστίζει σίγουρα 30 με 40 ευρώ. Και πάμε λίγο και ως εξής. Η φορολογία στην Κίνα, στην Ταϊβάν, στο Μπαγκλαντές είναι διαφορετική από τη φορολογία στην Ελλάδα. Εδώ πέρα, για ένα προϊόν που πουλάμε 249 ευρώ, 250 ευρώ σου λέω στρογγυλά, τα 50 ευρώ, το 24%, πηγαίνει στο κράτος. Οπότε βάλε λίγο τα νούμερα. Το 24%, 25% δηλαδή του προϊόντος, όλα τα λεφτά αυτά πηγαίνουν στο κράτος.

Σου έχω πει ήδη πόσο κοστίζουν τα υφάσματα, τα εργατικά χέρια. Και μέσα σε όλο αυτό πρέπει να βάλεις τον ποιοτικό έλεγχο, το πακετάρισμα, την εταιρεία, το έξοδο φωτογράφου, τη φωτογράφηση και όσο μιλώ μπορώ να προσθέτω πραγματικά και άλλα πράγματα, γιατί σήμερα η εταιρεία υπάρχει, social, υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν λογιστές και πίστεψέ με ότι δεν μιλάμε για αισχροκέρδεια.

Και μάλιστα, να σημειώσω και αυτό, στο Shein, που είναι μια πλατφόρμα για πέταμα και κλωτσιά, δεν την πουλάνε 3 και 5 ευρώ, 100 ευρώ την πουλάνε. Πρόσεξέ με, στο Shein, έτσι, που παίρνεις πράγματα με 3 ευρώ, αυτή κάνει 100 εκεί.

Πίστεψέ με, όλες οι τιμές βγαίνουν συγκεκριμένα με κλάσματα. Η κοστολόγηση γίνεται συγκεκριμένα, by the book. Οπότε η συγκεκριμένη γουνάρα, γιατί μιλάμε για μια γουνάρα πραγματικά, που είναι Made in Greece, δεν είναι φτιαγμένη από τέτοια υλικά οποιαδήποτε αντίστοιχη θα δεις τριγύρω, γιατί την έχουμε φτιάξει εμείς, έχουμε διαλέξει εμείς τα υφάσματα, τις φόδρες, τα πάντα. Οι ραφές, είναι ακριβώς αυτό που δίνεις, αυτό παίρνεις και αξίζει κάθε ευρώ. Θέλεις και μπορείς να την πάρεις; Καλώς. Δεν θέλεις και δεν μπορείς να την πάρεις; Μην την παίρνεις, παιδάκι μου.

Το ότι γίνεται τέτοιος πανικός για μια γούνα που δεν σε υποχρεώσαμε να αγοράσεις. Το καταλαβαίνεις εσύ; Εγώ δεν το καταλαβαίνω.

Ελεύθερη είναι η αγορά, ο καθένας σας κοστολογεί τα προϊόντα του όπως θέλει, αλλά δεν μπορείς να μου συγκρίνεις ένα προϊόν από τα βάθη της Κίνας με ένα προϊόν με φορολογία, κοστολόγηση, εργατικά χέρια και υλικά στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Γεια σας και αντίο σας».