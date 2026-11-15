Δείτε τη γλυκιά φωτό του συντρόφου της Ιωάννας Τούνη με τον γιο της

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H Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, μαζί με τον γιο της, Πάρη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, η οποία διανύει μια όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, φαίνεται πως απολαμβάνει τις οικογενειακές στιγμές με τους δύο άντρες της ζωής της, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη σχέση που έχει αναπτύξει ο σύντροφός της με τον μικρό της γιο.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης κάθεται αναπαυτικά στον καναπέ του σπιτιού, έχοντας δίπλα του τον Πάρη, και του διαβάζει ένα παιδικό βιβλίο με δεινόσαυρους.

«Πάλι για δεινόσαυρους διαβάζουν»

«Πάλι για δεινόσαυρους διαβάζουν», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη πάνω στη φωτογραφία, αποκαλύπτοντας μια αγαπημένη συνήθεια του γιου της με τον σύντροφό της.

Η ιστορία της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Σπυριδωνίδη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δυο τους δεν γνωρίστηκαν πρόσφατα. Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, ο επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη υπήρξε ο πρώτος μεγάλος της έρωτας στα εφηβικά της χρόνια.

Οι δρόμοι τους χώρισαν για αρκετά χρόνια, ωστόσο η ζωή τούς έφερε ξανά κοντά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν μια νέα κοινή ιστορία. Μάλιστα, οι οικογένειές τους γνωρίζονταν ήδη, καθώς ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης είχε γνωρίσει τη μητέρα της Ιωάννας Τούνη, ενώ και εκείνη διατηρούσε επαφές με τη δική του οικογένεια.

Πάνω από χρόνο η σχέση τους

Η σχέση τους ξεκίνησε στις 3 Φεβρουαρίου 2025, με το ζευγάρι να επιλέγει αρχικά να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να προστατεύσει την προσωπική του ζωή από τη δημοσιότητα.

Τον Οκτώβριο του 2025 πραγματοποίησαν την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι στη Μύκονο, με αφορμή τη βάφτιση του παιδιού στενής φίλης της influencer. Η Ιωάννα Τούνη είχε φτάσει στην εκκλησία κρατώντας στην αγκαλιά της τον Πάρη και από το χέρι τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Τον Φεβρουάριο του 2026 γιόρτασαν την πρώτη επέτειο της σχέσης τους, με τον επιχειρηματία να ετοιμάζει μια ιδιαίτερα ρομαντική έκπληξη στην αγαπημένη του, προσφέροντάς της 365 τριαντάφυλλα, ένα για κάθε ημέρα της κοινής τους πορείας.

Έκτοτε, οι δυο τους έχουν μοιραστεί αρκετά στιγμιότυπα από ταξίδια, εξόδους και προσωπικές στιγμές, ενώ η Ιωάννα Τούνη δεν έχει κρύψει πόσο σημαντική είναι για εκείνη η συμπεριφορά του συντρόφου της απέναντι στον γιο της.

Τον περασμένο Αύγουστο, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στις Μαλδίβες, είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία του Δημήτρη Σπυριδωνίδη να κρατά τον Πάρη στους ώμους του, συνοδεύοντάς την με μια συγκινητική εξομολόγηση:

«Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου… ανεκτίμητο!»