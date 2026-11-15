Δείτε τη γλυκιά φωτό του συντρόφου της Ιωάννας Τούνη με τον γιο της

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Uncategorized

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, να διαβάζει ένα παιδικό βιβλίο στον γιο της, Πάρη.
  • Ο επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη υπήρξε ο πρώτος μεγάλος έρωτας της influencer στα εφηβικά της χρόνια, πριν η ζωή τους φέρει ξανά κοντά τον Φεβρουάριο του 2025.
  • Η γνωστή influencer απολαμβάνει τις οικογενειακές στιγμές, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη σχέση που έχει αναπτύξει ο σύντροφός της με τον μικρό της γιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

H Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, μαζί με τον γιο της, Πάρη.

Σήμερα Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, η οποία διανύει μια όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, φαίνεται πως απολαμβάνει τις οικογενειακές στιγμές με τους δύο άντρες της ζωής της, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη σχέση που έχει αναπτύξει ο σύντροφός της με τον μικρό της γιο.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης κάθεται αναπαυτικά στον καναπέ του σπιτιού, έχοντας δίπλα του τον Πάρη, και του διαβάζει ένα παιδικό βιβλίο με δεινόσαυρους.

Volley League: Στο τάι μπρέικ ο ΠΑΟ τον Ολυμπιακό σε συγκλονιστικό ματς – Δείτε βίντεο

«Πάλι για δεινόσαυρους διαβάζουν»

«Πάλι για δεινόσαυρους διαβάζουν», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη πάνω στη φωτογραφία, αποκαλύπτοντας μια αγαπημένη συνήθεια του γιου της με τον σύντροφό της.

Η ιστορία της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Σπυριδωνίδη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δυο τους δεν γνωρίστηκαν πρόσφατα. Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, ο επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη υπήρξε ο πρώτος μεγάλος της έρωτας στα εφηβικά της χρόνια.

Οι δρόμοι τους χώρισαν για αρκετά χρόνια, ωστόσο η ζωή τούς έφερε ξανά κοντά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν μια νέα κοινή ιστορία. Μάλιστα, οι οικογένειές τους γνωρίζονταν ήδη, καθώς ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης είχε γνωρίσει τη μητέρα της Ιωάννας Τούνη, ενώ και εκείνη διατηρούσε επαφές με τη δική του οικογένεια.

Πάνω από χρόνο η σχέση τους

Η σχέση τους ξεκίνησε στις 3 Φεβρουαρίου 2025, με το ζευγάρι να επιλέγει αρχικά να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να προστατεύσει την προσωπική του ζωή από τη δημοσιότητα.

Τον Οκτώβριο του 2025 πραγματοποίησαν την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι στη Μύκονο, με αφορμή τη βάφτιση του παιδιού στενής φίλης της influencer. Η Ιωάννα Τούνη είχε φτάσει στην εκκλησία κρατώντας στην αγκαλιά της τον Πάρη και από το χέρι τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Τον Φεβρουάριο του 2026 γιόρτασαν την πρώτη επέτειο της σχέσης τους, με τον επιχειρηματία να ετοιμάζει μια ιδιαίτερα ρομαντική έκπληξη στην αγαπημένη του, προσφέροντάς της 365 τριαντάφυλλα, ένα για κάθε ημέρα της κοινής τους πορείας.

Έκτοτε, οι δυο τους έχουν μοιραστεί αρκετά στιγμιότυπα από ταξίδια, εξόδους και προσωπικές στιγμές, ενώ η Ιωάννα Τούνη δεν έχει κρύψει πόσο σημαντική είναι για εκείνη η συμπεριφορά του συντρόφου της απέναντι στον γιο της.

Τον περασμένο Αύγουστο, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στις Μαλδίβες, είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία του Δημήτρη Σπυριδωνίδη να κρατά τον Πάρη στους ώμους του, συνοδεύοντάς την με μια συγκινητική εξομολόγηση:

«Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου… ανεκτίμητο!»

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ