Microsoft: «Πρώιμα σημάδια σταθεροποίησης» αναφέρει η εταιρεία – Σχέδια έκτακτης ανάγκης στη Βρετανία για μετριασμό του «χάους»

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Σε τροχιά μερικής αποκατάστασης βρίσκονται οι εργασίες της Microsoft, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εντοπίζει «πρώιμα σημάδια σταθεροποίησης» στις υποδομές της, παρότι οι υπηρεσίες της δεν έχουν επανέλθει ακόμη πλήρως στα φυσιολογικά επίπεδα.

Η πορεία της αποκατάστασης

Σε νεότερη ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του προβλήματος, η Microsoft ανέφερε: «Οι προσπάθειες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την πληγείσα υποδομή. Βλέπουμε πρώιμα σημάδια σταθεροποίησης, αλλά η χωρητικότητα των υπηρεσιών δεν έχει επανέλθει ακόμη σε κανονικά επίπεδα και η υγεία [των συστημάτων] παραμένει μεταβλητή καθώς η κυκλοφορία επανεισάγεται προσεκτικά».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η κύρια πορεία μετριασμού της βλάβης συνεχίζει να επικεντρώνεται στη σταθερότητα των υπηρεσιών και στον ελεγχόμενο ρυθμό ανάκαμψης.

«Οι ομάδες μηχανικής υποβάλλουν την επηρεαζόμενη υποδομή σε κύκλους αποστράγγισης κυκλοφορίας (traffic drain), επανεκκίνησης, αποκατάστασης και σταδιακής επιστροφής σε λειτουργία, παρακολουθώντας στενά. Αξιολογούμε επίσης πρόσθετες επιλογές μετριασμού για τη βελτίωση της ταχύτητας και της συνέπειας της ανάκαμψης. Οι ενέργειες δικτύου και διαχείρισης κυκλοφορίας παραμένουν σε εξέλιξη και συνεχίζουμε να δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία των εκκρεμοτήτων (backlog) και των ουρών (queues) για τη διαφύλαξη των καθυστερημένων μηνυμάτων κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης».

Για να προστατευθούν τα μηνύματα που έχουν καθυστερήσει, η Microsoft ανακοίνωσε ότι επεκτείνει το «χρονικό παράθυρο λήξης των email» στις 48 ώρες.

Παράλληλα, επανέλαβε: «Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε καμία κακόβουλη δραστηριότητα που να προκαλεί αυτό το περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε με επείγοντα χαρακτήρα μέχρι την πλήρη εξυγίανση, και θα μοιραστούμε μια πλήρη Αναφορά Μετά το Περιστατικό (Post-Incident Report) με τη βασική αιτία και τις ενέργειες εις βάθος άμυνας (defense-in-depth) αφού ολοκληρωθεί η ανάκαμψη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Anthropic, ανέφεραν προβλήματα σύνδεσης με τα εργαλεία του Microsoft 365, υπογραμμίζοντας τις αλυσιδωτές επιπτώσεις καθώς η χρήση πλατφορμών AI διασυνδέεται με λογισμικό τρίτων.

Παράλληλα, στην Ιαπωνία, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Μασανάο Οζάκι, δήλωσε ότι η βλάβη επηρέασε την κυβερνητική IT υποδομή και ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Στις Φιλιππίνες, το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι επηρεάστηκαν οι λειτουργίες του, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων μέσω email, ενώ η Υπηρεσία Τεχνολογίας της Κυβέρνησης στη Σιγκαπούρη σημείωσε ότι τα κυβερνητικά email τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Στην Ινδία, οι αεροπορικές εταιρείες IndiGo και Air India ανέφεραν επιπτώσεις στα συστήματα υποστήριξης email, με την Air India να διευκρινίζει πάντως ότι οι πτήσεις της δεν επηρεάστηκαν.

Προβλήματα στη Βρετανία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση περιγράφεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της ευρείας χρήσης των υπηρεσιών του Microsoft 365.

Το σύστημα υγείας NHS αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πρόσβασης, επηρεάζοντας τόσο την επικοινωνία μέσω email όσο και πλατφόρμες όπως το Teams, το οποίο χρησιμοποιείται ακόμη και για εξ αποστάσεως συνεδρίες ψυχοθεραπείας.

Το Ίδρυμα του NHS για το Κεντρικό και Βορειοδυτικό Λονδίνο (CNWL) εξέδωσε προειδοποίηση: «Ασθενείς: παρακαλώ καλέστε την κλασική υπηρεσία του CNWL αντί να στέλνετε email μέχρι νεωτέρας. Τα email ενδέχεται να μην ληφθούν. Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν ταλαιπωρία».

Παρόμοια προβλήματα κατέγραψε και το NHS Grampian στη Σκωτία, επηρεάζοντας την πρόσβαση ορισμένων ιατρείων γενικής πρακτικής (GP) στα συστήματα Hosted Vision.

Παράλληλα, ο Εθνικός Φαρμακευτικός Σύνδεσμος ενημέρωσε το BBC ότι η βλάβη πλήττει φαρμακεία σε ολόκληρη τη χώρα, περιορίζοντας την επικοινωνία με τα ιατρεία και προκαλώντας καθυστερήσεις στις συνταγές.

«Παρακαλώ δείξτε κατανόηση στις ομάδες των φαρμακείων σας σήμερα, όπου οι αναμονές ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες από το κανονικό και μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις σε ορισμένες συνταγές», ανέφερε εκπρόσωπος.

«Μη στέλνετε αναφορές εγκλημάτων online»

Στην καρδιά της βρετανικής κυβέρνησης, ενεργοποιούνται σχέδια έκτακτης ανάγκης για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στις δημόσιες υπηρεσίες.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης ανέφερε σχετικά: «Γνωρίζουμε τα συνεχιζόμενα παγκόσμια τεχνικά ζητήματα που επηρεάζουν τις υπηρεσίες της Microsoft. Συνεργαζόμαστε στενά με τη Microsoft για να αξιολογήσουμε τυχόν αντίκτυπο στις κυβερνητικές υπηρεσίες, με ισχυρά σχέδια έκτακτης ανάγκης σε ισχύ για την ελαχιστοποίηση της διακοπής».

Ο υπουργός Βιομηχανίας και Ετοιμότητας Άμυνας, Λουκ Πόλαρντ, σημείωσε ότι κυβερνητικοί μηχανικοί συνεργάζονται στενά με την εταιρεία.

Ωστόσο, η αδυναμία πρόσβασης στα ψηφιακά συστήματα οδήγησε πολλά αστυνομικά τμήματα να ζητήσουν από τους πολίτες να αποφεύγουν την ηλεκτρονική υποβολή καταγγελιών.

Η Αστυνομία του Χέρτφορντσιρ ανέφερε στο X: «Λόγω ενός παγκόσμιου ζητήματος υπηρεσιών της Microsoft, ορισμένες υποβολές ηλεκτρονικών φορμών στον ιστότοπό μας ενδέχεται να επηρεαστούν. Εάν η αναφορά σας είναι κρίσιμης σημασίας αλλά δεν αποτελεί επείγον περιστατικό, καλέστε το 101. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 999».

Παρόμοιες εκκλήσεις απηύθυναν η Αστυνομία του Ντόρσετ και η Αστυνομία της Νότιας Ουαλίας.

«Θυμίζει την υπόθεση CrowdStrike»

Μιλώντας για την αιτία της κρίσης, ο τεχνολογικός ανταποκριτής του Sky News, Ρόουλαντ Μάνθορπ, επεσήμανε ότι παρότι η Microsoft αποκλείει το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα λεπτομερή στοιχεία.

«Αυτό συνήθως σημαίνει ότι πρόκειται για κάποιο είδος εσωτερικού λάθους και πολύ συχνά πρόκειται για μια αποτυχημένη ενημέρωση λογισμικού», σημείωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι υπηρεσίες άντεξαν σε παγκόσμια κλίμακα, εκτιμώντας ότι η μεγάλη καθυστέρηση στην αποκατάσταση υποδηλώνει πως το πρόβλημα είναι στο εσωτερικό της εταιρείας και όχι μέρος της αλυσίδας λογισμικού της.

Στην Αυστραλία, ο υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, δήλωσε ότι συζήτησε με τον επικεφαλής της Microsoft στη χώρα και τον εθνικό συντονιστή κυβερνοασφάλειας, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια η εταιρεία παρομοίασε την κατάσταση με το παγκόσμιο τεχνολογικό «blackout» του Ιουλίου του 2024.

«(Η Microsoft) δεν πιστεύει ότι αντιμετωπίζουν κυβερνοεπίθεση. Πιστεύουν ότι αντιμετωπίζουν κατά κάποιον τρόπο κάτι παρόμοιο με αυτό που είδαμε όσον αφορά την CrowdStrike, όπου υπάρχει μια ενημέρωση που πήγε στραβά», δήλωσε ο Μπερκ στους δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ, θυμίζοντας το σφάλμα της αμερικανικής εταιρείας ασφαλείας CrowdStrike που είχε παραλύσει αεροπορικές πτήσεις, τραπεζικά ιδρύματα και νοσοκομεία παγκοσμίως.