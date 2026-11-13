Παγκόσμιο «blackout» στη Microsoft: Σοβαρά προβλήματα σε 74 χώρες – Οι προσπάθειες αποκατάστασης δεν εξελίσσονται «όπως αναμενόταν»

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To παγκόσμιο «blackout» στις υπηρεσίες της Microsoft συνεχίζεται και σήμερα, Παρασκευή, με την εταιρεία να παραδέχεται ότι οι προσπάθειες επιδιορθώσεων δεν εξελίσσονται όπως αναμενόταν.

Το πρόβλημα έχει παραλύσει κρίσιμες υποδομές, κυβερνητικά συστήματα και επιχειρήσεις σε τουλάχιστον 74 χώρες, προκαλώντας τεράστιες οικονομικές απώλειες.

Η Microsoft αναφέρει ότι «το πρόβλημα» επηρεάζει τις υπηρεσίες:

Outlook.com ,

, OneDrive ,

, OneNote ,

, Microsoft To Do ,

, Teams και

και Microsoft 365, αν και ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα και με άλλες υπηρεσίες.

Δυσκολίες στην αποκατάσταση

Παρά το γεγονός ότι ο τεχνολογικός κολοσσός δήλωσε αρχικά ότι «βλέπει θετικά αποτελέσματα» στις προσπάθειές της να επανεκκινήσει τις υπηρεσίες του, λίγες ώρες αργότερα αναγκάστηκε να αναθεωρήσει.

Σε νεότερη ενημέρωση, παραδέχθηκε ότι οι παρεμβάσεις δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα σε πολλαπλά μέτωπα.

Σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, η Microsoft ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παρακολουθήσαμε την κατάσταση των αλλαγών που εφαρμόστηκαν για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και επιβεβαιώσαμε ότι η αλλαγή δεν αποδίδει όπως αναμενόταν. Εντοπίζουμε εναλλακτικές ροές εργασίας που μπορούν να εφαρμοστούν για την αύξηση της χωρητικότητας ενόψει των συνεχιζόμενων ανισορροπιών στη διαχείριση της κυκλοφορίας».



Την Πέμπτη, καταγράφηκε τεράστιος όγκος αναφορών για προβλήματα στις υπηρεσίες της Microsoft στην πλατφόρμα παρακολούθησης Downdetector. Γύρω στις 18:00, σχεδόν 140.000 χρήστες είχαν επισημάνει προβλήματα με το Outlook — αριθμός που ξεπερνά κατά 2.000 φορές τα συνήθη επίπεδα.

Microsoft’s outage reports on November 12 reached 74 countries and territories in about an hour on Downdetector. Microsoft says its Exchange Online incident began at 16:17 UTC. Reports to Downdetector about Outlook began climbing at about 17:25 UTC, 12:25 in New York. By 18:25, reports about five Microsoft services combined reached 19,650 a minute, against <15 a minute on an average Thursday. Outlook reports alone peaked at more than 2,000 times their normal level. Reports did not stay in the Americas. They jumped tenfold in the UK at 17:43, in India at 23:21 local time and in New Zealand at 06:55 local time. Between 17:00 and 18:55 UTC, nearly 3 in 10 reports came from outside the US. We count a country here once its reports reach ten times normal and at least 20 in five minutes. Reports about Microsoft 365, Copilot, Teams and OneDrive each rose more than a hundredfold, and Azure about a hundredfold. Xbox, GitHub and LinkedIn, also Microsoft’s, rose far less. Microsoft said a portion of its infrastructure was experiencing elevated load across multiple regions. At 19:38 UTC, reports were still running at more than 11,000 a minute. — Downdetector (@downdetector) November 12, 2026



Σύμφωνα με τη Microsoft, η αιτία του προβλήματος ήταν το «αυξημένο φορτίο» στις υποδομές της, γεγονός που σήμαινε ότι οι διακομιστές δέχθηκαν πίεση υψηλότερη από τη συνηθισμένη.

Σε αυτή την περίπτωση, ορισμένοι servers κατέληξαν «απροσδόκητα μη διαθέσιμοι», προκαλώντας υπερφόρτωση στους υπόλοιπους.

Το στέλεχος της Microsoft, Τσαρλς Λαμάνα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για περιστατικό κυβερνοασφάλειας, αν και ειδικός δήλωσε στο BBC ότι η βλάβη έμοιαζε με «αδιανόητη ανικανότητα».

Από κυβερνητικά συστήματα μέχρι αεροπορικές

Οι επιπτώσεις του blackout έγιναν αισθητές σε τουλάχιστον 74 χώρες και επικράτειες, επηρεάζοντας από κυβερνητικά συστήματα στη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία, μέχρι τις υπηρεσίες πληροφοριών της Αυστραλίας και τις επικοινωνίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις Φιλιππίνες.

Australia’s spy agency and federal police were among the organizations caught up in a widespread outage of Microsoft programs, with the government triggering an agreement with the company to ensure priority restoration of services https://t.co/gwdHq2bLQ4 https://t.co/N542Jsjp0U — Reuters (@Reuters) November 13, 2026



Τα δεδομένα από το Downdetector δείχνουν ότι ο αντίκτυπος επικεντρώνεται κυρίως στην Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία, ενώ μεγάλο μέρος της Ασίας και της Αφρικής -όπως η Κίνα και η Ρωσία- παρέμεινε ανεπηρέαστο, κυρίως λόγω της περιορισμένης χρήσης προϊόντων της Microsoft ή της χρήσης εγχώριων εναλλακτικών λύσεων, αλλά και πιθανής υπο-αναφοράς λόγω λογοκρισίας.

Παράλληλα, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και αεροπορικές εταιρείες επλήγησαν άμεσα:

Οι αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic αντιμετώπισαν προβλήματα με τους συνδέσμους (connectors) της Microsoft.

Microsoft 365, Outlook, Teams and other apps of the company remained disrupted for thousands of users for more than five hours on Thursday, with the outage also hitting connectors used by OpenAI’s and Anthropic’s AI services https://t.co/tYUgleOIzu — Reuters (@Reuters) November 13, 2026

Οι ινδικές αεροπορικές εταιρείες IndiGo, η οποία εξυπηρετεί πάνω από το 60% της εγχώριας αγοράς, και Akasa Air είδαν τις υπηρεσίες υποστήριξης μέσω email να παραλύουν. Μάλιστα, η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας, η Air India, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση για μάρκετινγκ, αναρτώντας στο X: «Τα email μπορούν να περιμένουν. Ο κόσμος περίμενε αρκετά. Θεωρήστε αυτό ως την αφορμή για να προγραμματίσετε αυτήν την απόδραση».

Emails can wait. The world has been waiting long enough. 😉 Consider this your cue to plan that getaway. ✈️ https://t.co/ehwaxv2THe — Air India (@airindia) November 13, 2026

Στην Ταΐβάν, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές εταιρείες, είδαν τη διαχείριση των κεφαλαίων τους να διαταράσσεται, με μία εταιρεία μάλιστα να ακυρώνει προγραμματισμένη συμφωνία επαναγοράς ομολόγων.

Ο Τζος Γκίλμπερτ, αναλυτής αγοράς στην πλατφόρμα συναλλαγών eToro, εκτίμησε ότι οι επενδυτές θα ξεπεράσουν προσωρινά το ζήτημα, καθώς ελάχιστοι πελάτες μπορούν να εγκαταλείψουν το οικοσύστημα της Microsoft εν μία νυκτί.

Ωστόσο, προειδοποίησε: «Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι αυτή δεν είναι η πρώτη διακοπή του “365” φέτος, και αν η αξιοπιστία αρχίσει να μοιάζει με επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, δίνει σε κάθε τμήμα IT έναν λόγο να το ξανασκεφτεί πριν βάλει ακόμα περισσότερες δραστηριότητες της επιχείρησής του στα χέρια ενός παρόχου».