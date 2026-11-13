Άγιος Παντελεήμονας: Θρίλερ η υπόθεση της 24χρονης στη βαλίτσα – Τα κενά, ερευνάται η εμπλοκή και άλλων προσώπων

Κάθε άλλο παρά έχει ξεκαθαρίσει η υπόθεση θανάτου και της εύρεσης του πτώματος σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Αντίθετα, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ξεκινά ένα θρίλερ, καθώς οι αρχές εξετάζουν πλέον την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση της γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο, ενώ ταυτόχρονα ερευνάται το πού σκοτώθηκε, πώς έφτασε η σορός στον κάδο, αλλά και το ποια ήταν η ακριβής αιτία θανάτου.

Αυτό που ξέρουν οι αρχές, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ότι εκτός από τον βασικό ύποπτο, που είναι ένας 20χρονος από τη Γουινέα που έχει διαφύγει στη Γαλλία και αναζητείται, στο κοινόβιο διαμέρισμα βρίσκονταν άλλα τρία πρόσωπα. Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε πάει η 24χρονη στις 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την άφιξή της στην Αθήνα από τη Φολέγανδρο.

Ο ένας από τους τρεις που ήταν στον χώρο, είναι ο μάρτυρας, τον οποίο κάλεσαν οι αστυνομικοί να καταθέσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι ο 20χρονος επέστρεψε στο σπίτι, είπε ότι σκότωσε την 24χρονη, καθάρισε τον χώρο, πήρε προσωπικά του αντικείμενα και εξαφανίστηκε.

Στην κατάθεσή του αναφέρει επίσης την παρουσία δύο ακόμη συγκατοίκων, επίσης Αφρικανών. Οι αστυνομικοί ερευνούν τον ρόλο τους και εξετάζουν εάν είχαν συμμετοχή στη δολοφονία, βοήθησαν στη μεταφορά της σορού, γνώριζαν τι είχε συμβεί και επέλεξαν να εξαφανιστούν για να μην καταθέσουν.

Τα κενά της υπόθεσης

Ωστόσο, η υπόθεση παρουσιάζει, εκτός των ερωτημάτων, και αξιοσημείωτα κενά. Για παράδειγμα, ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι η νεκρή δεν μεταφέρθηκε στο διαμέρισμα, με την κατάθεσή του όμως για το τι ακριβώς συνέβη στο σπίτι να χαρακτηρίζεται ασαφής. Το διαμέρισμα βρίσκεται κοντά στον κάδο απορριμμάτων όπου βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών καλούνται να απαντήσουν στα εξής: