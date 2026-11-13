Άγιος Παντελεήμονας: Θρίλερ η υπόθεση της 24χρονης στη βαλίτσα – Τα κενά, ερευνάται η εμπλοκή και άλλων προσώπων

Οι αρχές εξετάζουν την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση θανάτου της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Ενώ ο 20χρονος βασικός ύποπτος έχει διαφύγει στη Γαλλία, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι καταθέσεις και ο ρόλος των συγκατοίκων του διαμερίσματος, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση δεν έχει ακόμη προσδιορίσει την ακριβή αιτία θανάτου

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Άγιος Παντελεήμονας - πτώμα σε βαλίτσα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της 24χρονης που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς οι αρχές εξετάζουν την εμπλοκή και άλλων προσώπων πέραν του 20χρονου βασικού υπόπτου που έχει διαφύγει στη Γαλλία.
  • Οι αστυνομικοί ερευνούν τον ρόλο δύο συγκατοίκων στο κοινόβιο διαμέρισμα για να διαπιστώσουν αν είχαν συμμετοχή στη δολοφονία ή αν βοήθησαν στη μεταφορά της σορού.
  • Την ίδια ώρα, παραμένουν σημαντικά κενά για το πού ακριβώς διαπράχθηκε το έγκλημα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση δεν έχει προσδιορίσει ακόμα την ακριβή αιτία θανάτου, με τις αρχές να εκτιμούν ασφυκτικό θάνατο.

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Κάθε άλλο παρά έχει ξεκαθαρίσει η υπόθεση θανάτου και της εύρεσης του πτώματος σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Αντίθετα, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ξεκινά ένα θρίλερ, καθώς οι αρχές εξετάζουν πλέον την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση της γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο, ενώ ταυτόχρονα ερευνάται το πού σκοτώθηκε, πώς έφτασε η σορός στον κάδο, αλλά και το ποια ήταν η ακριβής αιτία θανάτου.

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Αυτό που ξέρουν οι αρχές, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ότι εκτός από τον βασικό ύποπτο, που είναι ένας 20χρονος από τη Γουινέα που έχει διαφύγει στη Γαλλία και αναζητείται, στο κοινόβιο διαμέρισμα βρίσκονταν άλλα τρία πρόσωπα. Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε πάει η 24χρονη στις 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την άφιξή της στην Αθήνα από τη Φολέγανδρο.

Ο ένας από τους τρεις που ήταν στον χώρο, είναι ο μάρτυρας, τον οποίο κάλεσαν οι αστυνομικοί να καταθέσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι ο 20χρονος επέστρεψε στο σπίτι, είπε ότι σκότωσε την 24χρονη, καθάρισε τον χώρο, πήρε προσωπικά του αντικείμενα και εξαφανίστηκε.

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Στην κατάθεσή του αναφέρει επίσης την παρουσία δύο ακόμη συγκατοίκων, επίσης Αφρικανών. Οι αστυνομικοί ερευνούν τον ρόλο τους και εξετάζουν εάν είχαν συμμετοχή στη δολοφονία, βοήθησαν στη μεταφορά της σορού, γνώριζαν τι είχε συμβεί και επέλεξαν να εξαφανιστούν για να μην καταθέσουν.

Τα κενά της υπόθεσης

Ωστόσο, η υπόθεση παρουσιάζει, εκτός των ερωτημάτων, και αξιοσημείωτα κενά. Για παράδειγμα, ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι η νεκρή δεν μεταφέρθηκε στο διαμέρισμα, με την κατάθεσή του όμως για το τι ακριβώς συνέβη στο σπίτι να χαρακτηρίζεται ασαφής. Το διαμέρισμα βρίσκεται κοντά στον κάδο απορριμμάτων όπου βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών καλούνται να απαντήσουν στα εξής:

  • Πώς έφτασε η σορός στο σημείο όπου βρέθηκε;
  • Πώς συνδέεται με το συγκεκριμένο διαμέρισμα;
  • Έγινε η δολοφονία στο διαμέρισμα, αλλού στην πολυκατοικία ή σε άλλο διαμέρισμα; Παράλληλα, υπάρχει ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έχει προσδιορίσει την ακριβή αιτία θανάτου. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 20χρονος προκάλεσε στη 24χρονη ασφυκτικό θάνατο, ενδεχομένως με μαξιλάρι, και αναζητούν επιπλέον ενδείξεις ώστε να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

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