ΑΑΔΕ: Τι δήλωσαν οι Έλληνες το 2025 για σπίτια, ενοίκια και εισοδήματα – Οι δαπάνες για πισίνες και σκάφη αναψυχής

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Το εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ των Ελλήνων σκιαγραφείται μέσα από τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2024.

Με την επεξεργασία των 6.896.253 φορολογικών δηλώσεων προκύπτει η πραγματική εικόνα της οικονομικής ζωής των Ελλήνων, μέσα από την προέλευση των εισοδημάτων, τα ακίνητα, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής και τις πισίνες.

Συγκεκριμένα, από τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκύπτει ότι στον χάρτη της στέγασης καταγράφηκαν 4.855.303 κύριες κατοικίες (εκ των οποίων οι 1,9 εκατ. είναι μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρημένες και οι 2,95 εκατ. αφορούν ιδιοκατοίκηση) καθώς και 1.081.059 δευτερεύουσες κατοικίες (εξοχικές ή μη).

Το βάρος της μίσθωσης αποτυπώνεται στα 3,88 δισ. ευρώ, που δηλώθηκαν ως καταβληθέντα ενοίκια κύριας κατοικίας (μέσος όρος 2.531 ευρώ τον χρόνο), ενώ επιπλέον 271,2 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για φοιτητικές κατοικίες.

Ταυτόχρονα, οι φορολογούμενοι δήλωσαν 11,50 δισ. ευρώ για αγορές ακινήτων και ανέγερση οικοδομών (σ.σ. βάσει των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων ανήλθε το 2025 στα 777,85 δισ. ευρώ).

Η κατοχή οχημάτων παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, καθώς 3.704.772 δηλώσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα επιβατικό ΙΧ.

Από αυτές, περίπου 2,34 εκατ. δηλώσεις αφορούν ένα αυτοκίνητο, 934.000 δύο αυτοκίνητα, 333.000 τρία, ενώ σχεδόν 94.600 δηλώσεις έχουν συμπληρωμένη και τέταρτη θέση οχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα πεδία καταχώρισης οχημάτων και σκαφών στον πίνακα των κωδικών Ε1, προκύπτουν συνολικά 5.631.199 αυτοκίνητα Ι.Χ. και μεικτής χρήσης.

Επίσης, δηλώθηκαν 3,54 δισ. ευρώ για αγορές ή leasing οχημάτων.

Οι πισίνες, τα σκάφη αναψυχής και οι καταθέσεις

Στα τεκμήρια διαβίωσης καταγράφηκαν 19.462 καταχωρίσεις για πισίνες (19.170 εξωτερικές και 292 εσωτερικές) και 98.293 καταχωρίσεις κυρίων ή κατόχων σκαφών αναψυχής.

Περισσότεροι από 3,37 εκατ. φορολογούμενοι δήλωσαν τόκους από καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες. Το συνολικό ποσό ανήλθε σε 1,058 δισ. ευρώ.

Συνολικά 1.645.109 φορολογούμενοι δηλώνουν ότι εξυπηρετούν στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, καταβάλλοντας ετήσιες δόσεις 6,44 δισ. ευρώ. Η μέση ετήσια επιβάρυνση διαμορφώνεται σε 3.913 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποίησαν 7.732.931 ΑΦΜ, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 65,65 δισ. ευρώ.

Στον πίνακα των οικογενειακών βαρών δηλώθηκαν 2.012.132 εξαρτώμενα τέκνα σε 1.242.203 καταχωρίσεις (μέσος όρος 1,62 παιδιά ανά δήλωση).

Για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων δαπανήθηκαν 656,23 εκατ. ευρώ (μέσος όρος 4.796 ευρώ), ενώ για οικιακό προσωπικό (οικιακούς βοηθούς, οδηγούς, δασκάλους) δηλώθηκαν 38,78 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά ποσά δαπανήθηκαν από τους φορολογούμενους για την απόκτηση ακινήτων και οχημάτων.

Συγκεκριμένα, για αγορές, ανεγέρσεις ή μισθώσεις ακινήτων, δηλώθηκαν συνολικά 11,50 δισ. ευρώ σε 139.220 δηλώσεις, με το μέσο ποσό να φτάνει τις 82.635 ευρώ.

Αντίστοιχα, για την αγορά ή τη μίσθωση αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων, καταγράφηκαν 386.034 δηλώσεις, συνολικού ύψους 3,54 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 9.175 ευρώ κατά μέσο όρο.

Από πού προέρχονται τα εισοδήματα

Η μισθωτή εργασία και οι συντάξεις παραμένουν η «ραχοκοκαλιά» των δηλωθέντων εισοδημάτων στη χώρα:

• Μισθοί: Δηλώθηκαν καθαροί μισθοί και ημερομίσθια ύψους 51,01 δισ. ευρώ (μέσος όρος 13.255 ευρώ ανά καταχώριση).

• Συντάξεις: Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ξεπέρασαν αθροιστικά τα 27,57 δισ. ευρώ (24,11 δισ. ευρώ οι κύριες με μέσο όρο 10.135 ευρώ και 3,46 δισ. ευρώ οι επικουρικές).

• Επιχειρήσεις και αγρότες: Τα καθαρά επιχειρηματικά κέρδη ανήλθαν σε 7,25 δισ. ευρώ (μέσος όρος 15.013 ευρώ), ενώ τα καθαρά αγροτικά εισοδήματα έφτασαν το 1,97 δισ. ευρώ (μέσος όρος 3.987 ευρώ). Παράλληλα, τα ακαθάριστα εισοδήματα από ενοίκια κατοικιών άγγιξαν τα 5,20 δισ. ευρώ.