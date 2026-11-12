Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο δικηγόρος και δύο λογιστές για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Στη φυλακή οδηγούνται ένας 48χρονος δικηγόρος και δύο λογιστές, ηλικίας 55 και 45 ετών, για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο, μετά τις απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους.

Στους τρεις κατηγορουμένους αποδίδεται η συμμετοχή στην ηγετική ομάδα του κυκλώματος. Με τις νέες αποφάσεις, ο αριθμός των προφυλακισμένων ανέρχεται σε πέντε, από τους συνολικά 16 συλληφθέντες για την υπόθεση.

Ο 48χρονος δικηγόρος, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του «νομικού εγκεφάλου» του κυκλώματος, απολογήθηκε επί αρκετές ώρες, χωρίς οι ισχυρισμοί του να οδηγήσουν σε διαφορετική απόφαση για την ποινική του μεταχείριση.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι δύο λογιστές

Ο 55χρονος λογιστής, που κατηγορείται ως συναρχηγός και οργανωτικό μέλος του τέταρτου κυκλώματος, αμφισβήτησε τη νομιμότητα της διαδικασίας, επικαλούμενος απόλυτη ακυρότητα, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν είχε ενημερωθεί για το σύνολο της δικογραφίας.

«Παρείχα μόνο εργασίες μισθοδοσίας, χωρίς να προβαίνω σε οποιαδήποτε άλλη φορολογική εργασία. Είχα μόνο εννέα εταιρείες με ρυθμισμένα χρέη περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχω καμία σχέση με τους αποκαλούμενους αχυρανθρώπους», ανέφερε στην απολογία του.

Την εμπλοκή του στην εγκληματική οργάνωση, τόσο ως μέλος όσο και ως ηγετικό στέλεχος, αρνήθηκε και ο 45χρονος λογιστής. Υποστήριξε ότι οι επαγγελματικές του δραστηριότητες περιορίζονταν αποκλειστικά στη διεκπεραίωση μισθοδοσιών, χωρίς να αναλαμβάνει άλλες φορολογικές εργασίες ή διαχείριση.

Όπως ανέφερε, διαχειριζόταν εννέα εταιρείες, με συνολικό κύκλο εργασιών περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν διατηρούσε καμία σχέση με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους.

Η υπεράσπισή του επισήμανε ότι από την άρση του απορρήτου και την έρευνα δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή συνομιλίες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.

Ο 56χρονος που κατηγορείται για τη στρατολόγηση «αχυρανθρώπων»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ένας 56χρονος, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του στρατολόγου «αχυρανθρώπων». Κατηγορείται ότι εντόπιζε πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων.

Στον 56χρονο αποδίδεται η εποπτεία περισσότερων από 150 εταιρειών-φαντασμάτων και η διαχείριση 39 «αχυρανθρώπων», καθώς και η δημιουργία οφειλών προς το Δημόσιο ύψους περίπου 19 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

«Ως σερβιτόρος έμαθα να βγάζω άδειες καταστημάτων και έτσι, παράλληλα, ασχολήθηκα και με αυτό. Έτσι ήρθα σε επαφή με όλες αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί ήμουν πολύ καλός στη δουλειά μου, σε τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις», υποστήριξε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η απολογία της γυναίκας που υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε

Στην υπόθεση εμπλέκεται και μία γυναίκα, η οποία εμφανιζόταν ως «αχυράνθρωπος» του κυκλώματος. Κατά την απολογία της, υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε από τα μέλη του.

«Μου είπαν ότι δίνουν επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ και ότι επρόκειτο να με προσλάβουν ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Όταν άρχισαν να έρχονται δικαστικά έγγραφα για τις οφειλές, θορυβήθηκαν και μου είπαν: “Κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε”», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη.

Αναζητούνται δύο επιχειρηματίες που διέφυγαν στο εξωτερικό

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι διέφυγαν στο εξωτερικό λίγο πριν από τη σύλληψή τους.

«Η κατηγορία, από τη στιγμή που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, συνεχίζει να τους ακολουθεί και θα αναζητηθούν», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Για την υπόθεση έχουν επίσης οδηγηθεί στη φυλακή, μετά τις απολογίες τους, ένας 34χρονος, στον οποίο αποδίδεται η ιδιοκτησία λογιστικού γραφείου, και ένας 33χρονος επιχειρηματίας.