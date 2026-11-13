Ολυμπιακός: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Τάιλερ Ντόρσεϊ – Ολοκληρώθηκε η τιμωρία του

Στις προπονήσεις του Ολυμπιακού επιστρέφει την Παρασκευή (13/11) ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς ολοκληρώθηκε η τιμωρία που του είχε επιβληθεί από την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Μπαφές, μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι με 101-72, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Χρήστος Μπαφές ανακοίνωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι ο παίκτης θα συμμετάσχει κανονικά στην ομαδική προπόνηση της Παρασκευής, δηλώνοντας: «Η τιμωρία του Ντόρσεϊ τελείωσε σήμερα. Αύριο στις 12:00 θα είναι κανονικά στην ομαδική προπόνηση».

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου, όταν ο Ντόρσεϊ ξέσπασε και διαμαρτυρήθηκε δημόσια για το συμβόλαιό του και τον χρόνο συμμετοχής του. Ακολούθησε ο αποκλεισμός του από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, αμέσως μετά τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Ο παίκτης απολογήθηκε στις 16 Οκτωβρίου, ενώ στις 22 Οκτωβρίου του επιβλήθηκαν χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμός από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Με την ολοκλήρωση της ποινής του, ο Ντόρσεϊ επανεντάσσεται στο πρόγραμμα προπονήσεων των «ερυθρόλευκων».