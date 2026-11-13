Ολυμπιακός: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Τάιλερ Ντόρσεϊ – Ολοκληρώθηκε η τιμωρία του

Ολοκληρώθηκε η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επιστρέφει την Παρασκευή (13/11) στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Ο Χρήστος Μπαφές ανακοίνωσε την εξέλιξη μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι με 101-72.

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Αθλητισμός

Τάιλερ Ντόρσεϊ, Ολυμπιακός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις προπονήσεις του Ολυμπιακού επιστρέφει την Παρασκευή (13/11) ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς ολοκληρώθηκε η τιμωρία που του είχε επιβληθεί από την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.
  • Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο Χρήστος Μπαφές, δηλώνοντας: «Η τιμωρία του Ντόρσεϊ τελείωσε σήμερα. Αύριο στις 12:00 θα είναι κανονικά στην ομαδική προπόνηση».
  • Στον παίκτη είχαν επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμός από τις 22 Οκτωβρίου, και πλέον επανεντάσσεται κανονικά στο πρόγραμμα των «ερυθρόλευκων».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στις προπονήσεις του Ολυμπιακού επιστρέφει την Παρασκευή (13/11) ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς ολοκληρώθηκε η τιμωρία που του είχε επιβληθεί από την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Μπαφές, μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι με 101-72, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Χρήστος Μπαφές ανακοίνωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι ο παίκτης θα συμμετάσχει κανονικά στην ομαδική προπόνηση της Παρασκευής, δηλώνοντας: «Η τιμωρία του Ντόρσεϊ τελείωσε σήμερα. Αύριο στις 12:00 θα είναι κανονικά στην ομαδική προπόνηση».

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου, όταν ο Ντόρσεϊ ξέσπασε και διαμαρτυρήθηκε δημόσια για το συμβόλαιό του και τον χρόνο συμμετοχής του. Ακολούθησε ο αποκλεισμός του από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, αμέσως μετά τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Ο παίκτης απολογήθηκε στις 16 Οκτωβρίου, ενώ στις 22 Οκτωβρίου του επιβλήθηκαν χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμός από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Με την ολοκλήρωση της ποινής του, ο Ντόρσεϊ επανεντάσσεται στο πρόγραμμα προπονήσεων των «ερυθρόλευκων».

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