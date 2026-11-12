Τζένσεν Χουάνγκ: Από λαντζέρης, δισεκατομμυριούχος «βασιλιάς» της Τεχνητής Νοημοσύνης – Η εκρηκτική άνοδος και η πτώση του ιδρυτή της Nvidia

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Από τη λάντζα ενός αμερικανικού εστιατορίου στην ηγεσία μιας από τις πολυτιμότερες εταιρείες του κόσμου και από την αποθέωση στη Σίλικον Βάλεϊ στην παραίτηση υπό το βάρος αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις και καταγγελιών που εγείρουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Η πορεία του Τζένσεν Χουάνγκ, του ανθρώπου που μετέτρεψε τη Nvidia σε πρωταγωνίστρια της παγκόσμιας επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης, αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες επιτυχίας στην αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία. Ωστόσο, έπειτα από 33 χρόνια στην κορυφή της εταιρείας που συνίδρυσε, ο 63χρονος επιχειρηματίας αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, αφήνοντας πίσω του μια αυτοκρατορία τρισεκατομμυρίων δολαρίων και ένα τεράστιο ερώτημα για τη μελλοντική της πορεία.

Όπως αναφέρει ο Guardian ο συντάκτης τεχνολογίας Νταν Μίλμο, η διαδρομή του Χουάνγκ χαρακτηρίστηκε από εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, επιχειρηματική διορατικότητα και μια σπάνια ικανότητα επικοινωνίας με επενδυτές, πελάτες και πολιτικούς ηγέτες. Ο ίδιος κατάφερε να γίνει το αναγνωρίσιμο πρόσωπο της Τεχνητής Νοημοσύνης, προτού η προσωπική του ζωή βρεθεί στο επίκεντρο μιας κρίσης που οδήγησε στην αποχώρησή του.

Η Nvidia ανακοίνωσε την Πέμπτη (12/11) ότι ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, του προέδρου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, με άμεση ισχύ. Προσωρινή διάδοχός του ορίστηκε η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, έως ότου επιλεγεί νέος επικεφαλής.

Η παραίτηση ακολούθησε δημοσιεύματα για σχέσεις του επιχειρηματία με γυναίκα την οποία αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να θεωρούν συνδεδεμένη με την κινεζική κυβέρνηση, καθώς και με στέλεχος της Nvidia. Ο Χουάνγκ έχει αρνηθεί ότι γνώριζε οποιαδήποτε φερόμενη σχέση της πρώτης γυναίκας με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Από τη λάντζα του Denny’s στα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα

Πολύ πριν αποκτήσει περιουσία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και γίνει αναγνωρίσιμος από το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο μπουφάν του, ο Τζένσεν Χουάνγκ εργαζόταν ως έφηβος σε ένα εστιατόριο της αμερικανικής αλυσίδας Denny’s.

Σέρβιρε τραπέζια, έπλενε πιάτα και εκτελούσε καθημερινές εργασίες, μακριά από τον κόσμο των προηγμένων ημιαγωγών και των τεχνολογικών επενδύσεων.

Η εμπειρία αυτή έμεινε βαθιά χαραγμένη στη μνήμη του.

«Σου διδάσκει ταπεινότητα, σου διδάσκει σκληρή δουλειά, σου διδάσκει φιλοξενία», είχε δηλώσει το 2023, αναφερόμενος στα χρόνια που εργαζόταν στην αλυσίδα εστιατορίων.

Ακόμη και όταν είχε πλέον αναδειχθεί σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, δεν είχε ξεχάσει την πρώτη του δουλειά.

Το 2025, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Nvidia, φόρεσε ξανά ποδιά του Denny’s, αποτίοντας φόρο τιμής στο εστιατόριο όπου είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του ζωή.

Η σύνδεση με το Denny’s δεν ήταν μόνο συναισθηματική. Σε ένα από τα καταστήματα της αλυσίδας πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση που οδήγησε στη δημιουργία της Nvidia.

Από την Ταϊβάν στις ΗΠΑ – Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Τζεν-Σουν Χουάνγκ, γεννήθηκε στην Ταϊβάν το 1963.

Ο πατέρας του ήταν χημικός μηχανικός και η μητέρα του δασκάλα. Η οικογένειά του έζησε για ένα διάστημα στην Ταϊλάνδη, προτού ο Χουάνγκ μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία περίπου δέκα ετών.

Παρότι γεννήθηκε στην Ταϊβάν, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του διαμορφώθηκε στις ΗΠΑ, όπου απέκτησε και την αμερικανική υπηκοότητα.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι αισθάνεται πως θα είναι πάντοτε μετανάστης, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η μετακίνησή του στην Αμερική.

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα περιστατικά της παιδικής του ηλικίας ήταν η κατά λάθος εγγραφή του από τον θείο του σε σχολείο του Κεντάκι που λειτουργούσε ως ίδρυμα αναμόρφωσης ανηλίκων.

Παρά τις δυσκολίες, ο Χουάνγκ επέδειξε από νωρίς ιδιαίτερες ακαδημαϊκές ικανότητες.

Στη συνέχεια φοίτησε σε σχολείο του Όρεγκον και το 1984 αποφοίτησε από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Εκεί γνώρισε τη μελλοντική σύζυγό του, Λόρι, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη, που εργάζονται επίσης στη Nvidia.

Το 1992 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην ηλεκτρολογία στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, στην καρδιά της Σίλικον Βάλεϊ, αποκτώντας τις γνώσεις και τις επαφές που θα τον βοηθούσαν στο επόμενο μεγάλο βήμα.

Jensen Huang started Nvidia in a Denny’s booth in 1993 and ran it for 33 years. He turned it into a $4 trillion company, for a while the most valuable in the world. On Thursday he resigned, less than a week after the first report about another woman. In this interview from 2024, Huang tells 60 Minutes how three engineers started the company at that Denny’s. Last weekend The New York Times and the Financial Times reported on a memo from Secretary of State Marco Rubio. According to those reports, U.S. intelligence believed Huang was in a relationship with an executive working for China’s spy service. She held a senior job at Megaspeed, a Singapore company that bought Nvidia’s advanced chips. Megaspeed is under U.S. criminal investigation over alleged chip smuggling into China. China called the claims “purely unsubstantiated.” On Sunday the board opened an investigation. Huang wrote to his staff: “I was unfaithful to my wife. My actions hurt her and our children. There is no excuse for what I did. I am deeply sorry.” In two trading days Nvidia lost more than $427 billion in market value. On Wednesday the Times reported a second relationship, citing five people who worked at Nvidia. This one was with a married executive who reported directly to him. Nvidia didn’t comment. The board met that night. On Thursday it announced that Huang had resigned as CEO, effective immediately. His CFO, Colette Kress, is running the company for now. The board’s statement was short. “Jensen’s contributions to NVIDIA are profound.” Not everyone wanted him gone. President Trump called him “an honorable guy.” Elon Musk said hiring him would be an honor. Thirty-three years to build it from a diner booth. Less than a week to lose the chair. Should the board have stood by the founder who built Nvidia, or did it have no choice? — Papermech (@0xPapermech) November 12, 2026

Το 1993 γεννιέται η Nvidia σε ένα τραπέζι εστιατορίου

Το 1993, ο Χουάνγκ συναντήθηκε με δύο συναδέλφους μηχανικούς, τον Κρις Μαλακόφσκι και τον Κέρτις Πριμ, σε ένα κατάστημα Denny’s.

Οι τρεις άνδρες συζήτησαν την ιδέα δημιουργίας μιας εταιρείας που θα αξιοποιούσε τις δυνατότητες της επεξεργασίας γραφικών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Από εκείνη τη συνάντηση προέκυψε η Nvidia, η εταιρεία που δεκαετίες αργότερα θα βρισκόταν στον πυρήνα της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ακόμη και το όνομα της εταιρείας είχε ιδιαίτερο συμβολισμό.

Προέρχεται από τη λατινική λέξη «invidia», που σημαίνει «φθόνος», καθώς οι ιδρυτές της ήθελαν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση την οποία οι ανταγωνιστές τους θα ζήλευαν.

Στα πρώτα της χρόνια, η Nvidia επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη επεξεργαστών γραφικών για προσωπικούς υπολογιστές και βιντεοπαιχνίδια.

Το 1999 παρουσίασε την GeForce 256, η οποία θεωρείται ευρέως η πρώτη σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας γραφικών, γνωστή ως GPU.

Η τεχνολογία αυτή σχεδιάστηκε αρχικά για να επιτρέπει στους υπολογιστές να εμφανίζουν ολοένα πιο σύνθετα και ρεαλιστικά γραφικά.

Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι οι GPU είχαν δυνατότητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τη βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Πώς οι κάρτες γραφικών έγιναν η κινητήρια δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η επιτυχία της Nvidia στηρίχθηκε σε μια τεχνολογική ιδιαιτερότητα που αργότερα απέκτησε τεράστια σημασία.

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς επεξεργαστές, οι GPU μπορούν να πραγματοποιούν μεγάλο αριθμό υπολογισμών ταυτόχρονα, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικές για συγκεκριμένες απαιτητικές εργασίες.

Αυτή η δυνατότητα αποδείχθηκε ιδανική για την εκπαίδευση και λειτουργία συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία απαιτούν την επεξεργασία τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων.

Παράλληλα, η Nvidia ανέπτυξε την πλατφόρμα λογισμικού CUDA, επιτρέποντας σε ερευνητές και προγραμματιστές να αξιοποιούν τις δυνατότητες των επεξεργαστών της και για εφαρμογές πέρα από τα γραφικά.

Η εταιρεία επένδυσε επίσης στη διασύνδεση μεγάλου αριθμού επεξεργαστών, δημιουργώντας υπολογιστικά συστήματα ικανά να υποστηρίξουν ολοένα πιο σύνθετα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ένα κρίσιμο σημείο στην ιστορία αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης σημειώθηκε το 2012, όταν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τορόντο χρησιμοποίησαν επεξεργαστές Nvidia για την ανάπτυξη του AlexNet.

Το νευρωνικό δίκτυο δημιουργήθηκε από τον Άλεξ Κριζέφσκι, τον Ίλια Σουτσκάβερ, ο οποίος αργότερα συνίδρυσε την OpenAI, και τον Τζέφρι Χίντον, μετέπειτα βραβευμένο με Νόμπελ.

Η επιτυχία του AlexNet αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για τη σύγχρονη Τεχνητή Νοημοσύνη, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες των βαθιών νευρωνικών δικτύων στην αναγνώριση εικόνων.

Η Nvidia είχε πλέον αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα σε μια αγορά που επρόκειτο να αναπτυχθεί με εκρηκτικούς ρυθμούς.

Από το ChatGPT στην εταιρεία των 5 τρισ. δολαρίων

Η εμφάνιση του ChatGPT στα τέλη του 2022 και η ταχεία εξάπλωση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης άλλαξαν ριζικά την οικονομική θέση της Nvidia.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας άρχισαν να επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργώντας τεράστια ζήτηση για τους επεξεργαστές της.

Η Nvidia βρέθηκε στη θέση του βασικού προμηθευτή εξοπλισμού για μια νέα τεχνολογική επανάσταση.

Η στρατηγική της θύμιζε εκείνη των εμπόρων που προμήθευαν εξοπλισμό στους χρυσοθήρες: ανεξάρτητα από το ποιος θα επικρατούσε στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι εταιρείες χρειάζονταν τα προϊόντα της Nvidia.

Τον Μάιο του 2023, μόλις έξι μήνες μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έφτασε το 1 τρισ. δολάρια.

Η ανάπτυξη συνεχίστηκε, με τη Nvidia να γίνεται τον Οκτώβριο του 2025 η πρώτη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο που έφτασε σε χρηματιστηριακή αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων.

Η άνοδος αυτή μετέτρεψε τον Χουάνγκ σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg που επικαλείται ο Guardian, η περιουσία του εκτιμάται σε περίπου 145 δισ. δολάρια, τοποθετώντας τον στη 13η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των δισεκατομμυριούχων.

Ο ίδιος διατηρεί περίπου το 3,6% των μετοχών της Nvidia.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις και η παραίτησή του άσκησαν έντονες πιέσεις στη μετοχή της εταιρείας, με τη χρηματιστηριακή αξία της να υποχωρεί σημαντικά μέσα στην εβδομάδα.

Το μαύρο δερμάτινο μπουφάν και ο «ροκ σταρ» της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η επιτυχία του Χουάνγκ δεν οφειλόταν αποκλειστικά στις τεχνολογικές του γνώσεις.

Ο ίδιος δημιούργησε μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη δημόσια εικόνα, με χαρακτηριστικό στοιχείο το μαύρο δερμάτινο μπουφάν που φορούσε στις περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις του.

Οι παρουσιάσεις νέων προϊόντων της Nvidia απέκτησαν χαρακτήρα μεγάλων τεχνολογικών γεγονότων, προσελκύοντας επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο.

Ο Χουάνγκ είχε την ικανότητα να εξηγεί σύνθετες τεχνολογικές εξελίξεις με τρόπο κατανοητό, ενώ παράλληλα δημιουργούσε την αίσθηση ότι η Nvidia βρισκόταν διαρκώς ένα βήμα μπροστά από τους ανταγωνιστές της.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ιδρυτής της Meta, τον είχε περιγράψει ως την «Τέιλορ Σουίφτ της τεχνολογίας», αναφερόμενος στη δημοτικότητά του.

Η επιρροή του επεκτάθηκε και στην πολιτική. Ο Χουάνγκ απέκτησε πρόσβαση στους ανώτερους κυβερνητικούς κύκλους των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών, ενώ ανέπτυξε σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόσωπο της βρετανικής τεχνολογικής βιομηχανίας που είχε συναντήσει τον Χουάνγκ σε επιχειρηματικές και κυβερνητικές εκδηλώσεις δήλωσε στον Guardian ότι ξεχώριζε για την ικανότητά του να επικοινωνεί με τους συνομιλητές του.

«Είναι σαν καλός πολιτικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι ο κλάδος έχασε έναν από τους καλύτερους ανθρώπους του στην επικοινωνία», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι όλοι ήθελαν να τον συναντήσουν.

Η τεχνική ιδιοφυΐα πίσω από την επιχειρηματική επιτυχία

Στο βιβλίο «The Nvidia Way», το οποίο εξετάζει την ιστορία της εταιρείας και του ιδρυτή της, ο συγγραφέας Τέι Κιμ αποδίδει σημαντικό μέρος της επιτυχίας του Χουάνγκ στον συνδυασμό τεχνικής κατάρτισης και επιχειρηματικού ενστίκτου.

Ο Τεντς Κοξ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ένας από τους πρώτους επενδυτές της Nvidia, είχε περιγράψει την εντύπωση που προκαλούσε ο Χουάνγκ στους ανθρώπους της αγοράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία υπήρχαν δεκάδες εταιρείες επεξεργασίας γραφικών, μια συνάντηση με τον Χουάνγκ αρκούσε για να τον ξεχωρίσει κάποιος.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημά του, όπως εξηγούσε, ήταν ότι δεν αποτελούσε απλώς έναν ικανό επιχειρηματία, αλλά έναν άνθρωπο που κατανοούσε σε βάθος τη μηχανική και την επιστήμη των υπολογιστών.

Αυτό του επέτρεπε να συνομιλεί με μηχανικούς, ερευνητές και διευθυντικά στελέχη χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τις παρουσιάσεις των συνεργατών του.

Η άλλη πλευρά του Χουάνγκ: Η οργή πίσω από το χάρισμα

Πίσω από τη δημόσια εικόνα του χαρισματικού και ιδιαίτερα επιτυχημένου επιχειρηματία υπήρχε, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώρισαν, και μια πολύ πιο απαιτητική πλευρά.

Ο δημοσιογράφος Στίβεν Γουίτ, συγγραφέας του βραβευμένου βιβλίου «The Thinking Machine», το οποίο εξετάζει την πορεία του Χουάνγκ και της Nvidia, περιέγραψε μια έντονη αντιπαράθεση που είχε μαζί του κατά τη διάρκεια συνέντευξης το 2024.

Ο Χουάνγκ ήταν εμφανώς εξαντλημένος, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, όταν η συζήτηση στράφηκε στο ερώτημα ποιες νέες θέσεις εργασίας θα μπορούσε να δημιουργήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ερώτηση φάνηκε να τον εξοργίζει. Ο Χουάνγκ αντέδρασε έντονα απέναντι στην άποψη ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μαζική απώλεια θέσεων εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος μειώνει διαρκώς το κόστος παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών.

Ο Γουίτ περιέγραψε τη φωνή του επιχειρηματία να δυναμώνει ολοένα περισσότερο, καθώς εκείνος προσπαθούσε να υπερασπιστεί τη θέση του.

Ο δημοσιογράφος έγραψε ότι η οργή του Χουάνγκ έμοιαζε ανεξέλεγκτη και δυσανάλογη με την ερώτηση που του είχε τεθεί.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Γουίτ αναγνώριζε ότι ο επιχειρηματίας διέθετε ισχυρό προσωπικό χάρισμα, χιούμορ και την ικανότητα να δείχνει πραγματική κατανόηση στους συνομιλητές του.

Όταν η ένταση της συζήτησης υποχώρησε, ο Χουάνγκ σχολίασε ότι είναι ένας απολύτως φυσιολογικός άνθρωπος.

Το περιστατικό ανέδειξε την αντίθεση ανάμεσα στη δημόσια γοητεία του και στην ένταση με την οποία αντιμετώπιζε ζητήματα που θεωρούσε καθοριστικά για την τεχνολογική πρόοδο.

Οι αποκαλύψεις για τις προσωπικές σχέσεις και οι ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια

Η κρίση που οδήγησε στην παραίτηση του Χουάνγκ συνδέεται με δημοσιεύματα για προσωπικές σχέσεις του και με ανησυχίες που διατυπώθηκαν σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους ξένης επιρροής.

Στο επίκεντρο των πρώτων αποκαλύψεων βρέθηκε η Άλις Χουάνγκ, επιχειρηματίας που συνδέεται με την εταιρεία κέντρων δεδομένων Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ φέρονται να υποψιάζονται ότι η συγκεκριμένη γυναίκα διατηρεί σχέσεις με την κινεζική κυβέρνηση.

Η ύπαρξη τέτοιας σχέσης δεν έχει αποδειχθεί δημόσια.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει παραδεχθεί ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, χωρίς να κατονομάσει ευθέως την Άλις Χουάνγκ στη σχετική παραδοχή. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι γνώριζε οποιαδήποτε φερόμενη δραστηριότητά της για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η Nvidia ανακοίνωσε την έναρξη εσωτερικής έρευνας για τις πληροφορίες ότι ο επικεφαλής της ενδέχεται να είχε αποτελέσει στόχο προσπάθειας ξένης επιρροής.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση όταν οι New York Times δημοσίευσαν πληροφορίες για ξεχωριστή προσωπική σχέση του Χουάνγκ με την Κίμπερλι Πάουελ, στέλεχος της Nvidia στον τομέα της υγείας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο τους φέρονται να είχαν καταγραφεί σε βίντεο να εκδηλώνουν οικειότητα σε ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια εταιρικού συνεδρίου τον Μάρτιο.

Η Πάουελ κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με ολοένα μεγαλύτερη πίεση για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Η συνύπαρξη των καταγγελιών για προσωπικές σχέσεις και των ανησυχιών σχετικά με ενδεχόμενη πρόσβαση ξένων παραγόντων σε έναν από τους ισχυρότερους ανθρώπους της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας έδωσε στην υπόθεση διαστάσεις που ξεπερνούν την προσωπική ζωή του επιχειρηματία.

Η παραίτηση και η επόμενη ημέρα της Nvidia

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, η Nvidia ανακοίνωσε επισήμως την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της.

Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου 33 ετών, κατά την οποία ο Χουάνγκ ταυτίστηκε σχεδόν απόλυτα με την ανάπτυξη, την τεχνολογική στρατηγική και τη δημόσια εικόνα της εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο δεν αναφέρθηκε στις καταγγελίες για την προσωπική του ζωή στην ανακοίνωση της παραίτησης, αλλά εξήρε τη συμβολή του στην πορεία της Nvidia.

Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες ανέλαβε προσωρινά τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ενώ η εταιρεία ξεκίνησε τη διαδικασία αναζήτησης μόνιμου διαδόχου.

Η αποχώρηση ενός τόσο κεντρικού προσώπου δημιουργεί νέες προκλήσεις για έναν τεχνολογικό όμιλο που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των μεγαλύτερων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Nvidia δεν αποτελεί πλέον μόνο μια εταιρεία επεξεργαστών γραφικών. Τα προϊόντα, τα δίκτυα και το λογισμικό της βρίσκονται στη βάση υπολογιστικών υποδομών που χρησιμοποιούν μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο.

Ο Χουάνγκ είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια επιχείρηση με τεράστια οικονομική και στρατηγική σημασία, αλλά και να συγκεντρώσει γύρω από το πρόσωπό του ασυνήθιστα μεγάλη εξουσία.

Η παραίτησή του σηματοδοτεί, επομένως, όχι μόνο μια αλλαγή ηγεσίας, αλλά και μια κρίσιμη δοκιμασία για τη δυνατότητα της Nvidia να συνεχίσει την πορεία της χωρίς τον άνθρωπο που καθόρισε την ταυτότητά της.

Από τα πιάτα που έπλενε ως έφηβος στο Denny’s μέχρι τις παρουσιάσεις επεξεργαστών μπροστά σε χιλιάδες θεατές και τις συναντήσεις με τους ισχυρότερους πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες του κόσμου, η διαδρομή του Τζένσεν Χουάνγκ υπήρξε εξαιρετική.

Η αποχώρησή του, εν μέσω μιας κρίσης που συνδυάζει προσωπικές αποκαλύψεις, εταιρική διακυβέρνηση και ζητήματα εθνικής ασφάλειας, κλείνει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας της τεχνολογίας.