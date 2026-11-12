Τραγωδία στην Τουρκία: Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Μαλάτεια – ΒΙΝΤΕΟ

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Διεθνή Νέα

Ένα Sikorsky S-70 του τουρκικού στρατού, όμοιο μ’ αυτό που συνετρίβη — Φωτ. Αρχείου CeeGee @ Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0
Ένα Sikorsky S-70 του τουρκικού στρατού, όμοιο μ’ αυτό που συνετρίβη — Φωτ. Αρχείου CeeGee @ Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0
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Τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου S-70 στην ανατολική επαρχία Μαλάτεια σήμερα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ανακοίνωση το υπουργείο τόνισε ότι τα αίτια της συντριβής δεν είναι ακόμη γνωστά.

Πλάνα από τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο δείχνουν ασθενοφόρα, καθώς και περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής να έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ καπνός και φλόγες βγαίνουν από τα συντρίμμια.

 

 

 

 

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