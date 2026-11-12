Τραγωδία στην Τουρκία: Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Μαλάτεια – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου S-70 στην ανατολική επαρχία Μαλάτεια σήμερα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ανακοίνωση το υπουργείο τόνισε ότι τα αίτια της συντριβής δεν είναι ακόμη γνωστά.

Πλάνα από τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο δείχνουν ασθενοφόρα, καθώς και περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής να έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ καπνός και φλόγες βγαίνουν από τα συντρίμμια.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi https://t.co/ehBOgPf9GO

#SONDAKİKA: #Malatya’nın Topsöğüt Mahallesi’nde bir helikopter düştü. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve ayrıntılar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Gelişmeler için bizi takipte kalın. https://t.co/775ufzj9Rt

— Malatya Objektif (@Malatyaobjekti1) November 12, 2026