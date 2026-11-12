RAND: Υποθετικό σενάριο θανάτου του Πούτιν το 2027 και πολέμου Ρωσίας-ΝΑΤΟ το 2030 – Η εισβολή στην Εσθονία και η σύγκρουση που απειλεί την Ευρώπη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό υποθετικό σενάριο για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας, το οποίο ξεκινά με τον θάνατο του Βλαντίμιρ Πούτιν στις αρχές του 2027 και καταλήγει σε έναν γενικευμένο πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ το 2030, παρουσιάζει η αμερικανική δεξαμενή σκέψης (think tank) RAND Corporation.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2026, μια ενδεχόμενη αλλαγή ηγεσίας στο Κρεμλίνο θα μπορούσε να οδηγήσει αρχικά σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλά στη συνέχεια σε νέα περίοδο αποσταθεροποίησης, με τη Μόσχα να εξαπολύει υβριδικές επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών χωρών και τελικά να εισβάλλει στην Εσθονία, προκαλώντας στρατιωτική σύγκρουση με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η μελέτη, με τίτλο «Ready for War 2030: A Scenario – Bolstering the UK and NATO’s Preparedness» («Έτοιμοι για πόλεμο το 2030: Ένα σενάριο για την ενίσχυση της ετοιμότητας του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΝΑΤΟ»), εξετάζει πώς μια σειρά πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων θα μπορούσε να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια νέα, μεγάλης κλίμακας πολεμική αναμέτρηση.

Οι συντάκτες της RAND διευκρινίζουν ρητά ότι δεν πρόκειται για πρόβλεψη του μέλλοντος, ούτε για εκτίμηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να πεθάνει το 2027. Πρόκειται για ένα υποθετικό σενάριο, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση των αδυναμιών της ευρωπαϊκής άμυνας, των κινδύνων στρατιωτικής κλιμάκωσης και της δυνατότητας του ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσει μια εκτεταμένη ρωσική επίθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη ΕΔΩ.

Ιανουάριος 2027: Ο θάνατος του Πούτιν και η μάχη διαδοχής στο Κρεμλίνο

Το υποθετικό χρονολόγιο της RAND ξεκινά τον Ιανουάριο του 2027, όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν πεθαίνει από φυσικά αίτια, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό εξουσίας στη Ρωσία.

Η απουσία σαφούς διαδόχου πυροδοτεί ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών ομάδων της ρωσικής πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ, οι οποίες επιχειρούν να αποκτήσουν τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με το σενάριο, από την εσωτερική αυτή σύγκρουση επικρατούν τελικά οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Τον Μάρτιο του 2027, το Κρεμλίνο ανακοινώνει ότι νέος πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας αναλαμβάνει ένας πρώην στρατηγός της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB).

Ο νέος ηγέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση της εδραίωσης της εξουσίας του, χωρίς να διαθέτει την πολιτική επιρροή και τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού που είχε συγκεντρώσει ο προκάτοχός του.

Απρίλιος 2027: Κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλά όχι ειρήνη

Στην προσπάθειά του να σταθεροποιήσει το καθεστώς του, ο νέος Ρώσος πρόεδρος αποφασίζει να περιορίσει τη στρατιωτική εμπλοκή στην Ουκρανία.

Τον Απρίλιο του 2027, η Ρωσία συμφωνεί σε κατάπαυση του πυρός, έπειτα από διαπραγματεύσεις με αμερικανική διαμεσολάβηση και τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει μερική χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Μόσχας, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το υποθετικό σενάριο, η εκεχειρία δεν οδηγεί σε οριστική ειρηνευτική συμφωνία.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2027, οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει, καθώς η Ρωσία εξακολουθεί να επιμένει στους βασικούς πολεμικούς της στόχους και στις διεκδικήσεις επί των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών.

Οι μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις σταματούν, αλλά ρωσικές δυνάμεις παραμένουν στις περιοχές που ελέγχουν.

Η ουκρανική σύγκρουση μετατρέπεται έτσι σε έναν παρατεταμένο, «παγωμένο πόλεμο», επιτρέποντας στη Ρωσία να ανασυγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις της και να στρέψει σταδιακά την προσοχή της προς το ΝΑΤΟ.

2028: Η Ρωσία εξαπολύει υβριδικό πόλεμο κατά της Ευρώπης

Τον Ιανουάριο του 2028, σύμφωνα με τη RAND, ο νέος Ρώσος πρόεδρος έχει αρχίσει να αντικαθιστά πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά στον Πούτιν με στελέχη τα οποία θεωρεί περισσότερο πιστά στον ίδιο.

Παρά τις κινήσεις αυτές, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές εσωτερικές δυσκολίες.

Η ρωσική οικονομία βρίσκεται υπό πίεση, οι ανθρώπινες απώλειες από τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει κοινωνική δυσαρέσκεια και σκληροπυρηνικά στελέχη του στρατιωτικού μηχανισμού ζητούν επιθετικότερη στάση απέναντι στη Δύση.

Αδυνατώντας να εδραιώσει πλήρως την εξουσία του, ο νέος πρόεδρος επιλέγει να επιδείξει αποφασιστικότητα μέσω μιας οργανωμένης εκστρατείας υβριδικών επιθέσεων κατά ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Το σενάριο περιλαμβάνει κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και παρεμβάσεις σε δίκτυα επικοινωνιών, ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταφορές και κρίσιμες βιομηχανικές υποδομές.

Παράλληλα, η Μόσχα αξιοποιεί εκστρατείες παραπληροφόρησης με στόχο την όξυνση κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Στην Ανατολική Ευρώπη, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε καταγγελίες περί διακρίσεων εις βάρος ρωσόφωνων πληθυσμών. Στη Δυτική Ευρώπη, επιχειρούν να ενισχύσουν τον ευρωσκεπτικισμό, τις αποσχιστικές τάσεις και τη δυσπιστία απέναντι στους διεθνείς θεσμούς.

Στο στόχαστρο η Βρετανία και οι στρατιωτικές υποδομές του ΝΑΤΟ

Η RAND αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στην Εσθονία.

Στο υποθετικό σενάριο, η Μόσχα θεωρεί ότι η αποδυνάμωση της Βρετανίας θα μπορούσε να καθυστερήσει σημαντικά την αντίδραση της Συμμαχίας σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Βαλτική.

Για τον λόγο αυτό, οι υβριδικές επιχειρήσεις επικεντρώνονται στα βρετανικά στρατιωτικά δίκτυα επικοινωνιών, στις αμυντικές βιομηχανίες και στις μεταφορικές υποδομές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενισχύσεων.

Ο στόχος δεν είναι μόνο να μειωθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και να υπονομευθεί η πολιτική βούληση των συμμάχων να αντιδράσουν άμεσα.

Ιούνιος 2029: Μια κρίση στη Νότια Αμερική απομακρύνει τις ΗΠΑ από την Ευρώπη

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω τον Ιούνιο του 2029, όταν, σύμφωνα με το σενάριο, μια μεγάλη κρίση ξεσπά στη Νότια Αμερική.

Η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τις εξελίξεις εκεί ως προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας και επικεντρώνει σημαντικό μέρος της στρατιωτικής και διπλωματικής της προσοχής στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, οι συνεχιζόμενες εντάσεις με την Κίνα στον Ινδοειρηνικό περιορίζουν ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα της Ουάσινγκτον να διαθέσει πρόσθετες δυνάμεις στην Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ αναγκάζονται να σχεδιάσουν την άμυνά τους με την παραδοχή ότι θα μπορούσαν να λάβουν αμερικανική υλικοτεχνική και στρατηγική υποστήριξη, αλλά όχι απαραίτητα σημαντικές στρατιωτικές ενισχύσεις.

Η Μόσχα εκλαμβάνει αυτή την εξέλιξη ως ευκαιρία να δοκιμάσει τη συνοχή της Συμμαχίας.

Μάιος 2030: Η ρωσική εισβολή στην Εσθονία και η ενεργοποίηση του Άρθρου 5

Η καθοριστική καμπή του υποθετικού σεναρίου σημειώνεται τον Μάιο του 2030.

Η Ρωσία αξιοποιεί τις σχέσεις της με τμήματα του ρωσόφωνου πληθυσμού της Εσθονίας για να υποκινήσει διαδηλώσεις στην παραμεθόρια πόλη Νάρβα.

Οι κινητοποιήσεις εξελίσσονται σε βίαια επεισόδια και οι εσθονικές αρχές παρεμβαίνουν για την καταστολή τους.

Η Μόσχα υποστηρίζει τότε ότι η εσθονική κυβέρνηση δεν είναι πλέον σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια των ρωσόφωνων κατοίκων.

Με αυτό το πρόσχημα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις περνούν τα σύνορα και καταλαμβάνουν τη Νάρβα και γειτονικές περιοχές.

Σύμφωνα με τη RAND, ο αρχικός στόχος της επιχείρησης δεν είναι τόσο η εδαφική επέκταση όσο η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του ΝΑΤΟ.

Η ρωσική ηγεσία θεωρεί ότι οι δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα προτιμήσουν να αποδεχθούν μια περιορισμένη εισβολή παρά να διακινδυνεύσουν μια γενικευμένη στρατιωτική αναμέτρηση.

Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να αποδείξει ότι το Άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, το οποίο προβλέπει τη συλλογική άμυνα των συμμάχων, δεν εγγυάται στην πράξη μια αποφασιστική στρατιωτική αντίδραση.

Ωστόσο, στο υποθετικό σενάριο, η εκτίμηση αυτή αποδεικνύεται λανθασμένη.

Το ΝΑΤΟ ενεργοποιεί άμεσα το Άρθρο 5 και τα περισσότερα κράτη-μέλη δεσμεύονται να παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη στην Εσθονία.

Παρότι η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει περιορισμένη, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αποφασίζουν να επιχειρήσουν την απομάκρυνση των ρωσικών στρατευμάτων.

Καλοκαίρι 2030: Ο πόλεμος εξαπλώνεται στη Βρετανία και στον Βόρειο Ατλαντικό

Από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2030, η σύγκρουση εξελίσσεται σε μεγάλης κλίμακας πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Η Μόσχα διευρύνει τις επιχειρήσεις της προς τον ευρωπαϊκό Βορρά, απειλώντας το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ και τη βόρεια Νορβηγία.

Παράλληλα, ο ρωσικός υποβρύχιος στόλος επιχειρεί να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στον Βόρειο Ατλαντικό.

Στο επίκεντρο της ρωσικής στρατηγικής βρίσκεται το θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στη Γροιλανδία, την Ισλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστό ως GIUK Gap.

Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί κρίσιμη δίοδο για τη ναυτική παρουσία και τις γραμμές ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ στον Ατλαντικό.

Σύμφωνα με τη RAND, η Ρωσία θεωρεί ότι μια γρήγορη αποδυνάμωση της Βρετανίας θα μπορούσε να διευκολύνει τη δράση των υποβρυχίων της και να απειλήσει τις θαλάσσιες μεταφορές.

Στο πλαίσιο του σεναρίου, η Μόσχα εξαπολύει κυβερνοεπιθέσεις, επιχειρήσεις δολιοφθοράς και αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα εναντίον βρετανικών στόχων.

Στις εγκαταστάσεις που δέχονται επιθέσεις περιλαμβάνονται αεροπορικές βάσεις, λιμάνια, συστήματα ραντάρ και στρατιωτικά κέντρα διοίκησης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο απαντά με την ανάπτυξη χερσαίας ταξιαρχίας, μοιρών μαχητικών F-35 και Typhoon και δυνατοτήτων πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Βρετανικά αεροπλανοφόρα και φρεγάτες Type 26 συμμετέχουν επίσης σε ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις στον ευρωπαϊκό Βορρά.

Οι μάχες εξαπλώνονται σε περιοχές της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας, ενώ κυβερνοεπιθέσεις και περιορισμένα στρατιωτικά πλήγματα επηρεάζουν και τη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με το σενάριο, η Ρωσία αποφεύγει σκόπιμα ενέργειες που θα προκαλούσαν την Τουρκία, η οποία διατηρεί περισσότερο περιορισμένο ρόλο στη σύγκρουση.

Νοέμβριος 2030: Η Ρωσία κρατά εδάφη της Εσθονίας και προτείνει εκεχειρία

Ύστερα από μήνες πολεμικών επιχειρήσεων, το ΝΑΤΟ κατορθώνει να αποτρέψει μια γρήγορη ρωσική νίκη, αλλά αδυνατεί να επιβάλει αποφασιστική στρατιωτική λύση.

Η σύγκρουση μετατρέπεται σε πόλεμο φθοράς, με τις ευρωπαϊκές χώρες να αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες στη διατήρηση των στρατιωτικών τους δυνάμεων και του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Την ίδια στιγμή, ο νέος Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη εσωτερική πίεση, καθώς δεν έχει καταφέρει να πετύχει μια γρήγορη νίκη.

Στο υποθετικό σενάριο της RAND, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν τη Νάρβα και το μεγαλύτερο μέρος της εσθονικής επαρχίας Ίντα-Βίρου.

Η ρωσική ηγεσία ανακοινώνει τότε ότι έχει επιτύχει τον διακηρυγμένο στόχο της, δηλαδή την προστασία των ρωσικής καταγωγής πληθυσμών της περιοχής.

Πριν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ προλάβουν να οργανώσουν αντεπίθεση, η Μόσχα προτείνει κατάπαυση του πυρός.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να παγιώσει τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας και να δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία η Εσθονία δεν θα μπορεί να συνεχίσει μόνη της τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Ιανουάριος 2031: Μια νέα «παγωμένη σύγκρουση» απειλεί τη συνοχή του ΝΑΤΟ

Το σενάριο ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2031, όταν η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει, αλλά οι διαπραγματεύσεις για μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να κατέχουν εδάφη της Εσθονίας, παρά το γεγονός ότι η χώρα είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ακόμη παρατεταμένη εδαφική σύγκρουση, αυτή τη φορά εντός των συνόρων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Η RAND περιγράφει ένα περιβάλλον στο οποίο η στρατιωτική αντίδραση των συμμάχων δεν έχει αποτρέψει την παγίωση της ρωσικής κατοχής, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η αξιοπιστία της συλλογικής άμυνας.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια περισσότερο ασταθής ευρωπαϊκή ήπειρος, όπου η αδυναμία επίτευξης οριστικής ειρήνης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες κρίσεις.

Η προειδοποίηση της RAND για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Η RAND Europe υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο σενάριο δεν αποτελεί πρόβλεψη των γεγονότων που θα σημειωθούν μέχρι το 2030 ή αργότερα, αλλά ένα εργαλείο ανάλυσης πιθανών κινδύνων.

Σκοπός της μελέτης είναι να αναδείξει πώς μια αποτυχία της αποτροπής, μια περιορισμένη στρατιωτική κρίση ή μια λανθασμένη εκτίμηση των προθέσεων του αντιπάλου θα μπορούσαν να προκαλέσουν ευρύτερο πόλεμο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στρατιωτικής ετοιμότητας, της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών και της δυνατότητας των ευρωπαϊκών κρατών να ανταποκριθούν σε μια μεγάλη σύγκρουση χωρίς να εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το υποθετικό σενάριο αναδεικνύει επίσης ότι μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία δεν θα συνεπαγόταν αυτομάτως την εξάλειψη της στρατιωτικής απειλής για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η βασική προειδοποίηση της RAND είναι ότι η συμμαχική συνοχή, η στρατιωτική ετοιμότητα και η αποτελεσματική αποτροπή θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικές για την αποφυγή μιας μελλοντικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.