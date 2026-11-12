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Πάτρα: Με έντονη υποθρεψία και αιματώματα στα κάτω άκρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το 4 μηνών βρέφος – Ηλιάδης: «Είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει»

Σοβαρή υπόθεση με βρέφος τεσσάρων μηνών διερευνούν οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές στην Πάτρα, το οποίο μεταφέρθηκε σε ημιθανή κατάσταση, με έντονη υποθρεψία και αιματώματα, αρχικά στο Καραμανδάνειο και έπειτα στη ΜΕΘ Παίδων του Ρίου. Το παιδί αποσωληνώθηκε και διέφυγε τον κίνδυνο, ενώ για τις συνθήκες διαβίωσής του διεξάγεται έρευνα και έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση. Για την εξέλιξη της υπόθεσης έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές, όπως επισήμαναν ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος και ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης.

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βρέφος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρή υπόθεση με ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών διερευνούν οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές στην Πάτρα, μετά τη μεταφορά του σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση στο νοσοκομείο.
  • Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδί είχε έντονη υποθρεψία και αιματώματα στα κάτω άκρα που παραπέμπουν σε δαγκώματα από τρωκτικά, ενώ πλέον αποσωληνώθηκε και διέφυγε τον κίνδυνο.
  • Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μην φοβάστε. Για το 4 μηνών βρέφος ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες Αρχές. Είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει!».

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Σοβαρή υπόθεση με πρωταγωνιστή ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών διερευνούν οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές στην Πάτρα, μετά τη μεταφορά του σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Πάτρα: Βρέφος 4 μηνών μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε – Έρευνα από την ΕΛΑΣ

Το παιδί χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε βελτίωση και αποσωληνώθηκε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο πατέρας μετέφερε χθες, Τετάρτη (11/11) το βρέφος σε ημιθανή κατάσταση. Όπως αναφέρει, είχε έντονη υποθρεψία και αιματώματα στα κάτω άκρα που παραπέμπουν σε δαγκώματα από τρωκτικά. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι ιατροί του νοσοκομείου Καραμανδανείου. Διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε η κατάσταση του παιδιού. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, στη Μονάδα Παίδων. Εκεί κλήθηκε ο νέος ιατροδικαστής της Πάτρας και διέταξε δερματολογική εξέταση για να διαπιστωθεί από πού προήλθαν τα αιματώματα στα κάτω άκρα.

Οι γιατροί του Καραμανδανείου και η ΜΕΘ Παίδων του Ρίου έσωσαν το παιδάκι από βέβαιο θάνατο, όπως λέει ο κ. Γιαννάκος και προσθέτει: “Το βρέφος διέφυγε τον κίνδυνο, θα γυρίσει σύντομα στο ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ. Εκεί θα το… παρκάρουν ελλείψει προνοιακών μονάδων. Πρέπει να σπάσουν τα στεγανά των καταυλισμών των Ρομά για να διαπιστώσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες τις συνθήκες διαβίωσης των μικρών παιδιών”.

Ηλιάδης για το βρέφος 4 μηνών στη ΜΕΘ – «Είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει»

Αίσθηση προκαλεί η δήλωση του διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέα Ηλιάδη, ο οποίος, μιλώντας την Πέμπτη (12/11) στο STAR, αποκάλυψε ότι οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση.

«Μην φοβάστε. Για το 4 μηνών βρέφος ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες Αρχές. Είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός εντατικολόγος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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