Debate Πέτσα – Τεμπονέρα στον Realfm 97,8 για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση και την παραίτηση Τσαβδαρίδη

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση είχαν στον αέρα του Real FM 97,8, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας και ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ Διονύσης Τεμπονέρας. Οι δύο πολιτικοί διασταύρωσαν τα ξίφη τους με αφορμή τη γαλλική ρηματική διακοίνωση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου και την τουρκική προκλητικότητα, την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη, αλλά και τις αλληλοκατηγορίες για διαφθορά στην πορεία προς τις εκλογές.

Κόντρα για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση

Ο κ. Πέτσας ρωτήθηκε αρχικά κατά πόσο είναι κανονικό να προχωρά σε ρηματική διακοίνωση άλλη χώρα, για ένα θέμα που αφορά στην Ελλάδα, με τον βουλευτή της ΝΔ να απαντά: «Ίσως να είναι και μοναδικό, υπό την έννοια ότι καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν δεν είχε κάνει αυτό που κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, να προχωρήσει σε ένα τόσο μεγάλης στρατηγικής σημασίας έργο, όπως είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου μέσω της Ελλάδας με την Ευρώπη- φυσικά και του Ισραήλ- βγάζοντας από την απομόνωση την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπό αυτή την έννοια, και με δεδομένο ότι έχουμε την εμπλοκή μιας πολύ μεγάλης γαλλικής εταιρείας, εμένα δεν με ξενίζει το γεγονός της ενημέρωσης. Είναι κάτι το οποίο το ανέμενα και το είχα πει ήδη πριν από το καλοκαίρι. Και θεωρώ ότι, σε διπλωματική γλώσσα, είναι το “φύλλο συκής” για τον κ. Ερντογάν, προκειμένου να καταπιεί ότι κουρελιάστηκε στην πράξη το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, και είναι και το “φύλλο συκής” για τον κ. Φιντάν, ο οποίος απειλούσε μέχρι πριν από λίγες ημέρες, για να πει ότι όλα είναι καλά. Άρα, η ενημέρωση που έρχεται τώρα από τον κ. Γεραπετρίτη προς τις άλλες πολιτικές δυνάμεις του τόπου, είναι πολύ θετική, υπό την έννοια ότι όλοι θέλουμε να παίζουμε με την εθνική φανέλα, και φαντάζομαι ότι θα διασαφηνιστεί πλήρως και το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της γαλλικής πλευράς» τόνισε.

«Το έργο είναι σημαντικό και πρέπει να προχωρήσει και προφανώς εμείς λέμε ότι οι αξιώσεις της Τουρκίας προκειμένου να χορηγηθεί οποιασδήποτε μορφής άδεια είναι παράνομες και ανυπόστατες. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει ένα ερώτημα. Τι μεσολάβησε εδώ και δύο χρόνια και έπρεπε να γίνει σχετική ενημέρωση της Γαλλίας, προκειμένου να ξεκινήσει και να αποπλεύσει το πλοίο από το Ηράκλειο της Κρήτης; Η απάντηση είναι η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο πεδίο, όπου κατά τον κ. Συρίγο και άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα υποχώρησε (σ.σ. Κάσος 2024). Η συζήτηση αυτή δεν γίνεται στο κενό. Έχει προηγηθεί αυτό το οποίο μας έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν έχει καμία απολύτως σημασία, η κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου. Έχουμε στα σκαριά ένα νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», Είχαμε βεβαίως την αμφισβήτηση στο πεδίο, έχουμε συστηματικές παραβιάσεις από πλευράς της Τουρκίας και βεβαίως την προκλητική NAVTEX η οποία εκδόθηκε και επιβεβαιώνει όλα τα προηγούμενα» είπε από την πλευρά του ο Διονύσης Τεμπονέρας ασκώντας κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης για το ζήτημα το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

«Πού είναι οι σύμμαχοί μας; Πού είναι οι μεγάλες συμφωνίες οι οποίες πράγματι συνάψαμε, είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε με τη Γαλλία -θυμίζω ότι συνάψαμε συμφωνίες 8 δισεκατομμυρίων- για να έχουμε μια χλιαρή απάντηση όταν στο πεδίο πια αμφισβητούνται, εννοώ με τις NAVTEX ουσιαστικά, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας; Άρα εδώ η ελληνική διπλωματία είναι σε μία φάση υποχώρησης. Θα έπρεπε η κυβέρνηση αυτή να απολογηθεί και να μας απαντήσει, όχι για το ότι έπρεπε να ξεκινήσει το καλώδιο -αυτό θεωρείται αυτονόητο, διότι προφανώς δεν χρειάζεται καμία άδεια– αλλά γιατί φτάσαμε στο απίθανο σημείο, μια τρίτη χώρα να πρέπει να χορηγήσει ενημέρωση, και μάλιστα υπό την απειλή των όπλων, λέμε εμείς, προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο. Και δεν μπορεί βεβαίως να σταθεί στο δημόσιο διάλογο το επιχείρημα ότι η ενημέρωση που έγινε, κατά τον κ. Χατζηβασιλείου, Υφυπουργό Εξωτερικών, είναι όμοιας έντασης και κατάστασης, όπως αν σε ενημερώνει για παράδειγμα η ΔΕΗ ότι πρόκειται να σου κόψει το ρεύμα ή αν πρόκειται η ΕΥΔΑΠ να σε ενημερώσει γιατί σκάβει μπροστά από το σπίτι σου. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση η οποία είναι φαιδρή» πρόσθεσε ο κ. Τεμπονέρας.

Ερωτηθείς σε τι συνίσταται η υποχώρηση της κυβέρνησης, ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ εξήγησε: «Όλες αυτές οι συμπεριφορές της Τουρκίας, όταν ακριβώς έρχονται και ντύνονται με ρηματικές διακοινώσεις και ενημερώσεις, ουσιαστικά δημιουργούν προηγούμενο και τετελεσμένα, τα οποία έχει αποδείξει η Τουρκία στο παρελθόν ότι τα χρησιμοποιεί προκειμένου να επεκτείνει ή να ανασύρει ξανά και ξανά τις επιδιώξεις της. Και αυτό το έχουμε δει σε διάφορα σημεία να γίνεται, με το περίφημο γκριζάρισμα των θαλασσίων ζωνών, αλλά και με μια σειρά από άλλα ζητήματα που εντάσσονται στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Το να ρίχνεις νερό στον μύλο αυτής της αμφισβήτησης ή αυτού του αναθεωρητισμού κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και έχει επιβεβαιωθεί από τα πράγματα ότι η Τουρκία το χρησιμοποιεί, το διαπραγματεύεται».

«Εμείς φωνάζουμε εδώ και τρία χρόνια ότι πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις κατά της Τουρκίας στα πλαίσια και των ευρωτουρκικών σχέσεων, αλλά και των διμερών σχέσεων, όταν ουσιαστικά η χώρα μας και ως κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά ως και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήττεται από τις επιδιώξεις και τις παρεμβάσεις. Για ποιον λόγο η κυβέρνηση δεν ζητάει να επιβληθούν κυρώσεις, και τι παραπάνω πια πρέπει να κάνει η Τουρκία όταν έβγαλε πλοία πριν από δύο χρόνια, ή όταν τώρα μας αναγκάζει να βάζουμε τρίτους διαμεσολαβητές προκειμένου να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματά μας;» συμπλήρωσε ο κ. Τεμπονέρας.

«Προφανώς θεωρώ τη στάση της αντιπολίτευσης γενικά -και όχι μόνο αυτά που ακούω απ’ τον κ. Τεμπονέρα- ως πάρα πολύ ρηχή» απάντησε ο κ Πέτσας υπενθυμίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης και της διπλωματικής ισχύος της Ελλάδας, μέσω συμφωνιών με άλλες χώρες. «Εμείς θα προχωρήσουμε στην πόντιση του καλωδίου και όποιος έχει επιθετικές βλέψεις θα βρει απέναντι την Ελλάδα, πιστεύω σύσσωμη, αν ποτέ χρειαστεί. Εύχομαι να μη χρειαστεί, ούτε πιστεύω ότι θα έχουμε μια κλιμάκωση σε αυτό το επεισόδιο. Αλλά δεν θα απολογούμαστε εμείς και για την επιθετικότητα ενός γείτονα. Προετοιμαζόμαστε, αν ποτέ χρειαστεί, να υπερασπίσουμε αυτό που μας έφερε σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη η μοίρα μας, στις Θερμοπύλες» τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ.

Ερωτηθείς εάν θα δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, τόνισε: «Απ’ ό,τι καταλαβαίνω θα γίνει ενημέρωση στους πολιτικούς αρχηγούς, άρα μάλλον θα το μάθουμε. Εγώ θεωρώ αδιανόητο να ήταν θετικό για την Τουρκία και να μην είχε φροντίσει να το διαρρεύσει στα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα η ίδια η τουρκική κυβέρνηση, αν την ευνοούσε σε κάτι για να πάρει πόντους. Αλλά παρ’ όλα αυτά εγώ πιστεύω ότι ακόμα και τώρα να μη δημοσιοποιηθεί, κάποια στιγμή θα το μάθουμε το περιεχόμενο. Αυτό που πιστεύω ότι ενδιαφέρει όλους αυτή τη στιγμή είναι να μην προσπαθούμε να πάρουμε αντιπολιτευτικούς πόντους στα εθνικά θέματα».

Απαντώντας στην επισήμανση ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο ότι χρειάστηκε η παρέμβαση μίας τρίτης χώρας για να προχωρήσει το έργο, είπε: «Δεν νομίζω ότι χρειάστηκε παρέμβαση για να ασκήσουμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θέλαμε να έχουμε μία πιο ισχυρή διπλωματική στήριξη, υπό την έννοια ότι δεν θέλαμε και θερμά επεισόδια, φαντάζομαι όλοι μας, και δεν θα θέλαμε και μια σύγκρουση, η οποία όταν πας να ασκήσεις την κυριαρχία και τα κυριαρχικά σου δικαιώματα μπορεί να έχουμε και φαινόμενα συνδρόμου Μονάχου, ότι δεν το κάνει η Ελλάδα και δεν θα το κάνει ποτέ, και άμα πάει να το κάνει θα την απειλήσουμε κιόλας. Όχι, δεν δεχόμαστε απειλές. Το έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολλές φορές: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν».

«Πάντως ελπίζω να μην είναι το περιεχόμενο αυτό που είδαμε σήμερα σε μέσα και διέρρευσε, ότι η γαλλική εταιρεία λέει πως η ενημέρωση έγινε για λόγους αβροφροσύνης. Φοβόμαστε πάρα πολύ αν υπάρχουν τέτοια ζητήματα και τέτοιες διατυπώσεις» σχολίασε ο κ. Τεμπονέρας.

Η παραίτηση Τσαβδαρίδη

Η συζήτηση πέρασε στην υπόθεση παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, με τον κ. Τεμπονέρα να ερωτάται εάν θα πρέπει να παραιτηθεί και από βουλευτής. «Όταν ένας υπουργός, μέλος της κυβέρνησης η οποία μας κουνάει το δάχτυλο για την αξιοκρατία και την αριστεία, τσαλαπατά με τέτοια ένταση έναν θεσμό όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη μεταχείριση για το παιδί του, νομίζω ότι το ερώτημα αυτό απαντιέται στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Πρόκειται κατά την άποψή μου όχι για ένα ζήτημα μόνο ηθικής τάξης, αλλά για ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα» είπε και διερωτήθηκε εάν η παραμονή του κ. Τσαβδαρίδη στη θέση του βουλευτή έχει την ανοχή ενδεχομένως του ίδιου του Πρωθυπουργού.

«Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Μετά τα όσα ζήσαμε περί αξιοκρατίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το πτυχίο του κ. Λαζαρίδη που είχε γίνει τόσο πολύς θόρυβος το προηγούμενο διάστημα, έρχεται τώρα και αυτή η υπόθεση. Φαίνεται ότι τελικά δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε πια τη ΝΔ. Έχουμε ένα σκάνδαλο κάθε δύο ημέρες. Γίνεται μήτρα συναφών γαλάζιων σκανδάλων που, αν θέλετε, υποτιμούν τη νοημοσύνη, αλλά και πλήττουν βάναυσα το κράτος δικαίου και τους θεσμούς σε όλη τους την έκταση» συμπλήρωσε ο κ. Τεμπονέρας.

«Το γεγονός ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που να ευνοεί τους αθλητές που ιδρώνουν τη φανέλα να μπορούν να έχουν μία καλύτερη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και στη γνώση, είναι κάτι θετικό. Αν κάποιος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό το σύστημα, υποβαθμίζει και υπονομεύει και τον ίδιο τον θεσμό που δημιουργήθηκε. Επομένως, εδώ υπάρχει όντως θέμα ηθικής τάξεως και καλώς έκανε ο υφυπουργός και παραιτήθηκε» σχολίασε ο Στέλιος Πέτσας, ωστόσο ήταν πιο επιφυλακτικός σε σχέση με το αν πρέπει να παραιτηθεί και από βουλευτής ο κ. Τσαβδαρίδης.

«Πρώτα από όλα θα ήθελα να δω και τι θα κάνουν τα δικά μας κομματικά όργανα. Δεν θα προσχωρούσα τόσο εύκολα στη θέση της παραίτησης απ’ το βουλευτικό αξίωμα. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ως προηγούμενο, επομένως είμαι λίγο επιφυλακτικός γι’ αυτό, αλλά το γεγονός ότι έπρεπε να παραιτηθεί από υφυπουργός είναι δεδομένο, γιατί ήταν θέμα ηθικής τάξεως που πληγώνει πάρα πολύ, κυρίως τη δική μας κομματική βάση, τους δικούς μας κυρίως ψηφοφόρους, που δεν τα ανέχονται τόσο πολύ αυτά τα θέματα. Έχουμε δει σε άλλες πολιτικές δυνάμεις ίσως και σε χειρότερα ζητήματα, να μην κουνιέται φύλλο» είπε ενώ όταν τον ρώτησε ο κ. Τεμπονέρας εάν ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να τον διαγράψει, απάντησε:

«Δεν μπορώ τόσο εύκολα να το πω αυτό αυτή τη στιγμή, που δεν έχω δει καταρχάς κάποια κίνηση από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΝΔ, και δεύτερον, οφείλω να δώσω το δικαίωμα στον ίδιο τον κ. Τσαβδαρίδη να τοποθετηθεί μετά την εξέλιξη αυτή που είχαμε και την παραίτησή του». Παράλληλα σχολιάζοντας την ανακοίνωση για τα στελέχη που μπαίνουν στην κυβέρνηση, είπε: «Νομίζω ήταν άδικο για τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, για την αποστολή ενός μηνύματος που αφορούσε το ενδιαφέρον του για την εκλογική του περιφέρεια, να αποπέμπεται και τελικά να μπαίνει η υπόθεση στο αρχείο, αφού είχε ήδη παραιτηθεί, και να μένουν οι εντυπώσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ θετική επιστροφή του. Ο Βαγγέλης Λιάκος είναι ένα νέο στέλεχος, πολλά υποσχόμενο και όσον αφορά τον Βασίλη Σπανάκη, έχει δώσει διαπιστευτήρια εδώ και χρόνια».

«Εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε καταθέσει μια συνολική πρόταση για έναν διαφορετικό τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που προβλέπει βεβαίως και κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων» ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Τεμπονέρας. «Προφανώς, εδώ αποδεικνύεται ότι το αδιάβλητο των εξετάσεων δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά και τις ανισότητες που υπάρχουν – και τις οικονομικές και τις κοινωνικές, αλλά εδώ απ’ ό,τι φαίνεται, με βάση την παρέμβαση του κ. Τσαβδαρίδη, και τις “πολιτικές” ανισότητες που προέρχονται από όσα έκανε ο πρώην υφυπουργός» πρόσθεσε.

Αλληλοκατηγορίες και αιχμές για διαφθορά

Στη συνέχεια, ο κ. Πέτσας ρωτήθηκε εάν θα πάμε στις κάλπες σε αυτό το κλίμα, δηλαδή σε εκλογές τύπου 1989, με αλληλοκατηγορίες για διαφθορά και διαπλοκή. «Καταρχάς το rebranding του κ. Τσίπρα πήγε κουβά. Έχει γυρίσει σε μια ρητορική την οποία μάλλον περίμενε κανείς να την ακούει από ακραίες δυνάμεις. Ποια η διαφοροποίηση από όσους καλούν –κυρίως στα δεξιά της ΝΔ πολλές φορές- να τους κλείσουν όλους φυλακή γιατί είναι συλλήβδην διεφθαρμένο το πολιτικό σύστημα; Δεν βρίσκω καμία διαφορά από την τοποθέτηση που κάνει ο κ. Τσίπρας. Αυτή η ρητορική δείχνει μία ένδεια επιχειρημάτων και η στροφή την οποία επιχείρησε να κάνει ή δεν του βγήκε, ή ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος που τον στρέφει στα παλιά δοκιμασμένα μονοπάτια. Εμείς θα κοιτάξουμε μπροστά, δεν θα κοιτάξουμε πίσω. Καλούμαστε να απαντήσουμε στον κ. Τσίπρα όταν θέλει να εμφανιστεί αυτός ως άσπιλος και αμόλυντος. Αν δεν έλεγε όλα αυτά που έλεγε για τον Πρωθυπουργό τις τελευταίες μέρες, δεν είχαμε κανένα λόγο να γυρίσουμε στα θέματα του 2019 ή και παλαιότερα», τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Αν λοιπόν το σταματήσει αυτό ο κ. Τσίπρας, να είστε σίγουρος ότι από μας δεν θα υπάρχει απάντηση. Αλλά όταν προκαλούμαστε, θα απαντούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος δεν τα ακούει αυτά. Ο κόσμος θέλει να λύσουμε προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε μέρα. Εγώ κυκλοφορώ κάθε μέρα στην κοινωνία. Τα προβλήματά του είναι άλλα: Είναι η ακρίβεια, που είναι σημαντικό θέμα, είναι τα θέματα της ασφάλειας που έχει, είναι τα θέματα της προοπτικής σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Εγώ γι’ αυτά θέλω να μιλάω και γι’ αυτά μιλάω όταν πηγαίνω στις εκδηλώσεις μου. Όταν κάποιος με προκαλεί όμως σε ένα πάνελ, όταν κάποιος θέλει να εμφανίσει τον Τσίπρα ότι είναι από παρθενογένεση, θα θυμίσω κι όλα αυτά που έλεγε ότι θέλει να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας, θα θυμίσω ότι ήθελαν οι συνεργάτες του να βάλουν κάποιους τρία μέτρα κάτω απ’ τη γη, θα θυμίσω το σκάνδαλο που έλεγε ότι ήταν το «μεγαλύτερο από συστάσεως ελληνικού κράτους» και τελικά ήταν η μεγαλύτερη σκευωρία, δηλαδή το θέμα της Novartis. Δεν θέλω αυτή την παρελθοντολογία, δεν πιστεύω ότι εξυπηρετεί, αλλά είναι μία αναγκαστική τοποθέτηση σ’ ένα δημόσιο διάλογο που κρίνεται πολλές φορές στο δευτερόλεπτο» συμπλήρωσε ο κ. Πέτσας.

« Μέσα σε λίγα χρόνια έχουμε τις παραιτήσεις των δύο πλέον στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη, Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, και πριν από λίγες ημέρες του διευθυντή-φάντασμα, κουμπάρου, εθελοντή διευθυντή- του κ. Μπεκίρη μέσα στο πρωθυπουργικό γραφείο της Βουλής, χωρίς πόθεν έσχες» απάντησε ο κ. Τεμπονέρας.

«Είχαμε και καταδικασμένους πρώην υπουργούς, δεξί χέρι του κ. Τσίπρα μέσα στο Μαξίμου, τον κ. Παππά» ανταπάντησε ο κ. Πέτσας.

«Μπορείτε σήμερα μετά την παραίτηση του κ. Τσαβδαρίδη, κ. Πέτσα, να μας λέτε ότι δεν υπάρχει διαφθορά; Μπορείτε σήμερα να μας λέτε ότι η διαφθορά δεν κοστίζει στον ελληνικό λαό; Πάτε λίγο στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς. Πάτε τα δισεκατομμύρια τα οποία περνάνε μπροστά από τα μάτια του ελληνικού λαού» του είπε το στέλεχος της ΕΛΑΣ.

«Όλο λέτε και ξαναλέτε για τις απευθείας αναθέσεις. Μπορείτε να πείτε πόσες είναι οι απευθείας αναθέσεις και πόσες συμβάσεις είναι; Ξέρετε πόσος είναι ο μέσος όρος των αναθέσεων; Είναι κάτω από 10.000. Να πείτε ό,τι θέλετε για ελλιπή προγραμματισμό, ναι, αλλά σώνει και καλά μία τέτοια ανάθεση να λέτε ότι είναι αποτέλεσμα διαφθοράς, αποπροσανατολίζει τη συζήτηση» ανέφερε ο κ. Πέτσας.

« Είναι πρωτοφανές περίπου τρεις στις τέσσερις συμβάσεις να γίνονται μέσω απευθείας ανάθεσης. Αυτό κοστίζει στον ελληνικό λαό γιατί όταν υπάρχουν κλειστοί διαγωνισμοί, δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός, δεν υπάρχουν οι εκπτώσεις για το δημόσιο, οι οποίες εξοικονομούν πάρα πολλά χρήματα. Αν σε όλα αυτά λοιπόν αθροίσουμε τους στρατούς των μετακλητών, αλλά και τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, την οποία βλέπουμε να περνάει από τα μάτια μας καθημερινά μέσω των σκανδάλων που βγαίνουν και κοστίζουν στον ελληνικό λαό –θυμίζω ότι 800 εκατομμύρια θα κληθούν να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- φαίνεται ότι εδώ δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις, ούτε αποχρώσες καταστάσεις. Υπάρχουν σαφείς αποδείξεις και συγκεκριμένα ζητήματα που βαρύνουν το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον. Το δίλημμα εντιμότητα ή διαφθορά εμάς μας ενδιαφέρει, και γι’ αυτό έχουμε λόγους να αποκαλούμε τον κ. Μητσοτάκη αρχιερέα της διαφθοράς» τόνισε ο κ. Τεμπονέρας.

«Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω υπηρετήσει στη δημόσια διοίκηση πολλά χρόνια και μπορώ να πω ότι αυτό (σ.σ. απευθείας αναθέσεις) είναι ένα θέμα κακοδαιμονίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, κυρίως σε επίπεδο νοσοκομείων και τοπικής αυτοδιοίκησης. Μιλάμε για τον προγραμματισμό των συμβάσεών τους, απ’ τον καθαρισμό μέχρι οτιδήποτε άλλο, το οποίο μπορεί να υποκρύπτει κακοδιαχείριση με την έννοια του προγραμματισμού, δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχει –υποτίθεται- ένα αόρατο χέρι που συντονίζει όλα αυτά τα πράγματα. Οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα προηγούμενα χρόνια δείχνουν αυτό το πράγμα: πολλές χιλιάδες συμβάσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν μ’ αυτόν τον τρόπο, που ο μέσος όρος τους τελικά είναι κάτω από τις 10.000» υπογράμμισε ο κ. Πέτσας.

Απαντώντας για την κακοδιαχείριση στα κοινοτικά αγροτικά κονδύλια, είπε ότι δεν ήταν κάτι καινούργιο. «Κι εγώ κι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχουμε παραδεχτεί ότι υπήρχε μια πολιτική ατολμία γι’ αυτό το θέμα από το 2019. Έπρεπε να είμαστε πολύ πιο τολμηροί στο θέμα αυτό, γιατί υπήρχε κάτι το οποίο το έκρυβαν όλες οι κυβερνήσεις κάτω από το χαλί. Και το θέμα ότι το αποκάλυψε αυτή η κυβέρνηση, δεν θα την κατηγορήσατε κιόλας. Το θέμα είναι από δω και πέρα τι γίνεται. Εγώ αυτή τη στιγμή ανησυχώ για το γεγονός ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ξέρω πάρα πολλούς από τον αγροτικό κόσμο που είναι έτοιμοι να βγουν ξανά στους δρόμους, γιατί αντιμετωπίζουν μια καθυστέρηση» συνέχισε και πρόσθεσε: «Το θέμα της κακοδιαχείρισης είναι ένα θέμα. Έβαλε το μαχαίρι στο κόκαλο η κυβέρνηση να λύσει το θέμα της κακοδιαχείρισης, μετέφερε στην ΑΑΔΕ αυτή την αρμοδιότητα, όμως υπάρχουν καθυστερήσεις. Πρέπει να λύσουμε και το θέμα των καθυστερήσεων και κάνουμε ό,τι μπορούμε με παρεμβάσεις μας και στο Υπουργείο αλλά και ευρύτερα κεντρικά στην κυβέρνηση –όλοι όσοι έχουμε επαφή με τον αγροτικό κόσμο. Θέλω αυτό το θέμα να λυθεί πριν να γίνει πρόβλημα το χειμώνα. Αυτό είναι το ζήτημα, και όχι η παρελθοντολογία που κάνετε εσείς».

«Καμία παρελθοντολογία. Η ΑΑΔΕ που μεταφέρατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι η ίδια υπηρεσία η οποία δεν πήρε χαμπάρι τίποτα, ούτε για το σκάνδαλο του κ. Χωριάτικου, ούτε για το σκάνδαλο της Pizza Fan, και εδώ ανακύπτουν ζητήματα καθημερινά» του απάντησε ο κ. Τεμπονέρας.

«Πώς δεν πήρε; Έχουν γίνει έλεγχοι. Αυτά τα θέματα πρέπει να δεθούν για να μην έχουν την τύχη που είχαν άλλες υποθέσεις στο παρελθόν, που δεν πρόλαβαν να φτάσουν ούτε στο ακροατήριο. Επομένως νομίζω ότι εκεί η κυβέρνηση έχει πολλά πράγματα να κάνει, αλλά δεν μπορεί να την κατηγορήσει κανείς ότι όταν το βλέπει μπροστά της το θέμα –ιδίως μετά τη σύσταση του ελληνικού FBI– δεν κάνει τομές και παρεμβάσεις εκεί που άλλοι δεν τολμούσαν» υποστήριξε ο κ. Πέτσας.

Στο τέλος της συζήτησης, ο βουλευτής της ΝΔ ρωτήθηκε ποιο είναι το κυρίαρχο στην πολιτική της ΝΔ μέχρι τις εκλογές προκειμένου να φτάσει στον στόχο της αυτοδυναμίας, από τον οποίο φαίνεται να απέχει πολύ βάσει των δημοσκοπήσεων.

«Θεωρώ το βασικό ζήτημα είναι ένα τρίπτυχο. Είναι πολιτικές, συμπεριφορές, και μετά η οικονομική στήριξη. Είναι και τα τρία μαζί. Πιστεύω ότι είναι μια εκλογική μάχη συσπείρωσης, δεν πιστεύω ότι νέα κοινά θα γοητευτούν να μας ψηφίσουν τρίτη φορά. Είχαμε υψηλά ποσοστά, πρέπει να τα ξαναπροσεγγίσουμε, μπορούμε να τα προσεγγίσουμε με αυτό το τρίπτυχο. Συμπεριφορές αλαζονείας που δεν χωράνε, πολιτικές που πίκραναν την παράταξή μας θα πρέπει να τις ξαναδούμε και όσον αφορά την οικονομική στήριξη, είναι ξεκάθαρο ότι κατά τη δική μου άποψη, δεν πρέπει να έχουμε 80-100 μέτρα που δεν τα θυμάται ποτέ κανείς, πρέπει να στηρίξουμε στοχευμένες κοινωνικές ομάδες για να περάσουν αυτό το δύσκολο χειμώνα και το αποτέλεσμα θα είναι πιο εύκολο για μας» απάντησε ο κ. Πέτσας.

«Ένα κόμμα μέσα σε πέντε μήνες, χωρίς κρατική χρηματοδότηση, χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, σε όλες ανεξαιρέτως τις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται ως η εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτό το 16-17% που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις για μας είναι ο βατήρας προκειμένου να αυξήσουμε και την δημοσκοπική-εκλογική μας επιρροή, αλλά βεβαίως και για να πείσουμε τους πολίτες ότι πράγματι μόνο η ΕΛΑΣ αυτή τη στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία και να δώσει εναλλακτική προοδευτική διέξοδο διακυβέρνησης» είπε κλείνοντας ο κ. Τεμπονέρας.