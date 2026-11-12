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Σπανάκης, Βαρτζόπουλος, Λιάκος: Αύριο η ορκωμοσία στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τις αλλαγές στην κυβέρνηση

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Πολιτική

Προεδρικό Μέγαρο
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Αύριο, Παρασκευή στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, μετά τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα, στον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, η τελετή θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, καθώς ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραστεί.

Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα περιλαμβάνουν την τοποθέτηση του Βασίλη Σπανάκη στο υπουργείο Ανάπτυξης, μετά την αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας και την ανάληψη καθηκόντων από τον Γιώργο Λιάκο στο υπουργείο Εσωτερικών.

Μετά την ορκωμοσία, τα νέα κυβερνητικά στελέχη θα αναλάβουν επισήμως τα καθήκοντά τους.

 

 

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