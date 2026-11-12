Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στην Αγία Πετρούπολη: Νεκρός Ρώσος στρατιωτικός στη στοχευμένη επίθεση

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Ένα ακόμη περιστατικό στοχευμένης εξόντωσης στελέχους των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σημειώθηκε την Πέμπτη στα προάστια της Αγίας Πετρούπολης, καθώς Ρώσος στρατιωτικός έχασε τη ζωή του όταν εξερράγη το όχημα που οδηγούσε, με τις αρχές της χώρας να διεξάγουν έρευνα για ανθρωποκτονία.

Ο Ρώσος στρατιωτικός σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ανατινάχθηκε στην περιοχή Πουσκίνσκι της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι ερευνητές την Πέμπτη.

«Οι ανακριτικές αρχές άνοιξαν ποινική δικογραφία για τη δολοφονία μέλους των ενόπλων δυνάμεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσίας.

Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει τη στρατονομία να έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ ερευνητές και εγκληματολόγοι εργάζονται επί τόπου.

Ένα σκούρο μπλε SUV, κατεστραμμένο από τη βόμβα με τις πόρτες, το πορτμπαγκάζ και το καπό ανοιχτά, βρισκόταν ακινητοποιημένο σε έναν δρόμο γεμάτο συντρίμμια από την έκρηξη, δίπλα σε ένα όχημα που έμοιαζε με άδειο επιβατικό λεωφορείο, το οποίο φαινόταν να έχει επίσης υποστεί ζημιές, περιγράφει το πρακτορείο Reuters.



Η ταυτότητα του στρατιωτικού δεν έγινε αμέσως γνωστή από τις αρχές, ωστόσο η διαδικτυακή εφημερίδα Fontanka μετέδωσε ότι ο νεκρός έφερε τον βαθμό του συνταγματάρχη – μια πληροφορία που το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα.

Iστορικό των στοχευμένων επιθέσεων

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει την Ουκρανία για προηγούμενες δολοφονίες ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων και προσώπων που συνδέονται με την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Από την πλευρά τους, ουκρανικές πηγές έχουν αναλάβει την ευθύνη σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ σε άλλες την έχουν αρνηθεί.

Μέχρι στιγμής την Πέμπτη, δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά.

Υπενθυμίζεται ότι ένας ακόμη στρατιωτικός είχε σκοτωθεί από έκρηξη αυτοκινήτου στην ίδια συνοικία της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας στις 27 Αυγούστου.

Παράλληλα, τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί και άλλες επιθέσεις με παγιδευμένα αυτοκίνητα στη Μόσχα, καθώς και στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.