Συναγερμός στην Ιταλία: Νέες συντονισμένες απειλές για βόμβα σε αρκετά σχολεία

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται εκ νέου η Ιταλία, καθώς ένα νέο κύμα απειλητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τοποθέτηση βομβών έσπειρε την ανησυχία σε σχολεία διάφορων περιοχών της χώρας.

Ενώ η χώρα ξεπέρασε χθες το κλίμα τρομοκρατίας από αντίστοιχες ψευδείς απειλές, οι ιταλικές αρχές προχώρησαν σήμερα σε άμεσες εκκενώσεις σχολικών συγκροτημάτων.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ansa, η υπογραφή των νέων μηνυμάτων παραπέμπει στον «Μιχαήλ Αντρόποφ», θυμίζοντας τη φρενίτιδα που η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε ως «στρατηγική του τρόμου».

Νέος συναγερμός

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa, αρκετά σχολεία εκκενώθηκαν στην Ιταλία την Πέμπτη, έπειτα από απειλητικά μηνύματα μέσω email, τα οποία ήταν παρόμοια με τα μηνύματα-φάρσες που είχαν σταλεί σε ολόκληρη τη χώρα την προηγούμενη ημέρα.

🔵Nuove mail di allarmi bomba in diverse scuole d’Italia dal Veneto alla Liguria, all’Umbria, nel Lazio e in Sicilia. Alcune scuole sono state evacuate mentre in altre sono in corso accertamenti. Le e-mail, come ieri, sono sempre a firma Mikhail Andropov. https://t.co/ZG3jXnEZIQ — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 12, 2026



Ειδικότερα, απειλητικά email στάληκαν σε διευθυντές σχολείων, προκαλώντας την εκκένωση μαθητών σε σχολικές μονάδες της Γένοβα και της δυτικής Λιγουρίας, και συγκεκριμένα σε σχολεία στη Γένοβα, στο Ντιάνο Μαρίνα, στην Μποντιγκέρα και στην Τάτζια.

Σχεδόν σε όλα τα σχολεία οι μαθητές έχουν ήδη επιστρέψει στις τάξεις τους, ωστόσο στην περιοχή του Τιγκούλιο τα σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω πορτοκαλί συναγερμού για ισχυρές βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, ένα νέο email και μια νέα απειλή για βόμβα καταγράφηκαν σε λύκειο του Παλέρμο, το Κλασικό Λύκειο «Ουμπέρτο», το οποίο εκκενώθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Μετά την εκκένωση, οι γονείς των μαθητών έλαβαν μια ανακοίνωση από τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επειδή ένα μήνυμα από άγνωστη διεύθυνση έφτασε στη διεύθυνση email του σχολείου σήμερα το πρωί, ανακοινώνοντας μια σφαγή μαθητών και προσωπικού στις 10:50 ακριβώς, ενώ πιστεύουμε ότι πρόκειται για ψευδή συναγερμό, θεωρούμε συνετό να στείλουμε τους μαθητές νωρίτερα στο σπίτι. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνω ότι όλα τα τμήματα θα διακόψουν τα μαθήματά τους σήμερα».