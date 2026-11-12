Συναγερμός στην Ιταλία: Νέες συντονισμένες απειλές για βόμβα σε αρκετά σχολεία

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιταλία σχολεία
Φωτογραφία: AP
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται εκ νέου η Ιταλία, καθώς ένα νέο κύμα απειλητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τοποθέτηση βομβών έσπειρε την ανησυχία σε σχολεία διάφορων περιοχών της χώρας.

Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλή για βόμβα σε περίπου 300 σχολεία – «Θα σας αφανίσουμε»

Ενώ η χώρα ξεπέρασε χθες το κλίμα τρομοκρατίας από αντίστοιχες ψευδείς απειλές, οι ιταλικές αρχές προχώρησαν σήμερα σε άμεσες εκκενώσεις σχολικών συγκροτημάτων.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ansa, η υπογραφή των νέων μηνυμάτων παραπέμπει στον «Μιχαήλ Αντρόποφ», θυμίζοντας τη φρενίτιδα που η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε ως «στρατηγική του τρόμου».

Ιταλία: Η πρώτη αντίδραση της Μελόνι μετά τις απειλές για βόμβα σε 300 σχολεία – «Δεν υπάρχει κίνδυνος»

Νέος συναγερμός

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa, αρκετά σχολεία εκκενώθηκαν στην Ιταλία την Πέμπτη, έπειτα από απειλητικά μηνύματα μέσω email, τα οποία ήταν παρόμοια με τα μηνύματα-φάρσες που είχαν σταλεί σε ολόκληρη τη χώρα την προηγούμενη ημέρα.


Ειδικότερα, απειλητικά email στάληκαν σε διευθυντές σχολείων, προκαλώντας την εκκένωση μαθητών σε σχολικές μονάδες της Γένοβα και της δυτικής Λιγουρίας, και συγκεκριμένα σε σχολεία στη Γένοβα, στο Ντιάνο Μαρίνα, στην Μποντιγκέρα και στην Τάτζια.

Σχεδόν σε όλα τα σχολεία οι μαθητές έχουν ήδη επιστρέψει στις τάξεις τους, ωστόσο στην περιοχή του Τιγκούλιο τα σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω πορτοκαλί συναγερμού για ισχυρές βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, ένα νέο email και μια νέα απειλή για βόμβα καταγράφηκαν σε λύκειο του Παλέρμο, το Κλασικό Λύκειο «Ουμπέρτο», το οποίο εκκενώθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Μετά την εκκένωση, οι γονείς των μαθητών έλαβαν μια ανακοίνωση από τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επειδή ένα μήνυμα από άγνωστη διεύθυνση έφτασε στη διεύθυνση email του σχολείου σήμερα το πρωί, ανακοινώνοντας μια σφαγή μαθητών και προσωπικού στις 10:50 ακριβώς, ενώ πιστεύουμε ότι πρόκειται για ψευδή συναγερμό, θεωρούμε συνετό να στείλουμε τους μαθητές νωρίτερα στο σπίτι. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνω ότι όλα τα τμήματα θα διακόψουν τα μαθήματά τους σήμερα».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ