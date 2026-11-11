Ιταλία: Η πρώτη αντίδραση της Μελόνι μετά τις απειλές για βόμβα σε 300 σχολεία – «Δεν υπάρχει κίνδυνος»

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Σε εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η εκστρατεία εκφοβισμού που αναστατώνει την Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, με τις ιταλικές αρχές να προχωρούν την Τετάρτη στην εσπευσμένη εκκένωση περίπου 300 σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα.

Το νέο αυτό μπαράζ απειλών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έρχεται να προστεθεί στη σειρά κακόβουλων προειδοποιήσεων για τοποθέτηση βομβών που έχουν θέσει σε συναγερμό αεροπορικές εταιρείες και τηλεοπτικούς σταθμούς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Παρέμβαση Μελόνι

Τοποθετούμενη επί του θέματος, η πρωθυπουργός της Ισπανίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι τα προειδοποιητικά email για βόμβες που εστάλησαν στα σχολεία δεν ενέχουν πραγματικό κίνδυνο, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η αστυνομία και οι δημόσιοι φορείς παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

«Αυτές οι αναφορές φαίνεται να αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής που αποσκοπεί στην πρόκληση συναγερμού και ανησυχίας – ένα ζήτημα που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διεξοδική έρευνα», επισήμανε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός.

Η Μελόνι πρόκειται να προεδρεύσει σε έκτακτη σύσκεψη αργότερα σήμερα για την αξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη τυχόν απαιτούμενων μέτρων, καθώς «εκατοντάδες» σχολεία είδαν το ημερήσιο πρόγραμμά τους να «τινάζεται στον αέρα» λόγω του συναγερμού.

Σύμφωνα με αντίγραφα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που εξασφάλισαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείου LaPresse, το ανώνυμο email περιείχε επίσης ευθεία απειλή κατά της ίδιας της Μελόνι.

Η ίδια, ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στην προσωπική απειλή στη δήλωσή της, ενώ το Γραφείο της δεν προέβη σε άμεσο σχολιασμό, σημειώνει το Associated Press.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην αποκάλυψη του υπουργού Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος το Σάββατο ανέφερε ότι τα προσωπικά του δεδομένα διέρρευσαν στο dark web.

Από την πλευρά της, η Μελόνι απέδωσε τη διαρροή σε φιλορώσους χάκερ.

Το περιεχόμενο του email

Το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας περιείχε ευθείες και ακραίες απειλές, αναφέρει το Ansa.

«Ήρθαμε να σας αφανίσουμε. Θα διαπράξουμε γενοκτονία κατά των Ιταλών», αναφερόταν χαρακτηριστικά στο μήνυμα, το οποίο έφερε την υπογραφή του Μιχαήλ Αντρόποφ, φερόμενου ως ηγέτη της οργάνωσης «Vilayat of Misoginistan» (Βιλαγιάτ του Μισογιστάν).

«Έχω προετοιμαστεί πολύ καιρό γι’ αυτό: να σκοτώσω τον καθένα από εσάς. Μόλις άφησα στο κτίριό σας, μέσα σε μια πλαστική σακούλα, έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό με πυροκροτητή εξ αποστάσεως.

Τον τοποθέτησα με τέτοιο τρόπο ώστε το ωστικό κύμα να διαδοθεί σε ολόκληρο το κτίριο. Από εσάς θα απομείνουν μόνο οστά και μια μικρή αιματηρή λακκούβα.

Επιπλέον, τοποθετήσαμε μια βόμβα στον κινητήρα του αυτοκινήτου του πρωθυπουργού σας.

Στη συνέχεια, θα αποτελειώσουμε τους επιζώντες με μαχαίρια».

Εκκενώσεις 300 σχολείων

Ο υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, δήλωσε ότι συνολικά 300 σχολεία έγιναν αποδέκτες απειλητικών email.

Στο λύκειο Mamiani της Ρώμης, οι μαθητές πλημμύρισαν τους δρόμους νομίζοντας αρχικά ότι το κουδούνι του συναγερμού ήταν το διάλειμμα, για να μάθουν μόνο αφού βγήκαν έξω ότι επρόκειτο για απειλή για βόμβα.

«Λένε ότι ήταν συναγερμός για βόμβα επειδή έφτασε ένα email από Ρώσους χάκερ στο οποίο έλεγαν ότι θα μας σκοτώσουν όλους», δήλωσε η 18χρονη μαθήτρια Ανίτα Μπαρτότσι.