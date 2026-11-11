Γιώργος Γεραπετρίτης: Το Σάββατο θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο

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Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών.

Παρότι το υπουργείο Εξωτερικών δεν εξειδικεύει την ατζέντα της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών με τους πολιτικούς αρχηγούς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να διανεμηθεί και το κείμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, καθώς η Αθήνα προσδοκά και επιδιώκει τον συντονισμό και τη διαμόρφωση εθνικής γραμμής. Η Αθήνα σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο πεδίο, διατηρώντας ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους αλλά και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης είχε δηλώσει σε ραδιοφωνική συνέντευξή του ότι ο υπουργός Εξωτερικών σκοπεύει να ενημερώσει τους αρχηγούς τις επόμενες ημέρες, με πιο πιθανές την Παρασκευή ή τη Δευτέρα.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «θα τους δοθεί, απ’ όσο καταλαβαίνω, και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης. Πάμε σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς».