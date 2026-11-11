Debate Καιρίδη – Μάντζου στον Realfm 97,8 για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος διασταύρωσαν τα ξίφη τους στον Realfm 97,8, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα. Το ραδιοφωνικό debate επικεντρώθηκε στα εθνικά θέματα, με αφορμή τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo» για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, για το περιεχόμενο της οποίας η αντιπολίτευση ζητεί διευκρινίσεις και την προκλητική τουρκική NAVTEX.

Ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε ότι είναι καλό όλα αυτά τα ζητήματα να τα συζητάμε νηφάλια, ιδίως τα εθνικά θέματα, που έχουν και μια ιδιαίτερη βαρύτητα. «Είχαμε την εταιρεία του έργου, η οποία υπέβαλε αίτηση άδειας μόνο στις ελληνικές και τις κυπριακές Αρχές. Μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος εξέδωσαν τη σχετική άδεια και, με βάση αυτήν, απέπλευσε χθες το ερευνητικό σκάφος για να κάνει έρευνες σε χώρο που η Τουρκία θεωρεί δικό της, διότι όπως ξέρετε, για την Τουρκία υπάρχει το τουρκολιβυκό. Οτιδήποτε ανατολικά και νότια της Κρήτης, πέραν των χωρικών μας υδάτων, είναι δικό της. Άκυρο, παράνομο, δεν παράγει συνέπειες για κανέναν από μας; Ναι. Αλλά για την Τουρκία, είναι δικό της», είπε κάνοντας λόγο για αναδίπλωση της Άγκυρας και υποχώρηση από τις αρχικές της απαιτήσεις για αδειοδότηση.

«Το καλώδιο προχωρά, χωρίς την παραμικρή έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

«Για την Τουρκία, αν κάποιος έπρεπε να δώσει άδεια, ήταν αυτή, με βάση το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αυτά δεν λέγαμε μέχρι πριν από δύο εβδομάδες που είχαμε την επικύρωση και εμείς μιλούσαμε για μία αρνητική εξέλιξη; Γιατί να μην πούμε τώρα ότι είναι μια θετική εξέλιξη; Με την ίδια ειλικρίνεια, δηλαδή, που το κάναμε πριν από δύο εβδομάδες να το κάνουμε και τώρα» είπε ο κ. Καιρίδης, ενώ σχολιάζοντας τη λέξη «συγκατάθεση» που αναφέρεται στην τουρκική NAVTEX, σημείωσε: «Αυτοί θα κοτσάρουν ό,τι θέλουν, έχουν και εσωτερική κοινή γνώμη να διαχειριστούν. Εγώ δεν λέω ότι θα αλλάξουν απόψεις και ότι αύριο το πρωί θα πουν ότι κάναμε λάθος και έχει σε όλα δίκιο η Ελλάδα. Αυτά δεν υπάρχουν. Αυτό που λέω είναι ότι το καλώδιο προχωρά, χωρίς την οποιαδήποτε, παραμικρή έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Ερωτηθείς γιατί χρειάστηκε και ρηματική διακοίνωση από τρίτο κράτος και δεν αρκούσε η ελληνική NAVTEX τόνισε: «Πρώτον η NAVTEX αφορά τους ναυτιλλομένους . Αφορά δηλαδή τα πλοία που πλέουν στην περιοχή, να ξέρουν τι εμπόδια για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ενδεχομένως μπορεί να συναντήσουν. Από εκεί και πέρα, για να πούμε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό, οι έρευνες τις οποίες θα κάνει το σκάφος μεταξύ Κρήτης και Κύπρου τους επόμενους έξι μήνες, αφορούν και περιοχή που δεν έχει οριοθετηθεί. Υπάρχει η οριοθετημένη περιοχή μέχρι τη Ρόδο μεταξύ ημών και της Αιγύπτου, αλλά ανατολικά της Ρόδου μέχρι την Κύπρο δεν έχει υπάρξει οριοθέτηση. Λέμε ότι είναι δικά μας, έχουμε δίκιο που το λέμε, και είναι δικά μας, αλλά συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο, στην οποία θα πρέπει, σύμφωνα με τους Αιγυπτίους, να συμπεριληφθεί και η Τουρκία, δεν έχει μέχρι στιγμής υπάρξει. Άρα έρχεται η Γαλλία -και καλά κάνει και έρχεται, για να ‘ρθει κι ένας τρίτος να μην τα λέμε μόνοι μας- και ενημερώνει όλες τις όμορες χώρες στην περιοχή γι’ αυτές τις έρευνες που γίνονται».

Ο κ. Καιρίδης υποστήριζε πως γνωρίζει ότι η εταιρεία δεν έχει υποβάλει αίτηση για αδειοδότηση και εξήγησε για τη ρηματική διακοίνωση: «Επιπλέον της NAVTEX, που αφορά τους ναυτιλλομένους, θεώρησε υποχρέωσή της να ενημερώσει ότι αποπλέει το σκάφος με βάση την ελληνική άδεια και πηγαίνει μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Τώρα, εάν υπήρχε το οτιδήποτε σε αυτή τη ρηματική, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν θα την είχε ήδη διαρρεύσει. Δεν πρόκειται να το κάνει, σας βάζω στοίχημα. Και δεν πρόκειται να το διαρρεύσει γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα που να τον συμφέρει. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνει κι αυτός τα κουμάντα του στο εσωτερικό. Εμείς δεν θέλουμε την ένταση, δεν θέλουμε να τους μπούμε στο μάτι, δεν θέλουμε να πανηγυρίσουμε και να πούμε νικήσαμε. Κρατάμε χαμηλά τους τόνους να κάνουμε τη δουλειά μας».

«Γνωρίζαμε ότι θα γινόταν η ρηματική διακοίνωση και είχαμε συμφωνήσει;»

«Και εγώ θα συμφωνήσω ότι τα θέματα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε νηφάλια και σοβαρά και κυρίως τεκμηριωμένα και εκεί είναι η πρώτη μου ένσταση σε ό,τι άκουσα. Είπε ο κ. Καιρίδης ότι είχαμε ενημερωθεί για τα πάντα. Εγώ πρέπει να πω ότι ουδέποτε υπήρξε ενημέρωση σχετική με ρηματική διακοίνωση την οποία θα έκανε η ίδια η γαλλική κυβέρνηση προς την τουρκική κυβέρνηση την επαύριον της αδειοδότησης του έργου. Αντιθέτως, για παράδειγμα, στις 26 Οκτωβρίου ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κ. Μαρινάκη, να μας λέει ότι, αν υπάρξει οποιαδήποτε ειδοποίηση ή ενημέρωση, αυτή θα γίνει από την εταιρεία. Επομένως το ερώτημα υπάρχει και είναι ισχυρό. Τι συνέβη ανάμεσα στη νόμιμη αδειοδότηση και τη νόμιμη έκδοση NAVTEX από τη χώρα μας, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, έως το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου που κατά την περιβόητη πια δήλωση του κυρίου Φιντάν “όλα ήταν καλά”; Και τι άλλαξε σε σχέση και με σήμερα, οπότε υπήρξε μία παράνομη NAVTEX από την Τουρκία χθες το βράδυ; Οι ερωτήσεις οι δικές μας δεν είναι χωρίς έδαφος, αιωρούνται, διότι αφορούν σε ένα γεγονός, της ρηματικής διακοίνωσης. Και είναι συγκεκριμένες οι ερωτήσεις: Έγινε αυτή η ρηματική διακοίνωση και επιδόθηκε στο όνομά μας και για λογαριασμό μας; Έχουμε γνώση ως Ελλάδα; Είχαμε γνώση ότι θα γινόταν, θα επιδιδόταν αυτή η ρηματική διακοίνωση και είχαμε συμφωνήσει σε αυτήν;» είπε από την πλευρά του ο Δημήτρης Μάντζος.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρώτησε χθες την κυβέρνηση και έλαβε μια απάντηση από τον κ. Καιρίδη ότι δεν γνωρίζει κανένας τη ρηματική διακοίνωση. Κι εγώ ρωτώ την κυβέρνηση: Γνώριζε εκ των προτέρων η Αθήνα ότι επίκειται η ρηματική διακοίνωση και συμφώνησε σε αυτή την τακτική; Γνώριζε το περιεχόμενό της και το ενέκρινε; Γνωρίζει τι δηλώσεις, τι παραδοχές εμπεριέχονται σε αυτό το κείμενο; Και επίσης άκουσα πολλά για το ότι η ρηματική διακοίνωση απευθύνεται σε όλα τα παράκτια κράτη. Ρωτώ: Έχει επιδοθεί κι αλλού αυτή η ρηματική διακοίνωση; Γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι μόνο στην Άγκυρα έχει επιδοθεί. Και επειδή η κυβέρνηση απαντήσεις δεν δίνει σε αυτές τις ερωτήσεις, το μόνο που σταχυολογούμε είναι επικίνδυνες δηλώσεις. Για παράδειγμα, άκουσα τον κ. Μαρινάκη να λέει στο χθεσινό briefing ότι αυτή η ρηματική διακοίνωση, έγινε επειδή υπήρχε ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοΐας. Μα αυτό, ήδη έχει εξασφαλιστεί από τη χώρα μας νομίμως, κατά τον IMO, τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, και κατά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, με τη NAVTEX που εκδώσαμε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Ακούσαμε και πραγματικά προκαλεί θυμηδία αλλά και έντονη αντίδραση, τους υφυπουργούς του Υπουργείου των Εξωτερικών που διαχειρίζονται τις διεθνείς μας σχέσεις να λένε ότι είναι τόσο ήσσονος σημασίας η ρηματική διακοίνωση, που παρομοιάζεται με χαρτάκια που αφήνει η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ όταν σου κόψει το ρεύμα ή την ύδρευση για λίγες ώρες. Φαίνεται ότι είναι μια κεντρική γραμμή στο Υπουργείο των Εξωτερικών» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να εργαλειοποιήσει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής»

Ερωτηθείς πού εντοπίζει τα λάθη της κυβέρνησης στο ζήτημα, απάντησε: «Τα λάθη πηγαίνουν πίσω στο 2023-24, όταν βγήκε από το συρτάρι με επικοινωνιακούς πανηγυρισμούς και τυμπανοκρουσίες ένα έργο το οποίο είχε σχεδιαστεί από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Τα λάθη ξεκινούν από το ’23-’24, όταν χωρίς σχέδιο, χωρίς εγγυήσεις υλοποίησης, χωρίς να έχει καταστεί το έργο μία υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο της χώρας μας, η Ελλάδα ξεκίνησε την υλοποίηση, με επικοινωνιακούς όρους, και υποχώρησε, κατά τη ρητή δήλωση του κ. Άγγελου Συρίγου, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου που γνωρίζει τι λέει, το καλοκαίρι του 2024. Έκτοτε η Τουρκία δεν έχει αλλάξει τις θέσεις της. Αυτή η οποία προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτές τις θέσεις είναι δυστυχώς η Ελλάδα, η οποία κατανοώ ότι ούτε τότε, και ορθώς, μπορούσε να επιδώσει ρηματική διακοίνωση που να ενημερώνει την Άγκυρα για το έργο, ούτε τώρα μπορούσε και έπρεπε να το κάνει, και ανέθεσε ή λειτούργησε ως ανάδοχος ή αντιπρόσωπος μία τρίτη χώρα».

«Επειδή πολλά ακούω, εμείς με ιδιαίτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα τοποθετούμαστε σε αυτό το θέμα και δεν ανεχόμαστε να μας ζητούν και τα ρέστα τα κυβερνητικά στελέχη λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θολώνει τις εθνικές θέσεις και παίζει το παιχνίδι των απέναντι. Μαθήματα πατριωτισμού δεν θα πάρουμε από κανέναν, ιδίως από μια κυβέρνηση η οποία ακόμη και την παραμονή των εκλογών δεν θα διστάσει τα εθνικά θέματα να τα βάλει μέσα στα δικά της κουτάκια και στην προκρούστεια κλίνη της δικής της κομματικής επιβίωσης» πρόσθεσε ενώ ερωτηθείς εάν εννοεί πως τα εργαλειοποιεί, απάντησε: «Είναι δεδομένο ότι όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είτε το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την αποτυχία διαρκείας στη λιβυκή υπόθεση, είτε ακόμη και το ζήτημα της έρευνας προς το παρόν και εν συνεχεία της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, η ελληνική κυβέρνηση δεν θα διστάσει να τα εργαλειοποιήσει και να τα αξιοποιήσει με επικοινωνιακούς όρους προεκλογικά. Εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Οι ερωτήσεις που υποβάλλουμε είναι ερωτήσεις που έχουν εθνική αφετηρία, όχι κομματική».

«Οι έρευνες γίνονται και σε μη οριοθετημένη περιοχή και έπρεπε να υπάρξει ενημέρωση των όμορων κυβερνήσεων»

«Πρώτον, ο κ. Μάντζος θα έπρεπε να έχει το θάρρος να πει ότι την προηγούμενη Τρίτη ήρθε στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ενημέρωσε αναλυτικά. Οι δε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, επειδή ήταν σχεδόν σύσσωμη η κοινοβουλευτική του ομάδα, υπέβαλαν τις περισσότερες ερωτήσεις, και καλά έκαναν. Είχαμε μια επτάωρη συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών όπου υπήρξε πλήρης ενημέρωση και όλες αυτές οι αιτιάσεις νομίζω ότι δεν έχουν βάση. Ο δε κ. Γεραπετρίτης θα ξανάρθει στη Βουλή με την πρώτη ευκαιρία για να ξαναενημερώσει. Μακριά λοιπόν από μας η όποια αδιαφάνεια, αλλά είναι άλλο πράγμα να γίνονται τα εθνικά φέιγ βολάν στα κανάλια και με έναν εργαλειοποιημένο τρόπο, κι άλλο η σοβαρή θεσμική συζήτηση, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Δεύτερον, η αδειοδότηση έγινε μόνο από την Ελλάδα. Σε αυτό νομίζω συμφωνήσαμε με τον κ. Μάντζο. Δεν είναι λίγο αυτό» απάντησε ο κ. Καιρίδης, ενώ σχετικά με τη NAVTEX που εξέδωσαν οι Τούρκοι και τη λέξη «συγκατάθεση» που αναφέρεται σε αυτή υπογράμμισε ότι αυτό έγινε αφού το πλοίο είχε αποπλεύσει. «Σε κάθε περίπτωση να συμφωνήσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μία εκ των υστέρων συγκατάθεση, άρα άνευ σημασίας. Το πλοίο είχε αποπλεύσει στις 5:00 η ώρα και δεν είναι τυχαίο ότι είχε αποπλεύσει στις 5:00 και η αντι-NAVTEX των Τούρκων βγήκε στις 9:30… Όλα έχουν τη σημασία τους» ανέφερε.

Ερωτηθείς μήπως πρέπει η κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα τη ρηματική διακοίνωση, τόνισε: «Ότι υπάρχει ενδεχομένως μία συνεννόηση μεταξύ Γάλλων και Τούρκων να μην δώσουν το κείμενο στη δημοσιότητα για να μην έρθει η Τουρκία σε δύσκολη θέση, διότι θα αποκαλυφθούν όλα αυτά που λέω ακόμη περισσότερο, ότι είναι απλώς μία ενημέρωση, εγώ δεν θέλω στην προσπάθειά μου να απαντήσω στην αντιπολίτευση στο εσωτερικό να μην αφήσω διέξοδο διαφυγής στον Ερντογάν, ο οποίος κάνει την αναδίπλωση που κάνει και κρατάει χαμηλά την ένταση. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε.

Από εκεί και πέρα, να πούμε την αλήθεια. Ότι οι έρευνες γίνονται και σε μη οριοθετημένη περιοχή. Σε περιοχή δηλαδή που λέμε ότι είναι δικιά μας, αλλά που δεν έχουμε ακόμα υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης, ανατολικά της Ρόδου. Γι’ αυτόν το λόγο, πέρα από τη NAVTEX που αφορά τους ναυτιλλομένους, έπρεπε να υπάρξει και μία ενημέρωση των όμορων κυβερνήσεων, των κυβερνήσεων δηλαδή που θα κληθούν στο μέλλον να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία οριοθέτησης. Μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία οριοθέτησης και τα όμορα κράτη να συμφωνήσουν τι είναι ποιανού μεταξύ Ρόδου και Κύπρου, όπου εμείς σωστά λέμε ότι είναι δικά μας –πρέπει να ενημερωθούν. Ενημερώθηκαν λοιπόν με αυτή τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας. Τίποτα πέραν αυτού. Η αδειοδότηση ήταν ελληνική και το πλοίο πλέει και οι έρευνες γίνονται».

«Δεν έχω πρόβλημα να πω ότι το έργο ξεκίνησε με το ΠΑΣΟΚ το 2011, αλλά θέλω να θυμίσω σε αυτούς τους μεμψίμοιρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι και η Κρήτη είχε ξεκινήσει το 1980 και μας πήρε 45 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη που ολοκλήρωσε ένα έργο που είναι το 1/3 της Κύπρου, και σε κόστος και σε μήκος και σε τεχνικές δυσκολίες. Άρα, έχουμε ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο, προφανώς. Ξεκίνησε το 2011, εμείς στη συνέχεια το 2012 συνεργαστήκαμε με το ΠΑΣΟΚ και συνεχίσαμε όλον αυτόν το σχεδιασμό που σταμάτησε το 2015, αλλά μην προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ όλα να τα κάνει πια δικά του» συμπλήρωσε.

«Εμφανίζεστε στη Βουλή κάθε τρεις και λίγο και προσπαθείτε να υποτιμήσετε την αντιπολίτευση λες κι είμαστε σχολιαρόπαιδα, λες κι είμαστε φοιτητές σας στο Πάντειο. Και μιλάτε σήμερα, πάνω στη βάση αυτής της εθνικής υπόθεσης, για μεμψίμοιρη αντιπολίτευση; Για αντιπολίτευση που δεν έχει θάρρος;» αντέτεινε ο κ. Μάντζος.

«Γιατί δεν λέτε ότι ήταν μια επιτυχία αυτό που έγινε χθες; Γιατί δεν είπατε πριν ότι ο κ. Γεραπετρίτης ήρθε στη Βουλή και σας ενημέρωσε, κ. Μάντζο και ότι εσείς ειδικά ρωτήσατε για το καλώδιο; Ρωτήσατε ή δεν ρωτήσατε τον Γεραπετρίτη για το καλώδιο; Γιατί αποκρύψατε ότι ήρθε ο κ. Γεραπετρίτης;» ανταπάντησε ο κ. Καιρίδης.

«Με θάρρος και χωρίς μεμψιμοιρία επιτελούμε τη συνταγματική μας αποστολή»

«Χωρίς μεμψιμοιρία και με ιδιαίτερο θάρρος λέω ότι, για παράδειγμα, όταν υπάρχουν έρευνες ή έργα τα οποία πράγματι λαμβάνουν χώρα σε διεθνή ύδατα ή ύδατα μη οριοθετημένα, κατά το Διεθνές Δίκαιο και τον IMO, τη NAVTEX την εκδίδει το παράκτιο κράτος το οποίο έχει την ευθύνη και την ιδιοκτησία του έργου, που έχει αδειοδοτήσει το έργο, που είναι η Ελλάδα. Και ορθώς εμείς αδειοδοτήσαμε πρώτον, και δεύτερον εκδώσαμε τη NAVTEX. Αλίμονο εάν συζητούσαμε σήμερα για αδειοδότηση από την Τουρκία. Είναι άλλο θέμα πώς εκλαμβάνει η Τουρκία τη ρηματική διακοίνωση, γιατί τη μεταφράζει σε συγκατάθεση και γιατί μιλά στη NAVTEX της για συντονισμένες ενέργειες όλων των εμπλεκομένων κρατών. Είναι άλλο θέμα αυτό και πρέπει να απαντηθεί από την κυβέρνηση. Όμως αλίμονο αν μιλούσαμε σήμερα για αδειοδότηση από την Ελλάδα.

Είπε ο κ. Καιρίδης νωρίτερα ότι πέραν όμως της NAVTEX- η οποία υπάρχει ακριβώς για την προστασία της ναυσιπλοΐας και που ορθώς εξέδωσε το παράκτιο κράτος που έχει αδειοδοτήσει το έργο, δηλαδή η Ελληνική Δημοκρατία- ότι έπρεπε να ενημερωθούν και όλες οι υπόλοιπες παράκτιες χώρες για το έργο αυτό που θα συνέβαινε σε μη οριοθετημένα ύδατα. Εμείς ποτέ, κ. Καιρίδη, ούτε από τον υπουργό των Εξωτερικών, ούτε από κάποιον άλλον κυβερνητικό αξιωματούχο δεν είχαμε ακούσει ότι έπρεπε να υπάρχει ειδοποίηση. Εμείς κάθε φορά ρωτούσαμε αν θα υπάρξει γνωστοποίηση, ενημέρωση, ειδοποίηση ή άδεια από την Τουρκία και η μόνιμη απάντηση που παίρναμε ήταν: άδεια δεν θα παρασχεθεί, μπορεί και να υπάρξει ένα αίτημα απ’ την εταιρεία –αφηνόταν να εννοηθεί– το οποίο όμως δεν θα μας βλάπτει. Είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μας λέει σήμερα ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Ενώ ξέρετε πολύ καλά, και ως καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ότι αυτό δεν προβλέπεται πουθενά στη διεθνή σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, την οποία η χώρα μας έχει κυρώσει, όπως έχει κυρώσει και η Γαλλία. Δεν προβλέπεται πουθενά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο του πώς ποντίζονται ηλεκτρικά υποβρύχια καλώδια και δεν προβλέπεται πουθενά στο αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Αν προβλεπόταν αυτό, κ. Καιρίδη, ήδη από το 2024 η Ελλάδα, εκτός από τις NAVTEX που σωστά είχε και τότε εκδώσει, θα είχε κάνει τη ρηματική διακοίνωση ως κυρία του έργου τότε σε όλες τις παράκτιες χώρες. Γιατί δεν το έκανε ποτέ; Διότι δεν έπρεπε να το κάνει. Γιατί δεν το έκανε σήμερα; Διότι δεν έπρεπε να το κάνει. Το έκανε η Γαλλία στο όνομά μας και για λογαριασμό μας; Αυτή είναι η ερώτηση» υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ που έθεσε ακόμη δύο ερωτήματα.

«Δημιουργείται προηγούμενο ώστε κάθε έργο το οποίο θα λάβει χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο ή στο Αιγαίο από τρίτους αναδόχους ή από τη χώρα μας θα χρειάζεται προηγούμενη ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία; Και δεύτερο, μελλοντικό: Με όλες τις παραδοχές και τις δηλώσεις της ρηματικής διακοίνωσης, πώς διασφαλίζει η χώρα μας ότι αυτή η ρηματική διακοίνωση δεν θα αποτελέσει αντικείμενο επίκλησης από την Τουρκία για το σύνολο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και δη για τη μία και μόνη διαφορά της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας -της οριοθέτησης αυτών εννοώ- σε μία μελλοντική δικαστική διαφορά; Αυτές είναι σοβαρές ερωτήσεις από μία αντιπολίτευση η οποία με θάρρος και χωρίς μεμψιμοιρία συντελεί και επιτελεί τη συνταγματική της αποστολή και όχι το κομματικό της συμφέρον» πρόσθεσε ο κ. Μάντζος.

Ο έντονος διάλογος Καιρίδη – Μάντζου on air

«Η κακοπιστία αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο κ. Μάντζος απέφυγε να πει ότι ο κ. Γεραπετρίτης ήρθε στη Βουλή και του απάντησε του ιδίου προσωπικά σε ερώτηση για το καλώδιο, όπως απάντησε σε άλλες 16 ερωτήσεις των συναδέλφων του από το ΠΑΣΟΚ και άλλες τόσες από την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Η κακοπιστία σας από πού αποδεικνύεται ακόμη περισσότερο περίτρανα; Την ώρα που η Τουρκία έχει ένα τουρκολιβυκό και θεωρεί εαυτόν τη μόνη χώρα που πρέπει να εκδώσει άδεια, το καταπίνει αμάσητο. Το καταπίνει και εν τη πράξει ακυρώνει το τουρκολιβυκό. Επικαλούμαι την αδειοδότηση και επικαλούμαι τα ντοκουμέντα ότι μόνο μία χώρα έδωσε άδεια σε χώρο που η Τουρκία, σύμφωνα με το τουρκολιβυκό, με τα δικά της δηλαδή επιχειρήματα, θεωρεί δικό της. Εγώ δεν σας είπα ούτε να θριαμβολογήσουμε, ούτε να αρχίσουμε να φωνάζουμε, αλλά με το ίδιο θάρρος που εγώ προσωπικά αναγνώρισα πριν από δύο εβδομάδες ότι η επικύρωση του τουρκολιβυκού είναι μια αρνητική εξέλιξη, περίμενα και από σας να φοράτε παντελόνια και να έχετε το θάρρος να πείτε ότι είναι μια επιτυχία, ότι το τουρκολιβυκό, χάρη στους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ακυρώνεται στην πράξη και δεν παράγει καμία συνέπεια» είπε ο κ. Καιρίδης.

Στο κλείσιμο της συζήτησης τα αίματα άναψαν με το debate παίρνει «φωτιά» με αφορμή τη φράση του κ. Καιρίδη.

Δημήτρης Μάντζος: Σας επιστρέφω άμεσα αυτό που είπατε και καλό είναι να το ανακαλέσετε. Δεν θα μου πείτε εμένα αν φορώ παντελόνια, κ. Καιρίδη.

Δημήτρης Καιρίδης: Όχι! Διότι όταν εμείς είμαστε ειλικρινείς, εσείς…

Δημήτρης Μάντζος: Όχι, σας ζητώ να ανακαλέσετε γιατί γίνεται πολύ προσωπικό και ειδικά σε εθνικά ζητήματα, κ. Καιρίδη. Είναι ντροπή κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πλειοψηφίας να μιλάει με τέτοιο τρόπο. Αλλά αυτό είναι το δημοκρατικό σας φρόνημα, κ. Καιρίδη, συνολικά της Νέας Δημοκρατίας. Σας εκφράζει συνολικά. Συγχαρητήρια, να σας χαίρονται!

Δημήτρης Καιρίδης: Κύριε Μάντζο, με προκαλέσατε και είμαι αναγκασμένος να σας απαντήσω στην ίδια γλώσσα. Επιτρέψτε μου, τώρα μιλάω εγώ! Επειδή εγώ προσωπικά υπέστην μια δριμύτατη κριτική γι’ αυτό που είπα για το τουρκολιβυκό…

Μετά την επισήμανση των δημοσιογράφων ότι η φράση για τα «παντελόνια» δεν χρειαζόταν να ειπωθεί, έριξε τους τόνους και είπε: «Εγώ θέλω να μείνω στην ουσία και να πω ότι πρέπει όλοι να μιλήσουμε ειλικρινά στον ελληνικό λαό σε αυτά τα πολύ κρίσιμα και πολύ σοβαρά. Και με βλέπετε έτσι διότι εγώ έχω το θάρρος της γνώμης μου και ξέρω να μιλάω στον ελληνικό λαό με ειλικρίνεια. Με την ίδια λοιπόν ειλικρίνεια που μίλησα πριν από δύο εβδομάδες, έχω την απαίτηση, όταν το τουρκολιβυκό στην πράξη δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, να έχει το ελάχιστο θάρρος η αξιωματική τουλάχιστον αντιπολίτευση –δεν το περίμενα από τον Κυριάκο Βελόπουλο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά από ένα κόμμα που κυβέρνησε και τιμώ για την κυβερνητική του θητεία και την προϋπηρεσία που έχει το ΠΑΣΟΚ στα πολιτικά πράγματα της χώρας- να βγει και να το πει! Και όχι να κάθεται να μας λέει δεν ενημερώθηκα…».

«Εγώ τον τιμώ τον κ. Μάντζο, είναι ένας ευπρεπέστατος συνάδελφος με τον οποίο έχουμε πάρα πολλές συζητήσεις. Δεν υπάρχει καμία προσωπική αιχμή. Είναι όμως ένα πολιτικό σχόλιο συνολικά για την αντιπολίτευση και ιδίως για την αξιωματική, από την οποία περιμένω περισσότερα» κατέληξε ο κ. Καιρίδης.