Λαμία: Αυτοκίνητο ανατράπηκε και κατέληξε σε χαντάκι με νερό – Απεγκλωβίστηκε χωρίς τραύματα 77χρονος

Ένας 77χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμούς από το αυτοκίνητό του, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε χαντάκι με νερό στη Ροδίτσα Λαμίας, το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11). Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες της 7ης ΕΜΑΚ και άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Τροχαίο στη Ροδίτσα Λαμίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς να τραυματιστεί απεγκλωβίστηκε ένας 77χρονος οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στη Ροδίτσα Λαμίας.
  • Το όχημα κατέληξε αναποδογυρισμένο σε χαντάκι γεμάτο νερό με το μπροστινό τμήμα του βυθισμένο, ενώ ο 77χρονος παρέμεινε εγκλωβισμένος στο πίσω κάθισμα.
  • Πυροσβέστες της 7ης ΕΜΑΚ και άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να τον ανασύρουν σώο, με διασώστες και κατοίκους να αποδίδουν στην τύχη το γεγονός ότι δεν υπέστη τον παραμικρό τραυματισμό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς να τραυματιστεί απεγκλωβίστηκε ένας 77χρονος οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στη Ροδίτσα Λαμίας, το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11).

Το όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατέληξε αναποδογυρισμένο σε χαντάκι γεμάτο νερό, με το μπροστινό τμήμα του βυθισμένο σε αυτό. Κατά την ανατροπή, ο 77χρονος μετακινήθηκε στο πίσω κάθισμα, όπου παρέμεινε εγκλωβισμένος.

Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να τον ανασύρουν από το αυτοκίνητο χωρίς να έχει υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό.

Διασώστες και κάτοικοι της περιοχής απέδωσαν στην τύχη το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος βγήκε σώος, επισημαίνοντας τους κινδύνους που εγκυμονούσε η θέση στην οποία είχε καταλήξει το όχημα μέσα στο νερό.

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