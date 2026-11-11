Λαμία: Αυτοκίνητο ανατράπηκε και κατέληξε σε χαντάκι με νερό – Απεγκλωβίστηκε χωρίς τραύματα 77χρονος

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Χωρίς να τραυματιστεί απεγκλωβίστηκε ένας 77χρονος οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στη Ροδίτσα Λαμίας, το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11).

Το όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατέληξε αναποδογυρισμένο σε χαντάκι γεμάτο νερό, με το μπροστινό τμήμα του βυθισμένο σε αυτό. Κατά την ανατροπή, ο 77χρονος μετακινήθηκε στο πίσω κάθισμα, όπου παρέμεινε εγκλωβισμένος.

Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να τον ανασύρουν από το αυτοκίνητο χωρίς να έχει υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό.

Διασώστες και κάτοικοι της περιοχής απέδωσαν στην τύχη το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος βγήκε σώος, επισημαίνοντας τους κινδύνους που εγκυμονούσε η θέση στην οποία είχε καταλήξει το όχημα μέσα στο νερό.

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