Θύελλα αντιδράσεων στην Αχαΐα: Θέλουν να στήσουν σε χωριό άγαλμα του δικτάτορα Παπαδόπουλου

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Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η πρωτοβουλία δεκαμελούς ομάδας από το Ελαιοχώρι Δυτικής Αχαΐας για την τοποθέτηση αγάλματος ή προτομής του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου το προσεχές διάστημα.

Η πρόθεση όπως έγραψε το thebest.gr, έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της ομάδας εργάζονται ήδη για τη δημιουργία κατάλληλου χώρου, όπου θα τοποθετηθεί το μνημείο προς τιμήν του πρωτεργάτη της χούντας των συνταγματαρχών.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που ηγήθηκε του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967, με το οποίο καταλύθηκε η Δημοκρατία στην Ελλάδα και επιβλήθηκε επταετής δικτατορία, μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Το Ελαιοχώρι, γενέτειρα του Γεωργίου Παπαδόπουλου, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το περιεχόμενο της ανάρτησης, στην οποία οι εμπνευστές της πρωτοβουλίας αναφέρονται στο γεγονός ότι το ελληνικό κράτος δεν επιτρέπει την τοποθέτηση αντίστοιχου μνημείου σε δημόσιο χώρο, όπως μια πλατεία. Ως εναλλακτική λύση, προκρίνεται η δημιουργία μνημείου σε ιδιωτική έκταση.

Μάλιστα, οι συντάκτες της ανακοίνωσης χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «εν ενεργεία δημοκράτες», εξαπολύοντας αιχμές κατά των σημερινών εκπροσώπων του δημοκρατικού πολιτεύματος και παρουσιάζοντας ουσιαστικά τη σημερινή θεσμική πραγματικότητα ως εμπόδιο στην υλοποίηση του σχεδίου τους.

Δείτε ΕΔΩ την ανάρτηση των εμπνευστών της πρωτοβουλίας