ΚΚΕ: Αποτέλεσμα παζαριού στους κόλπους της ΝΑΤΟϊκής συμμαχίας η πρόκληση της τουρκικής NAVTEX

Στις εξελίξει σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αναφέρθηκε μιλώντας στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης (10/11), ο Νίκος Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

Ο κύριος Καραθανασόπουλος τόνισε χαρακτηριστικά: «Κύριε Υπουργέ, εδώ υπάρχουν αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. Η Τουρκία λέει εξέδωσε NAVTEX, για τις έρευνες του γαλλικού σκάφους; Και μάλιστα στη NAVTEX αυτή μιλάει ότι έρευνες θα γίνουν σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και τουρκικά θαλάσσια ύδατα; Η κυβέρνηση θα πει κάτι γι’ αυτό;

Η Γαλλία τι ζήτησε από την Τουρκία; Να την αδειοδοτήσει; Η σύμμαχός σας Γαλλία, η οποία θα προάσπισε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και τι βλέπουμε; Ότι αυτές οι λυκοσυμμαχίες με τους ιμπεριαλιστές υπονομεύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και το καλώδιο γίνεται αφορμή να οξυνθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση και να αμφισβητήσει άμεσα υφαλοκρηπίδα, όχι καν ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα ελληνική. Αυτό δεν αποτελεί πρόκληση.

Θα πάρει θέση η κυβέρνηση; Θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτή την πρόκληση; Έχει ευθύνες γι’ αυτό το παζάρι, το οποίο έγινε μέσα στους κόλπους της συμμαχίας της ΝΑΤΟϊκής, ανάμεσα σε Ελλάδα, Γαλλία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φυσικά, μην το βγάζουμε και αυτό απ’ έξω.

Λοιπόν, πρέπει να πάρετε θέση εδώ και τώρα απέναντι σε αυτά, για να δούμε πώς θα τοποθετηθούμε επίσημα. Βεβαίως, η επίσημη τοποθέτηση είναι φανερή, ότι είναι καταδικαστέα όλη αυτή η τακτική. Και έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι σύμμαχοί της, που μας πιπιλούσατε τόσο καιρό ότι θα μας προστατεύσουν.

Ποια προστασία; Business κάνουν και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και αυτό είναι πρόκληση. Και βεβαίως πρέπει να βγάλει συμπεράσματα ο λαός και για τις ευθύνες των υπόλοιπων κομμάτων που καλλιεργούσαν αυταπάτες όλα αυτά τα χρόνια για τους συμμάχους και τις στρατηγικές μας συμμαχίες και τα χειροκροτήματα που κάνανε για τα διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα και την υπερψήφιση που κάνανε σε όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ και τώρα τοποθετηθείτε, κύριοι της κυβέρνησης. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη».

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