ΕΛΑΣ: Η νέα τουρκική NAVTEX επιβεβαιώνει το φιάσκο Μητσοτάκη για το καλώδιο

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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της απέναντι στη νέα τουρκική NAVTEX, που αφορά στις επιστημονικές έρευνες για την πόντιση του καλωδίου, εξαπολύει η ΕΛΑΣ κάνοντας λόγο για απαράδεκτη τουρκική ενέργεια και για λανθασμένη διαχείριση από την ελληνική πλευρά.

Στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επισημαίνεται ότι η Άγκυρα επιχειρεί να παρουσιάσει την ελληνική και την κυπριακή υφαλοκρηπίδα ως δική της, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί τη διατύπωση περί «συγκατάθεσης» για τις έρευνες, προκειμένου να δημιουργήσει την εντύπωση ότι απαιτείται η έγκρισή της.

Παράλληλα, ασκείται κριτική στην κυβερνητική απάντηση προς τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, με αναφορές στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις πολιτικές επικρίσεις, αλλά και στις εξηγήσεις που δόθηκαν σχετικά με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον οποίο αποδίδονται ευθύνες για ζητήματα που αφορούν τα εθνικά συμφέροντα, ενώ γίνεται αναφορά και στις επερχόμενες εκλογές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Η νέα τουρκική NAVTEX με την οποία η Τουρκία επιχειρεί για άλλη μία φορά να παρουσιάσει την ελληνική και την κυπριακή υφαλοκρηπίδα ως δική της, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι έχει δώσει την «συγκατάθεση» της για τις επιστημονικές έρευνες για την πόντιση του καλωδίου, είναι απαράδεκτη και παραβιάζει τόσο τους κανόνες του ΙΜΟ όσο και το δίκαιο της θάλασσας.

Είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει την «ενημέρωση υπό απειλή» προκειμένου να την εμφανίσει ως αίτημα αδείας και να προωθήσει τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις.

Και δυστυχώς, η απάντηση της κυβέρνησης στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. ήταν η άνευ προηγουμένου χυδαιότητα ότι όποιος της ασκεί κριτική «ευνοεί τα συμφέροντα των Τούρκων» και οι φαιδρές δικαιολογίες ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση ισοδυναμεί με…ειδοποιητήριο της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ.

Πλέον στο «παλμαρέ» των αποτυχιών Μητσοτάκη προστίθεται και αυτό το νέο φιάσκο.

Σύντομα, στις εκλογές, θα του αποστείλει ο ελληνικός λαός το δικό του «ειδοποιητήριο» προκειμένου να σταματήσει να ζημιώνει τα εθνικά μας συμφέροντα».