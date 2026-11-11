Pizza Fan: Επαναλειτουργούν 107 καταστήματα, επιστρέφουν 2.000 εργαζόμενοι – Κανονικά οι παραγγελίες και οι διανομές από σήμερα

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Στην κανονική λειτουργία επιστρέφουν 107 από τα 109 καταστήματα της Pizza Fan, έπειτα από 21 ημέρες αναστολής λειτουργίας και την αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας. Περίπου 2.000 εργαζόμενοι επιστρέφουν στις θέσεις τους, ενώ βασικός στόχος είναι η αποκατάσταση της πλήρους απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα 107 καταστήματα θα λειτουργήσουν ξανά σήμερα, στη 1 το μεσημέρι, με τις παραγγελίες και τις διανομές να πραγματοποιούνται κανονικά.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να εξυπηρετούνται με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, όπως και πριν από την αναστολή λειτουργίας: μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Pizza Fan, της εφαρμογής της εταιρείας, τηλεφωνικά, αλλά και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών διανομής.

Τα δύο καταστήματα που δεν θα επαναλειτουργήσουν αποτελούν εξαίρεση, καθώς η απόφαση ανήκει στους ιδιοκτήτες τους. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι λόγοι σχετίζονται με προσωπικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και η συνταξιοδότηση.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους των συγκεκριμένων καταστημάτων, προβλέπεται να απορροφηθούν προσωρινά από τη μητρική εταιρεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας τους.

Στόχος είναι όλοι οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, ώστε να αποσαφηνιστεί το εργασιακό καθεστώς και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα υποδηλωμένης εργασίας.

Σημειώνεται ότι υπήρξαν αναφορές ότι εργαζόμενοι απασχολούνταν με κανονικό ωράριο, ενώ δηλώνονταν ως μερικώς απασχολούμενοι, με μέρος των αποδοχών τους να καταβάλλεται εκτός τραπεζικού συστήματος.

Η απόφαση Βουρλιώτη που άνοιξε τον δρόμο για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan

Ο δρόμος για την επαναλειτουργία των καταστημάτων άνοιξε μετά την απόφαση Βουρλιώτη την Παρασκευή (6/11) για αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών ώστε να τακτοποιηθούν οικονομικές υποχρεώσεις.

Η διάταξη Βουρλιώτη οδήγησε στο να αρχίσουν να ικανοποιούνται οι οικονομικές απαιτήσεις όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των άλλων απαιτήσεων που είχαν δημιουργηθεί από τον προφυλακισμένο ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

Εκτός από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας που είχαν μείνει από την πρώτη στιγμή εκτός των δεσμεύσεων των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων, αποδεσμεύτηκαν και άλλοι τραπεζικοί λογαριασμοί προκειμένου να πληρωθούν υποχρεώσεις σε προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δάνεια, υποχρεώσεις προς το Δημόσιο κλπ.

Τη δέσμευση ότι θα καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου, καθώς και οι αποδοχές που προβλέπονται από τον νόμο λόγω υπερημερίας για τον Νοέμβριο για τους 2.500 εργαζομένους της Pizza Fan είχαν δώσει οι εκπρόσωποι της εταιρείας ενώπιον της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως στο πλαίσιο της τριμερούς συνάντησης που είχε γίνει στις 3 Νοεμβρίου.