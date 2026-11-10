Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο λογιστής, ελεύθεροι δύο «αχυράνθρωποι» και 4 επιχειρηματίες – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Με την προφυλάκιση του φερόμενου λογιστή ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των απολογιών των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Τρίτη αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.

Στη φυλακή ο λογιστής, ελεύθεροι με όρους έξι κατηγορούμενοι

Το κατώφλι του γραφείου της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης πέρασαν το πρωί της Τρίτης επτά κατηγορούμενοι, με την ποινική τους μεταχείριση να διαφοροποιείται. Ένας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 34χρονος φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους που αφέθηκαν ελεύθεροι βρίσκονται ο Ερρίκος Πετιλόν και ένας 35χρονος, οι οποίοι φέρονται να είχαν τον ρόλο των «αχυρανθρώπων», όπως επίσης τέσσερις επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασής της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ στους επιχειρηματίες επιβλήθηκαν επιπλέον χρηματικές εγγυήσεις.

«Έπεσα θύμα εξαπάτησης» υποστήριξε ο Ερρίκος Πετιλόν

Ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος απολογήθηκε πρώτος, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης και πως δεν γνώριζε τη δράση του κυκλώματος. Όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, παρά μόνο μία γυναίκα, η οποία του ζήτησε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. «Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση» φέρεται να ανέφερε.

Ανάλογη υπήρξε και η υπερασπιστική γραμμή του 35χρονου, ο οποίος επίσης αρνήθηκε τις κατηγορίες. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, άγνωστοι υπέκλεψαν τους κωδικούς του Taxisnet και τον εμφάνισαν εν αγνοία του ως διαχειριστή σε οκτώ εταιρείες. Μάλιστα, ανέφερε ότι θορυβήθηκε όταν έλαβε ειδοποίηση για οφειλές επιχείρησης την οποία φερόταν να εκπροσωπεί, καθώς μέχρι τότε, όπως ισχυρίστηκε, δεν γνώριζε ότι εμφανιζόταν ως διαχειριστής της.

Η απολογία του 34χρονου «λογιστή»

Την εμπλοκή του στην υπόθεση αρνήθηκε και ο 34χρονος φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ο οποίος τελικά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Μάλιστα ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος και να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναβολής της ποινικής διαδικασίας μέχρι την οριστική κρίση των σχετικών διοικητικών υποθέσεων, επικαλούμενος τα σοβαρά προβλήματα υγείας που -όπως είπε- αντιμετωπίζουν τα παιδιά του.

«Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση, στην οποία είναι και οι συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή. Εγώ δεν είμαι λογιστής, αλλά το έκανα επειδή έχω τρία ανήλικα κορίτσια με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας», φέρεται να υποστήριξε.

Αναφορικά με την κατηγορία της απάτης, η οποία αφορά οφειλές ύψους 139.000 ευρώ που συνδέονται με τρεις εταιρείες, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι τον θεωρούν ηγετικό μέλος του κυκλώματος.

Ελεύθεροι οι επιχειρηματίες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι επιχειρηματίες. Σε τρεις από αυτούς επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις ύψους 5.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ στον τέταρτο επιβλήθηκαν οι ίδιοι περιοριστικοί όροι, με τη χρηματική εγγύηση να ανέρχεται στις 20.000 ευρώ.

Ανάλογα με την περίπτωση είτε αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στις πράξεις που τους αποδίδονται, είτε αποδέχθηκαν μέρος των ενεργειών τους, διαφωνώντας ωστόσο με τον νομικό χαρακτηρισμό τους, είτε έκαναν επίκληση σε οικονομικά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν στις επιχειρήσεις τους εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

Ένας από τους κατηγορούμενος επιχειρηματίες, ο οποίος δραστηριοποιείται με 12 καταστήματα σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Θεσσαλονίκης, φέρεται να υποστήριξε ότι οι εταιρείες για τις οποίες κατηγορείται λειτουργούσαν με το σύστημα franchise και ότι σε αυτές τοποθετήθηκαν παρένθετα πρόσωπα, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τα πρόσωπα αυτά δημιούργησαν οφειλές προς την Εφορία εν αγνοία του, ενώ οι επιχειρήσεις που διαχειρίζεται αποκλειστικά ο ίδιος δεν έχουν φορολογικές οφειλές.

Συνεχίζονται την Τετάρτη και την Πέμπτη οι απολογίες

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, καθώς απομένουν ακόμη εννέα συλληφθέντες που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Ανάμεσά τους βρίσκονται λογιστές, δικηγόρος, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν ζημία ύψους 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία- εκ των οποίων περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, αποκάλυψε ένα δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με επίκεντρο νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές. Συνολικά εντοπίστηκαν 80 πρόσωπα-«αχυράνθρωποι» εκ των οποίων τα 12 ήταν νεκρά, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.

Πετιλόν: «Κατονόμασα τα πρόσωπα»

Ο Ερρίκος Πετιλόν, μετά την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μίλησε στο Mega και είπε: «Το είπα και στην κατάθεσή μου με όλη την ειλικρίνεια που με διακρίνει, δεν είχα υπόψη μου ότι υπήρχε χρέος στο όνομά μου σε τέτοιο επίπεδο. Και δεν μιλάμε για εκατομμύρια. Eιπώθηκε για 550.000 αλλά άλλαξε το νούμερο και πήγε 300.000 από όσο ενημερώθηκα από τον δικηγόρο μου, κ. Παπαδόπουλο. Γι’ αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνώριζα. Όπως υπάρχει και μία οφειλή που γνώριζα γι’ αυτήν, από μία επιχείρηση που είχα το 2002 και την έκλεισα, την πούλησα και πληρώθηκαν εν μέρει κάποια φορολογικά κομμάτια από την καινούρια, που πήρε την τότε επιχειρηματική δραστηριότητα από μένα. Το τότε πρόσωπο. Και είχαν μείνει 70.000 χρέος στο όνομά μου. Αυτά με τις προσαυξήσεις είχαν ανέβει. Και με τα άλλα που ήρθαν από τις εταιρείες που με χρέωναν σε αυτό το επίπεδο, φτάσαμε τα 300.000».

«Βεβαίως και υπάρχει εκμετάλλευση. Ψάχνουν κάποιοι να βρουν υποψήφια θύματα, που έχουν ανάγκες, 100-200-500 ευρώ δεν μιλάμε για εκατομμύρια, και στήνονται αυτές οι δουλειές. Αυτή είναι η εμπειρία μου. Και το χειρότερο σε αυτή την εμπειρία είναι ότι μετά, όταν εγώ ήθελα να σταματήσω με αυτό, τότε και λίγο μετά, το 24, και δεν μου απάνταγαν πια. Δεν τους έβρισκα. Μέχρι που έφτασα σε σημείο να βάλω δικηγόρο, που με δυσκολία έπρεπε εγώ να πληρώσω εκείνη την εποχή και τα λοιπά. Μου έδιναν πεντακόσια ευρώ. Οι άνθρωποι που πέφτουν σε αυτή την παγίδα, δεν παίρνουν τίποτα φοβερά χρήματα», τόνισε για την φερόμενη εμπλοκή του ως αχυράνθρωπος.

«Κατονόμασα τα πρόσωπα. Βεβαίως και κατονόμασα. Δε θα το πω δημοσίως. Αυτά είναι τιποτένια, πρόσωπα. Είναι ένα πρόσωπο, που δεν έχει ζωή, δεν έχει μέλλον και δεν ξέρει τι να κάνει και θέλει να βγάζει λεφτά με αυτό τον τρόπο. Και τρώει άλλους εκατό ανθρώπους που είναι ευάλωτοι. Είναι γυναίκα αυτή στην συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν συνδέεσαι σε μία πάλι εποχή που εγώ ήμουν σε μία πάλι άλλη μία φορά σε μία διάσταση κατάθλιψης ή ανισορροπίας συναισθηματικής, πάνω σε αυτό και έχοντας κατέβει επίπεδο από αυτό που μου αξίζει σαν άνθρωπος και έχω κατέβει σε ένα χαμηλότερο επίπεδο που δεν μου αξίζει και σχετίζομαι με ανθρώπους του πεζοδρομίου, όχι με την καλή έννοια, με την άσχημη έννοια του πεζοδρομίου, γιατί υπάρχει και καλή έννοια. Έχω ζήσει και τις δύο πλευρές. Θα κάνεις και το λάθος, θα βρεθεί ο «διάολος», μπεις στην κόλαση», υπογράμμισε ο Ερρίκος Πετιλόν.

Στην ερώτηση, τον πιο «άσχημο ρόλο», το πιο βρώμικο παιχνίδι ποια από τις δύο το έπαιξε; Η λογίστρια ή η άλλη, ο Πετιλόν απάντησε, «Η άλλη. Αυτή που με οδήγησε στη λογίστρια».

Άνθρωποι του μεροκάματου βρέθηκαν να χρωστούν εκατομμύρια

Το κύκλωμα “αχυρανθρώπων” έκανε χρυσές δουλειές εξαπατώντας το Δημόσιο και απομυζώντας χρήματα από όπου μπορούσε. Άνθρωποι του μεροκάματου βρέθηκαν κατηγορούμενοι για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ. Ανακάλυψαν ξαφνικά ότι επιβαρύνονται με χρέη εκατομμυρίων ευρώ, όταν χρησιμοποιήθηκαν ως μπροστινοί στις εταιρείες των Θεσσαλονικιών επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με το Star, καθαρίστρια που εργαζόταν και ως εργάτρια σε κονσερβοποιία φρούτων στη Λάρισα, με μικτό μισθό 188 ευρώ, εμφανίζεται ως διαχειρίστρια σε 13 εταιρείες στη Θεσσαλονίκη, με χρέος 1.206.677 ευρώ.

Ψήστης, με μισθό 780 ευρώ τον μήνα, εμφανίζεται ως μπροστινός σε 30 εταιρείες. Το χρέος αυτών των εταιρειών είναι 6.518.362 ευρώ. Λαντζέρισσα εμφανίζεται σε 31 εταιρείες, με συνολικό χρέος 4.547.043 ευρώ.

Οι ερευνητές βρέθηκαν μπροστά και σε άλλη έκπληξη. Όταν διασταύρωναν πρόσωπα με διευθύνσεις, αντί για εταιρείες εντόπιζαν παραπήγματα και εργοτάξια, ενώ ανακάλυπταν ότι υπήρχαν αχυράνθρωποι που έμεναν σε υπόγεια.

Τι αποκαλύπτουν συγγενείς νεκρών «αχυρανθρώπων»

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα αποκαλύπτει αδελφή ενός εκ των νεκρών “αχυρανθρώπων”, η οποία μίλησε στις “Αποκαλύψεις” του ANT1.

Η γυναίκα είναι σε ιδιαίτερα άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δήλωσε ότι ο αδελφός της της είχε εκμυστηρευθεί τι συνέβαινε και κάνει λόγο για απειλές που δεχόταν όταν προσπάθησε να απαγκιστρωθεί από το κύκλωμα. Λέει επιπλέον πώς τον έμπλεξαν και πώς τον έπειθαν να υπογράφει με το όνομά του και να είναι μέρος αυτού του κυκλώματος.

Ο άνθρωπος έφτασε να μην είχε να φάει, δεν μπορούσε να λάβει τη σύνταξή του και έφτασε να χρωστά ένα διόλου ευτελές ποσό. Ο συγκεκριμένος πέθανε πριν δύο χρόνια.

«Κάτι μου έλεγε ότι τον έχουνε μπλέξει με 9.000 ένσημα εργάτης για να βγει στη σύνταξη. Αυτό πρέπει να έγινε ή από το 2015 και μετά ή από το 2017 και μετά. Του έβαλαν χρέος επάνω του και υπέγραψε, αν δεν κάνω λάθος 50.000. Κι ούτε σύνταξη. Δεν μπόρεσε να πάρει τη σύνταξή του, λόγω αυτού του γεγονότος (εννοεί το χρέος). Και δεν γνωρίζω ποιος του έδινε λεφτά και ζούσε. Όταν εγώ πήγα να κάνω διακοπή ρεύματος μου είπαν από την εταιρεία ρεύματος, “θα κόψουμε και από το…;” Λέω τι είναι εκεί πέρα; Μου λένε καφετέρια, κάτι τέτοιο» ανέφερε

Η γυναίκα φυσικά δεν είχε ιδέα για αυτό και ζήτησε, αφού δεν ήξερε, να γίνει διακοπή του ρεύματος στο σπίτι του. Η ίδια επίσης ανέφερε ότι ένας άγνωστος σε αυτήν, “ένα παιδί”, τον έπαιρνε τηλέφωνο από την ευρύτερη περιοχή της Μενεμένης.

Αποποίηση περιουσίας

«Μετά έπιασα τα παιδιά του και τους είπα να κάνουν αποποίηση. Ήταν πολύ τίμιος. Κύριος. και τον κατάντησαν… Ζούσε σε ένα παλιόσπιτο. Με ένα κρεβάτι μόνο και μία τηλεόραση. Έτσι τον είχαν καταντήσει. Όταν πήγα στο ΙΚΑ για να πάρω τα λεφτά που δικαιούταν ο αδελφός μου, δεν ήξερα ότι τον είχαν ανασφάλιστο, μου είπαν ότι χρωστά 50.000, ότι είχε καμπαρέ, ενώ ο αδελφός μου δεν είχε τίποτα. Δεν είχε να φάει.

Ο αδελφός μου εργάτης δούλευε και τον έκαναν να χρωστάει 50.000. Τον βρήκα στον δρόμο και μου είπε, “φύγε γιατί με παρακολουθούν”.»

Ο αδελφός της γυναίκας λάμβανε και φαρμακευτική αγωγή και σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, εξαιτίας αυτών, δεν καταλάβαινε και τον έβαζαν να υπογράφει. Του πήραν το ΑΦΜ κι από κει και πέρα είχε μπλέξει.



Καθαριστής στον δήμο Καλαμαριάς έχει χρέος 2,6 εκατομμύρια ευρώ

Σε μία άλλη περίπτωση, κουνιάδος γυναίκας που μίλησε στις “Αποκαλύψεις”, είχε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν μπόρεσε ποτέ του να εργαστεί. Κι όμως, τα αδίστακτα μέλη του κυκλώματος, εκμεταλλεύτηκαν την ένδεια που είχε. Η γυναίκα ανακάλυψε τα πάντα μετά τον θάνατό του, όταν πληροφορήθηκε από τη λογίστρια τι χρέη είχε ο άνθρωπος αυτός.

Η γυναίκα μίλησε με τη λογίστρια για να δει τι θα κάνει με την αποδοχή του μεριδίου του κουνιάδου της. Του άντρα της δεν το αποποιήθηκε.

«Μπαίνει και λέει, “χρωστάει 360.000 ευρώ. Δεν ξέρω από που.” Δεν μπορούσε η λογίστρια να δει. Έπειτα από 1,5 μήνα, έγινε η κηδεία και δηλώσαμε τον θάνατο, ήρθαν χαρτιά στο σπίτι, τα χρέη του αλλά και το ότι είχε μαγαζιά στο όνομά του. Πράγμα που δεν ήξερα. Και νομίζω δεν ήξερε κι αυτός γιατί ήταν αγράμματος.

Οι δυο κόρες μου έκαναν αποποίηση και ήρθαν τώρα τα χρέη και είναι 550.000 ευρώ. Του ήρθε χαρτί να εμφανιστεί στο δικαστήριο και πήγαν και έδωσαν χαρτί ότι στις 2 Απριλίου πέθανε κι αυτός πήγε να ανοίξει μαγαζί 16 Απριλίου.»

Η γυναίκα αποκαλύπτει επίσης ότι αυτή τον συντηρούσε, αλλά ήρθε ένα χαρτί που γράφει πώς ο κουνιάδος της ήταν λαντζέρης και σερβιτόρος.

Ήταν καρκινοπαθής και δεν ήξερε πόσο προχωρημένο καρκίνο είχε.