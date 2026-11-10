Πιτ Χέγκσεθ: «Φάρσα και πολιτικό θέατρο η προσπάθεια καθαίρεσής μου – Αυτό δεν είναι πατριωτισμός, είναι σαμποτάζ»

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Σφοδρή επίθεση εναντίον των βουλευτών που επιδιώκουν την καθαίρεσή του εξαπέλυσε την Τρίτη (10/11) ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία «φάρσα» και «πολιτικό θέατρο». Η υπόθεση αφορά κυρίως τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, καθώς και άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ, με τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι να κατηγορεί τον επικεφαλής του Πενταγώνου για κατάχρηση εξουσίας και παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, ο Χέγκσεθ παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο από τον περασμένο Μάιο, μία ημέρα μετά την κατάθεση οκτώ άρθρων παραπομπής από τον Μάσι.

«Είναι μια φάρσα και ένα επικοινωνιακό τέχνασμα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι οι επικρίσεις εναντίον του αφορούν πολιτικές διαφωνίες και όχι πράξεις που δικαιολογούν την καθαίρεσή του.

«Αυτό δεν είναι πατριωτισμός, είναι σαμποτάζ»

Ο Χέγκσεθ στράφηκε προσωπικά εναντίον του Τόμας Μάσι, ο οποίος αποχωρεί από το Κογκρέσο τον Ιανουάριο, μετά την ήττα του στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών.

«Αυτό που επιχειρεί ένας δυσαρεστημένος και ηττημένος βουλευτής δεν είναι εποπτεία ούτε λογοδοσία», δήλωσε.

Χαρακτήρισε την προσπάθεια «πολιτικό θέαμα» και υποστήριξε ότι πρόκειται για προσωπική πρωτοβουλία που υποκινείται από εγωισμό και δυσαρέσκεια.

«Αυτό δεν είναι πατριωτισμός, είναι σαμποτάζ», ανέφερε, κατηγορώντας τον Μάσι ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις αποφάσεις εθνικής ασφάλειας της αμερικανικής κυβέρνησης.

“What one disgruntled and defeated congressman is attempting is not oversight, and it’s not accountability. It’s a political spectacle, a personal manifesto driven by ego and resentment,” Defense Secretary Pete Hegseth says as lawmakers are expected to vote on his impeachment this week. “It’s a farce, and it’s a stunt. And everybody knows it,” Hegseth adds. — CBS News (@CBSNews) November 10, 2026

Οι οκτώ κατηγορίες και ο πόλεμος στο Ιράν

Ο Μάσι κατέθεσε τη Δευτέρα (9/11) οκτώ άρθρα παραπομπής εναντίον του Χέγκσεθ, υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός Άμυνας συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις που παραβίασαν το Σύνταγμα και την αμερικανική νομοθεσία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση του Κογκρέσου, σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή.

Οι κατηγορίες αφορούν επίσης επιχειρήσεις στην Υεμένη και τη Βενεζουέλα, καθώς και τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον σκαφών που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως μέσα διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Χέγκσεθ απέρριψε τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι όλες οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν νόμιμα, κατόπιν εντολών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και με ενημέρωση του Κογκρέσου.

«Δεν πρόκειται για σοβαρά εγκλήματα. Αυτή είναι η δουλειά μας και την κάναμε καλά», υποστήριξε.

Ο Τραμπ στηρίζει τον Χέγκσεθ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη εκφράσει την υποστήριξή του στον υπουργό Άμυνας.

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα σταθεί στο πλευρό του Χέγκσεθ εάν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει την παραπομπή του.

Ο Χέγκσεθ, από την πλευρά του, συνέκρινε τη δική του περίπτωση με τις δύο παραπομπές του Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική θητεία του.

«Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο», ανέφερε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι και η νέα προσπάθεια θα αποτύχει.

Πιθανή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Η πρωτοβουλία του Μάσι ενδέχεται να οδηγήσει σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα στην εβδομάδα.

Εάν εγκριθεί η παραπομπή, η διαδικασία μεταφέρεται στη Γερουσία, όπου απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων για την καταδίκη και απομάκρυνση του υπουργού από το αξίωμά του.

Ο Χέγκσεθ θα μπορούσε να γίνει μόλις το τρίτο μέλος αμερικανικού υπουργικού συμβουλίου που παραπέμπεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται λίγες ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν σημαντικές απώλειες, ενώ ο παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί έντονες πολιτικές διαφωνίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χέγκσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν: «Ήταν αναγκαία επιχείρηση» – Απέφυγε να αποδώσει ευθύνες για την εκλογική ήττα

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ρωτήθηκε επίσης εάν συμφωνεί με την εκτίμηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ότι ο πόλεμος στο Ιράν ευθύνεται για τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Χέγκσεθ απέφυγε να αποδώσει ευθύνες για το εκλογικό αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι σέβεται ιδιαίτερα τον Αμερικανό αντιπρόεδρο και δεν προτίθεται να εμπλακεί σε δημόσια αντιπαράθεση για το ποιος φταίει.

«Σέβομαι βαθύτατα τον αντιπρόεδρο και ασφαλώς δεν πρόκειται να αρχίσω να επιρρίπτω ευθύνες», δήλωσε.

«Ο αντιπρόεδρος υπήρξε καθοριστικό μέλος της ομάδας σε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης και είμαστε ευγνώμονες για όλες τις συμβουλές που έχει προσφέρει προσωπικά σε εμένα και στο υπουργείο μας», πρόσθεσε.

Αντί να σχολιάσει περαιτέρω τις εκλογικές επιπτώσεις του πολέμου, ο επικεφαλής του Πενταγώνου υπερασπίστηκε την απόφαση για την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

«Έγινε για τους σωστούς λόγους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», υποστήριξε, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο «αναγκαία επιχείρηση».