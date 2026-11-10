Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις παρά τις εξαγγελίες για αύξηση του κατώτατου μισθού – Αξιωματούχος δέχθηκε επίθεση με μπουκάλι βενζίνης

Αμείωτη παραμένει η κοινωνική ένταση στη Γαλλία, καθώς η κυβέρνηση Λεκορνί συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της λαϊκής οργής.

Παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 1,6% από τον Δεκέμβριο, φοιτητικές οργανώσεις και συνδικάτα εκπαιδευτικών προχώρησαν σε νέο γύρο απεργιακών κινητοποιήσεων, συνοδευόμενων από αποκλεισμούς λυκείων και επεισόδια σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Παιδείας, στις 9:30 το πρωί της Τρίτης, ποσοστό 1,3% των λυκείων σε ολόκληρη τη χώρα -δηλαδή 49 σχολικές μονάδες σε σύνολο 3.700- τελούσε υπό αποκλεισμό.

«Όπως και χθες, δεν έχουν αναφερθεί διαταραχές σε σχεδόν τα τρία τέταρτα των διαμερισμάτων», επεσήμανε το υπουργείο.

Ωστόσο, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, απηύθυνε αυστηρή οδηγία προς τους νομάρχες και τις αρχές ασφαλείας να μην εφησυχάζουν, ζητώντας «να μην χαλαρώσουν την επαγρύπνησή τους» απέναντι στον κίνδυνο εκδήλωσης βίαιων επεισοδίων στο περιθώριο των μαθητικών και φοιτητικών διαδηλώσεων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά τη Δευτέρα.

«Μια νέα πράξη αυτής της κινητοποίησης είναι προγραμματισμένη (…) με τον κίνδυνο για άλλη μια φορά να δούμε αρκετές μη εξουσιοδοτημένες πορείες που πιθανόν να επιδιώξουν τη σύγκρουση με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και να εισέλθουν στα κέντρα των πόλεων», έγραψε ο υπουργός.

«Επομένως, σας ζητώ να μην χαλαρώσετε την επαγρύπνησή σας απέναντι σε πιο κατακερματισμένα ή ακόμα και σποραδικά φαινόμενα, των οποίων το επίπεδο βίας δεν μειώνεται σε ένταση».

Κλιμάκωση από τα συνδικάτα

Σχεδόν μια εβδομάδα μετά τη γενική απεργία της 5ης Νοεμβρίου που κινητοποίησε πλήθος διαδηλωτών, η συνομοσπονδία εργαζομένων CGT προκήρυξε νέα μεγάλη απεργία για την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου.

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε νίκη μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, στις εταιρείες και στους κλάδους, χωρίς συσχετισμό δυνάμεων. Πρέπει να κινητοποιηθούμε για να αποκτήσουμε αυτές τις αυξήσεις μισθών», δήλωσε η Αγκάθ Λε Μπερντέρ, συνομοσπονδιακή γραμματέας της CGT.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV την επομένη των κυβερνητικών ανακοινώσεων, η ίδια τόνισε: «Χρειάζεται μια πραγματική αύξηση μισθών και μια απάντηση που να ανταποκρίνεται στη ζήτηση».

«Στη CGT, απαιτούμε μια αύξηση 10% στον κατώτατο μισθό, δηλαδή περίπου 150 ευρώ καθαρά για να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει», επέμεινε η εκπρόσωπος, κρίνοντας ως «ανεπαρκή» την προβλεπόμενη από την κυβέρνηση αύξηση του 1,6%, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη αύξησης και των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων που δεν αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά πλήττονται εξίσου από την ακρίβεια.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η γενική γραμματέας της CGT, Σοφί Μπινέ, κατέκρινε τα σχέδια της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.502 ευρώ καθαρά.

«Με την αυτόματη αύξηση που συνδέεται με τον πληθωρισμό, αυτό μεταφράζεται σε μια τόνωση 5 έως 8 ευρώ. Μπροστά στην έκρηξη των τιμών, ιδιαίτερα της ενέργειας, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτούς τους μισθούς», διαμαρτυρήθηκε μιλώντας στο Franceinfo.

🔴 Hausse des salaires ➡️ “La seule chose qui fait que ces négociations vont marcher, c’est le rapport de force, la mobilisation et la pression […] C’est pourquoi nous appelons à une nouvelle journée de grève et de manifestations le 17 novembre”, dit Sophie Binet https://t.co/UrT06pWANV — franceinfo (@franceinfo) November 10, 2026

Βίαιη επίθεση κατά τοπικής αξιωματούχου στο Σελ

Η κατάσταση εκτροχιάστηκε, με θύμα μια περιφερειακή σύμβουλο και αντιδήμαρχο του Σελ, η οποία δέχθηκε επίθεση με μπουκάλι γεμάτο βενζίνη επειδή επιχείρησε να αποτρέψει βανδαλισμούς.

🔴 Angela Pascoa Dos Santos, conseillère régionale francilienne, a été agressée devant un lycée à Chelles : «J’ai reçu une bouteille contenant de l’essence en pleine poitrine». Notre DIRECT ➡️ https://t.co/Mmii1h7JyN https://t.co/yzbjWFPBID — Le Parisien (@le_Parisien) November 10, 2026



«Είδα μερικούς νέους να προσπαθούν να βάλουν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων μπροστά από το λύκειο. Πλησίασα για να τους σταματήσω και τότε με χτύπησαν στο στήθος με ένα μπουκάλι βενζίνη», περιέγραψε στο BFMTV.

«Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που μου έκοψε την ανάσα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι μαθητές από το Λύκειο Μπασιλάρ που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Η ίδια έλαβε ιατρική φροντίδα.

🔴 FLASH | UNE ÉLUE ASPERGÉE D’ESSENCE DEVANT UN LYCÉE, ELLE PORTE PLAINTE POUR TENTATIVE D’HOMICIDE 🚨 À Chelles (Seine-et-Marne), Angela Pascoa Dos Santos, conseillère régionale d’Île-de-France, a reçu une bouteille contenant de l’essence en pleine poitrine alors qu’elle tentait d’empêcher l’incendie d’une poubelle devant le lycée Gaston-Bachelard. ⚖️ L’élue, présente aux côtés de parents réclamant la reprise des cours, a porté plainte pour tentative d’homicide. Valérie Pécresse dénonce cette agression et réclame une réponse judiciaire « implacable ». (Le Parisien) — SIRÈNES (@SirenesFR) November 10, 2026



Ο Λοράν Νουνιέζ καταδίκασε αμέσως την επίθεση εναντίον της Άντζελα Πασκόα Ντος Σάντος. «Δεν έχουμε πλέον να κάνουμε με ένα μαθητικό κίνημα εδώ, πρόκειται για αστική βία, η οποία απαιτεί την πιο αυστηρή και αποφασιστική απάντηση», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Je condamne l’agression d’une conseillère régionale, adjointe au maire de #Chelles, blessée par un élève lui ayant jeté une bouteille d’essence au niveau du torse, devant un lycée. Nous ne sommes plus ici dans le cadre d’un mouvement lycéen, ce sont des violences urbaines, qui appellent la réponse la plus ferme et déterminée. — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 10, 2026



Την αλληλεγγύη της εξέφρασε και η πρόεδρος της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς, Βαλερί Πεκρές: «Η περιφερειακή σύμβουλος Άντζελα Πασκόα Ντος Σάντος δέχθηκε ρίψη μπουκαλιού με πετρέλαιο μπροστά από το λύκειο Γκαστόν Μπασιλάρ στο Σελ, επειδή στεκόταν στο πλευρό γονέων που αγωνίζονται για την επανέναρξη των μαθημάτων».

«Αυτό είναι το επίπεδο της βίας στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Η νομική απάντηση πρέπει να είναι αμείλικτη. Η ηρεμία πρέπει να επανέλθει στα λύκειά μας», συμπλήρωσε.

La conseillère régionale Angela Pascoa Dos Santos s’est fait jeter dessus une bouteille d’essence devant le lycée Gaston Bachelard de Chelles parce qu’elle se trouvait aux côtés des parents d’élèves qui se battent pour que les cours reprennent. Elle a porté plainte pour tentative d’homicide. Voilà le niveau de violence où nous en sommes aujourd’hui. La réponse judiciaire doit être implacable. Le calme doit revenir dans nos lycées. @angelaavond — Valérie Pécresse (@vpecresse) November 10, 2026



Ο δήμαρχος του Σελ, Μπρίς Ραμπάστ, έκανε λόγο για «μια εντελώς απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας» μιλώντας στο BFMTV.

«Φανταστείτε το σοκ της όταν βρίσκεται εκεί με τους γονείς των μαθητών για να μεσολαβήσει και να αποφύγει τους αποκλεισμούς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η αντιδήμαρχος μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει μήνυση.

Τραυματισμοί εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με τον Ματιέ Λεφέβρ, υπουργό Οικολογικής Μετάβασης και προσωρινό κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχεδόν 300 εργαζόμενοι στην Εθνική Παιδεία έχουν τραυματιστεί από την αρχή των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων.

«Μόλις χθες, ένας διευθυντής σχολείου δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο», πρόσθεσε.

Την καθημερινή βία που πλήττει τις εκπαιδευτικές κοινότητες κατήγγειλε ο Κιρίλ Κουπό, ακαδημαϊκός γραμματέας της ομοσπονδίας SNPDEN-UNSA.

«Είναι ανυπόφορο! Βλέπουμε μαθητές που είναι “πληρωμένα πιστόλια”. Τι περιμένουμε για να δράσουμε; Να υπάρξουν νεκροί;», διερωτήθηκε αγανακτισμένος στο BFMTV.

Ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος, ο οποίος διευθύνει λύκειο στην Εσόν, κατήγγειλε ότι συνάδελφοί του έγιναν στόχος βομβίδων στα παράθυρα των σπιτιών τους.

Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση

Παράλληλα, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) στη Εθνοσυνέλευση, Ματίλντ Πανό, χαρακτήρισε «ολική απάτη» τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 1,6%.

«Προτείνει μια προκαταβολή επί της φτώχειας (…). Αυτό που προτείνει είναι μια αύξηση 9 ευρώ στον κατώτατο μισθό, δηλαδή λιγότερο από ένα πακέτο πάνες. Αυτό προσφέρει στην οργή που εκφράζεται σε ολόκληρη τη χώρα», τόνισε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.