Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις παρά τις εξαγγελίες για αύξηση του κατώτατου μισθού – Αξιωματούχος δέχθηκε επίθεση με μπουκάλι βενζίνης

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Διεθνή Νέα

Γαλλία διαδηλώσεις
Φωτογραφία: Reuters
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Αμείωτη παραμένει η κοινωνική ένταση στη Γαλλία, καθώς η κυβέρνηση Λεκορνί συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της λαϊκής οργής.

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Παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 1,6% από τον Δεκέμβριο, φοιτητικές οργανώσεις και συνδικάτα εκπαιδευτικών προχώρησαν σε νέο γύρο απεργιακών κινητοποιήσεων, συνοδευόμενων από αποκλεισμούς λυκείων και επεισόδια σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Παιδείας, στις 9:30 το πρωί της Τρίτης, ποσοστό 1,3% των λυκείων σε ολόκληρη τη χώρα -δηλαδή 49 σχολικές μονάδες σε σύνολο 3.700- τελούσε υπό αποκλεισμό.

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«Όπως και χθες, δεν έχουν αναφερθεί διαταραχές σε σχεδόν τα τρία τέταρτα των διαμερισμάτων», επεσήμανε το υπουργείο.

Ωστόσο, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, απηύθυνε αυστηρή οδηγία προς τους νομάρχες και τις αρχές ασφαλείας να μην εφησυχάζουν, ζητώντας «να μην χαλαρώσουν την επαγρύπνησή τους» απέναντι στον κίνδυνο εκδήλωσης βίαιων επεισοδίων στο περιθώριο των μαθητικών και φοιτητικών διαδηλώσεων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά τη Δευτέρα.

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«Μια νέα πράξη αυτής της κινητοποίησης είναι προγραμματισμένη (…) με τον κίνδυνο για άλλη μια φορά να δούμε αρκετές μη εξουσιοδοτημένες πορείες που πιθανόν να επιδιώξουν τη σύγκρουση με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και να εισέλθουν στα κέντρα των πόλεων», έγραψε ο υπουργός.

«Επομένως, σας ζητώ να μην χαλαρώσετε την επαγρύπνησή σας απέναντι σε πιο κατακερματισμένα ή ακόμα και σποραδικά φαινόμενα, των οποίων το επίπεδο βίας δεν μειώνεται σε ένταση».

Κλιμάκωση από τα συνδικάτα

Σχεδόν μια εβδομάδα μετά τη γενική απεργία της 5ης Νοεμβρίου που κινητοποίησε πλήθος διαδηλωτών, η συνομοσπονδία εργαζομένων CGT προκήρυξε νέα μεγάλη απεργία για την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου.

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε νίκη μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, στις εταιρείες και στους κλάδους, χωρίς συσχετισμό δυνάμεων. Πρέπει να κινητοποιηθούμε για να αποκτήσουμε αυτές τις αυξήσεις μισθών», δήλωσε η Αγκάθ Λε Μπερντέρ, συνομοσπονδιακή γραμματέας της CGT.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV την επομένη των κυβερνητικών ανακοινώσεων, η ίδια τόνισε: «Χρειάζεται μια πραγματική αύξηση μισθών και μια απάντηση που να ανταποκρίνεται στη ζήτηση».

«Στη CGT, απαιτούμε μια αύξηση 10% στον κατώτατο μισθό, δηλαδή περίπου 150 ευρώ καθαρά για να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει», επέμεινε η εκπρόσωπος, κρίνοντας ως «ανεπαρκή» την προβλεπόμενη από την κυβέρνηση αύξηση του 1,6%, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη αύξησης και των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων που δεν αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά πλήττονται εξίσου από την ακρίβεια.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η γενική γραμματέας της CGT, Σοφί Μπινέ, κατέκρινε τα σχέδια της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.502 ευρώ καθαρά.

«Με την αυτόματη αύξηση που συνδέεται με τον πληθωρισμό, αυτό μεταφράζεται σε μια τόνωση 5 έως 8 ευρώ. Μπροστά στην έκρηξη των τιμών, ιδιαίτερα της ενέργειας, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτούς τους μισθούς», διαμαρτυρήθηκε μιλώντας στο Franceinfo.

Βίαιη επίθεση κατά τοπικής αξιωματούχου στο Σελ

Η κατάσταση εκτροχιάστηκε, με θύμα μια περιφερειακή σύμβουλο και αντιδήμαρχο του Σελ, η οποία δέχθηκε επίθεση με μπουκάλι γεμάτο βενζίνη επειδή επιχείρησε να αποτρέψει βανδαλισμούς.


«Είδα μερικούς νέους να προσπαθούν να βάλουν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων μπροστά από το λύκειο. Πλησίασα για να τους σταματήσω και τότε με χτύπησαν στο στήθος με ένα μπουκάλι βενζίνη», περιέγραψε στο BFMTV.

«Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που μου έκοψε την ανάσα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι μαθητές από το Λύκειο Μπασιλάρ που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Η ίδια έλαβε ιατρική φροντίδα.


Ο Λοράν Νουνιέζ καταδίκασε αμέσως την επίθεση εναντίον της Άντζελα Πασκόα Ντος Σάντος. «Δεν έχουμε πλέον να κάνουμε με ένα μαθητικό κίνημα εδώ, πρόκειται για αστική βία, η οποία απαιτεί την πιο αυστηρή και αποφασιστική απάντηση», έγραψε στην πλατφόρμα X.


Την αλληλεγγύη της εξέφρασε και η πρόεδρος της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς, Βαλερί Πεκρές: «Η περιφερειακή σύμβουλος Άντζελα Πασκόα Ντος Σάντος δέχθηκε ρίψη μπουκαλιού με πετρέλαιο μπροστά από το λύκειο Γκαστόν Μπασιλάρ στο Σελ, επειδή στεκόταν στο πλευρό γονέων που αγωνίζονται για την επανέναρξη των μαθημάτων».

«Αυτό είναι το επίπεδο της βίας στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Η νομική απάντηση πρέπει να είναι αμείλικτη. Η ηρεμία πρέπει να επανέλθει στα λύκειά μας», συμπλήρωσε.


Ο δήμαρχος του Σελ, Μπρίς Ραμπάστ, έκανε λόγο για «μια εντελώς απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας» μιλώντας στο BFMTV.

«Φανταστείτε το σοκ της όταν βρίσκεται εκεί με τους γονείς των μαθητών για να μεσολαβήσει και να αποφύγει τους αποκλεισμούς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η αντιδήμαρχος μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει μήνυση.

Τραυματισμοί εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με τον Ματιέ Λεφέβρ, υπουργό Οικολογικής Μετάβασης και προσωρινό κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχεδόν 300 εργαζόμενοι στην Εθνική Παιδεία έχουν τραυματιστεί από την αρχή των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων.

«Μόλις χθες, ένας διευθυντής σχολείου δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο», πρόσθεσε.

Την καθημερινή βία που πλήττει τις εκπαιδευτικές κοινότητες κατήγγειλε ο Κιρίλ Κουπό, ακαδημαϊκός γραμματέας της ομοσπονδίας SNPDEN-UNSA.

«Είναι ανυπόφορο! Βλέπουμε μαθητές που είναι “πληρωμένα πιστόλια”. Τι περιμένουμε για να δράσουμε; Να υπάρξουν νεκροί;», διερωτήθηκε αγανακτισμένος στο BFMTV.

Ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος, ο οποίος διευθύνει λύκειο στην Εσόν, κατήγγειλε ότι συνάδελφοί του έγιναν στόχος βομβίδων στα παράθυρα των σπιτιών τους.

Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση

Παράλληλα, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) στη Εθνοσυνέλευση, Ματίλντ Πανό, χαρακτήρισε «ολική απάτη» τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 1,6%.

«Προτείνει μια προκαταβολή επί της φτώχειας (…). Αυτό που προτείνει είναι μια αύξηση 9 ευρώ στον κατώτατο μισθό, δηλαδή λιγότερο από ένα πακέτο πάνες. Αυτό προσφέρει στην οργή που εκφράζεται σε ολόκληρη τη χώρα», τόνισε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.

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