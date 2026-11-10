Οργή στην Ιταλία: Η μαφία έκλεισε με το στανιό την αγορά του Παλέρμο για την κηδεία ενός… «νονού»

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Θύελλα αντιδράσεων και οργή προκάλεσε στην Ιταλία περιστατικό στο Παλέρμο της Σικελίας, όπου έμποροι της μεγαλύτερης λαϊκής αγοράς της πόλης εξαναγκάστηκαν από την μαφία σε λαϊκή συμμετοχή, στην κηδεία ενός καταδικασμένου… «νονού».

Συγκεκριμένα, έμποροι της Μπαλαρό, αναγκάστηκαν να «κατεβάσουν τα ρολά σε ένδειξη πένθους» την ώρα που από παρακείμενο δρόμο περνούσε η νεκρική πομπή με το φέρετρο του Εμανουέλε Ρουμπίνο.

Ο θανών είχε καταδικαστεί να εκτίσει δώδεκα χρόνια κάθειρξη από πρωτοβάθμιο δικαστήριο της σικελικής πόλης, για τη δολοφονία μετανάστη από την Γκάμπια που διαπράχτηκε το 2016. Είχε επίσης κριθεί ένοχος και καταδικαστεί να εκτίσει κάθειρξη εννέα ετών για εκβιασμούς και επιβολή του υποχρεωτικού μαφιόζικου δασμού προστασίας σε ξένους εμπόρους που διατηρούν μικρές επιχειρήσεις στο κέντρο του Παλέρμο.

Σύφμωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ,μετά από συνεννόηση μέσω διαδικτύου, μέλη του οργανωμένου εγκλήματος αποφάσισαν να τιμήσουν τον Ρουμπίνο σταματώντας την κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο της πόλης, με κροτίδες, βεγγαλικά και μοτοσικλέτες στην κεφαλή της πομπής.

Το «θέαμα» κι η επιβολή του νόμου του μαφιόζικου παρακράτους τρόμαξε τουρίστες και εξόργισε χιλιάδες κατοίκους στο Παλέρμο.

Η παρέμβαση του δημάρχου του Παλέρμο

Την αντίδρασή του για όσα συνέβησαν εξέφρασε ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτο Λαγκάλα, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη δεν μπορεί να αποδεχθεί πρακτικές που περιορίζουν το αίσθημα ασφάλειας και ελευθερίας των κατοίκων.

«Η πόλη μας δεν μπορεί να δεχθεί ότι σε ολόκληρες περιοχές της υιοθετούνται συμπεριφορές εξαιτίας των οποίων οι πολίτες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι, μόλις ενημερώθηκε η δημοτική αστυνομία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες παρενέβησαν για να σταματήσουν την πομπή.

«Όταν ειδοποιήθηκε η δημοτική αστυνομία τα μέλη της δραστηριοποιήθηκαν άμεσα και απαγόρευσαν την συνέχιση της πομπής», πρόσθεσε.