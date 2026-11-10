ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5,7% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο – Οι πρωταγωνιστές των ανατιμήσεων

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Εκτινάχθηκε στο 5,7% ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όπως αυτό προέκυψε από τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πρωταγωνιστές των ανατιμήσεων ήταν η στέγαση (θέρμανση, ενοίκια κ.τλ.) με 15,1% και οι μεταφορές (καύσιμα) με 13,8%.

Αναλυτικά, η Αρχή επισημαίνει τα εξής:

Ο ΕνΔΤΚ του μηνός Οκτωβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,7% έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024. Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Οκτώβριο 2026, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2025 – Οκτωβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,8% έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025 με το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024.

Σύγκριση Οκτωβρίου 2026 με Σεπτέμβριο 2026

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,7% τον μήνα Οκτώβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2026,

προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 2,3% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, αρνί και κατσίκι, τυριά, γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), λοιπά τρόφιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο χοιρινό.

• 1,4% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 0,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης.

• 0,9% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 0,3% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

• 0,1% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στον εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας.

• 0,3% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

2. Από τη μείωση των δεικτών κατά:

• 0,3% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγείακυλικεία