Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ πατέρα και γιου σε σπίτι στη Λάρισα – Το τηλεφώνημα, το όπλο και η καταδίωξη

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Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ ενός πατέρα και του γιου του, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (9/11) σε σπίτι, σε μεγάλο χωριό δίπλα στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του οnlarissa.gr, ο γιος έφερε και όπλο, το οποίο, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ήταν απομίμηση.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό από άλλο μέλος της οικογένειας, και έσπευσαν στο σημείο, ενώ ακολούθησε καταδίωξη του γιου, ο οποίος, στο μεταξύ, είχε διαφύγει με αυτοκίνητο.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο του γιου, σε κοντινή περιοχή, και προσήγαγαν τον άνδρα.