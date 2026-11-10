Επιχείρηση «αχυράνθρωποι»: «Αν χρειαστεί θα εκδοθούν διεθνή εντάλματα σύλληψης για τους 2 επιχειρηματίες που αναζητούνται» λέει η Δημογλίδου

Για την υπόθεση που αφορά στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη συμπρωτεύουσα, αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) μιλώντας στο ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η κυρία Δημογλήδου τόνισε ότι η συγκεκριμένη δικογραφία και υπόθεση αποτελεί επιτυχία της ΑΑΔΕ και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πλήθος των κατηγορουμένων δήλωσε ότι και σε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχει χειριστεί η Ελληνική Αστυνομία δεν υπήρχαν τόσοι τόσοι πολλοί κατηγορούμενοι.

«Όσο περισσότεροι εμπλεκόμενοι υπάρχουν σε μια υπόθεση, τόσο πιο δύσκολο είναι για την αρμόδια αρχή που πραγματοποιεί την έρευνα να διαπιστώσει ουσιαστικά την πραγματική σχέση των βασικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας», δηλαδή όπως εξήγησε ότι πίσω από τους αχυρανθρώπους βρίσκεται ένας συγκεκριμένος άνθρωπος.

«Κι επειδή εμείς έχουμε χειριστεί αντίστοιχες υποθέσεις, δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Να αποδοθεί μάλιστα δισκογραφικά, ώστε να προκύψει και ποινική δίωξη και κατηγορίες για τους εμπλεκόμενους», προσέθεσε.

Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι προς το παρόν η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει κάποια εμπλοκή στην υπόθεση καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει προς το παρόν ζητηθεί ούτε από την ΑΑΔΕ ούτε από την αρμόδια εισαγγελική ανακριτική αρχή.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, ανέφερε πως από τις επίσημες ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ και το επίσημο δελτίο τύπου προκύπτει ότι λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσαν οργανώσεις σε υποθέσεις που εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνομία, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους.

«Η μία εταιρεία άνοιγε μετά την άλλη και έκλεινε μετά την άλλη και ουσιαστικά όταν προκαλούνταν τα χρέη προς το ελληνικό Δημόσιο. Στο ελληνικό Δημόσιο φαίνεται ότι οι οφειλές ανήκουν στον αχυράνθρωπο κι όχι στον πραγματικό ιδιοκτήτη που βρισκόταν πίσω από την εταιρεία», εξήγησε.

«Αν χρειαστεί θα εκδοθούν διεθνή εντάλματα σύλληψης για τους 2 επιχειρηματίες που αναζητούνται»

Σχετικά με τους δύο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης και ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση και οι οποίοι αναζητούνται η κυρία Δημογλίδου, τόνισε ότι θα διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη και ανέφερε ότι όσοι έχουν διαφύγει της σύλληψης μπορεί να αντιμετωπίσουν πέραν των ενταλμάτων σύλληψης στην Ελλάδα και διεθνή εντάλματα σύλληψης.

«Από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετοί εμπλεκόμενοι σε μια εγκληματική οργάνωση, σε μια υπόθεση, δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης και αυτό συμβαίνει και με τις δικές μας επιχειρήσεις να συλλαμβάνονται όλα τα μέλη κάθε φορά. Ουσιαστικά η επιχείρηση πραγματοποιείται όταν είναι πρόσφορο το έδαφος ώστε να βρεθούν βασικοί κατηγορούμενοι», ανέφερε αρχικά.

«Οι άνθρωποι που έχουν διαφύγει της σύλληψης δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες από εδώ και πέρα και με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Εθνικό ένταλμα σύλληψης που αφορά άτομα τα οποία βρίσκονται στη χώρα μας, αλλά και ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψης, ώστε να αναζητηθούν οπουδήποτε κι αν έχουν διαφύγει», προσέθεσε.

Όσον αφορά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με την επιχείρηση ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, ανέφερε πως «από τη στιγμή όμως που μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία ότι μπορεί να υπήρξε διαρροή κάποιων στοιχείων, φυσικά και πολύ ορθά, κάθε αρχή πρέπει να απευθύνεται στη Δικαιοσύνη και να ζητά να διερευνηθεί».

Τι είπε για την βίαιη ληστεία σε βάρος 21χρονου στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι

Τέλος, σχετικά με την άγρια επίθεση και βίαιη ληστεία σε βάρος 21χρονου στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι, στην οποία εμπλέκονται και ανήλικοι, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε πως: «είναι ένα φαινόμενο που κατά καιρούς συναντάμε και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις. Από την αστυνομία έχουν συλληφθεί μέλη εγκληματικών οργανώσεων, κυρίως αλλοδαποί και μάλιστα ανήλικοι κυρίως στο κέντρο της Αθήνας».

«Συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά και χρησιμοποιούν φυσικά βία για να αφαιρέσουν ακόμη και κάτι που μπορεί να είναι ευτελούς αξίας, να μην έχει καν μεγάλη αξία του, δεν παύει όμως να αποτελεί το αδίκημα της ληστείας, το οποίο είναι κακούργημα», προσέθεσε.

Όσον αφορά τις ληστείες στο μετρό, τόνισε ότι πλέον «υπάρχουν αστυνομικοί σε όλα τα μέσα, οπότε έχουμε εύκολα την πληροφόρηση από τους συναδέλφους που βρίσκονται εντός και φυσικά όταν υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό είναι ακόμη πιο εύκολο η ταυτοποίησή τους».