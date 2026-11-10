Nvidia: Το «ροζ» κατασκοπευτικό σκάνδαλο του Τζένσεν Χουάνγκ προκάλεσε «κύμα» στήριξης από τη Σίλικον Βάλεϊ

Στο «μάτι του κυκλώνα» έχει βρεθεί η Nvidia και ο διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά την αποκάλυψη εξωσυζυγικής σχέσης του με πρώην στέλεχος εταιρείας-πελάτη και τις υποψίες για εμπλοκή των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Παρά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia να ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα, εξέχουσες προσωπικότητες της τεχνολογίας και των επενδύσεων εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στον Χουάνγκ, ενώ η Σίλικον Βάλεϊ και η Γουόλ Στριτ αξιολογούν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η υπόθεση στο «μπαμ» της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Η αποκάλυψη, η έρευνα και η παρέμβαση Τραμπ

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας έπειτα από δημοσιεύματα που ενέπλεκαν τον Χουάνγκ σε επιχείρηση ξένων μυστικών υπηρεσιών.

Σε υπόμνημα προς τους εργαζομένους την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι ήταν «απιστος» προς τη σύζυγό του, χωρίς να ονομάσει το εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Ωστόσο, δημοσίευμα των New York Times αποκάλυψε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν πως η Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της Megaspeed (εταιρείας-πελάτη της Nvidia) και ύποπτη ως πράκτορας των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, είχε αναπτύξει σχέση με τον CEO της Nvidia.

Ανακοινώνοντας την έρευνα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia τόνισε ότι «δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η εθνική ασφάλεια ή τα μυστικά της Nvidia έχουν παραβιαστεί», εκφράζοντας παράλληλα την πλήρη εμπιστοσύνη του στον Τζένσεν Χουάνγκ και την διοικητική του ομάδα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο Χουάνγκ υποστηρίζει απόλυτα την ανεξάρτητη έρευνα και έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως.

Στη δημόσια συζήτηση παρενέβη τη Δευτέρα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου στον Λευκό Οίκο, αναφέροντας ότι είχε συνομιλήσει νωρίτερα με τον Χουάνγκ «απλώς για να δει αν είναι καλά».

«Τον ρώτησα ευθέως: “Είχες ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος;” Μου απάντησε: “Δεν είχα ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος”. Και πραγματικά τον πιστεύω», δήλωσε ο Τραμπ.

«Κύμα» στήριξης

Παρά τις επικρίσεις για την προσωπική του ζωή, ηγετικές φυσιογνωμίες της τεχνολογίας έσπευσαν να υπερασπιστούν τον ιδρυτή της Nvidia.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Tesla, SpaceX και xAI, Έλον Μασκ, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στο πρόσωπο του Χουάνγκ, ενώ αναδημοσίευσε ανάρτηση του Σον Μαγκουάιρ, εταίρου της Sequoia Capital.

I agree — Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2026



Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής και CEO της Pershing Square, Μπιλ Άκμαν, κάλεσε την κοινή γνώμη να αναγνωρίσει ότι ακόμα και σπουδαία άτομα κάνουν λάθη.

«Μια υπενθύμιση: Ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι άνθρωπος. Και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ακόμα και οι εξαιρετικοί άνθρωποι κάνουν λάθη. Αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη όπως οφείλει. Οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε τον ίδιο και την οικογένειά του. Προχωράμε μπροστά», δήλωσε.

An alert: @JensenHuang is human. And he is an incredible human. Even incredible humans make mistakes. He takes full responsibility as he should. We should all support him and his family. Onward. — Bill Ackman (@BillAckman) November 8, 2026



Από την πλευρά του, ο Σον Μαγκουάιρ εξέφρασε μια πιο σύνθετη οπτική. Χαρακτήρισε τον Χουάνγκ ως «έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες αυτής της γενιάς», σημειώνοντας ωστόσο ότι έκανε κάτι «απίστευτα χαζό» και ότι το επεισόδιο είναι «κακό για την Αμερική».

«Δύο λάθη δεν κάνουν ένα σωστό, και πιστεύω ότι ο Τζένσεν είναι αναντικατάστατος για την ηγετική θέση της Αμερικής στην τεχνητή νοημοσύνη», τόνισε.

1) Jensen is one of the greatest entrepreneurs of this generation 2) he did something incredibly dumb 3) it was bad for America 4) but my guess is there was no bad intention 5) two mistakes don’t make a right, and I believe Jensen is irreplaceable for America’s AI leadership — Shaun Maguire (@shaunmmaguire) November 8, 2026



Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Πάτρικ Σιου, γνωστός ως TechLead στο X, πρώην στέλεχος των Google και Meta, υποστήριξε: «Δεν νομίζω ότι έχω πρόβλημα με τον Τζένσεν Χουάνγκ. Τα παιδιά του είναι ενήλικες στα 30 τους. Η σύζυγός του είναι 65, αυτός είναι 63. Θα έλεγα ότι έχει εκπληρώσει το 99% των προσδοκιών της “παντρεμένης ζωής”. Η ζωή είναι μικρή, θέλει να ξαναζήσει τη νιότη του. Σε αυτή την ηλικία, κανείς δεν νοιάζεται, κάνε ό,τι θέλεις».

Don’t think I have a problem with Jensen Huang. Both his “kids” are full-blown adults in their 30’s. His wife’s 65, he’s 63. I’d say he’s fulfilled 99% of “married life” expectations. Life’s short, he wants to re-experience his youth. At that age, no one even cares, do whatever. — TechLead (@techleadhd) November 8, 2026



Παράλληλα, ο Τζέισον Καλακάνης, συμπαρουσιαστής του δημοφιλούς podcast «All-In», υπερασπίστηκε τον Χουάνγκ στο όνομα της εθνικής ασφάλειας: «Ο Τζένσεν και η τεχνολογία της Nvidia είναι κρίσιμος στόχος, και πρέπει να τους προστατεύσουμε και τους δύο».

Reminder: America is in a war with China and AI is the battlefield We need to win, for the sake of democracy and humanity. We are all in this together: the left, the right and the center. There is no time for infighting. Jensen and NVIDIA’s technology are a critical target, and we need to protect them both. We must win the race for super intelligence—there is no choice. This is defcon 1 We must rally against the Chinese and go faster. We are all in this together. Act accordingly, — @jason (@Jason) November 8, 2026

Οι φωνές διαφωνίας

Στον αντίποδα, ο Ρος Γκέρμπερ, συνιδρυτής και CEO της επενδυτικής εταιρείας Gerber Kawasaki, εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση.

«Εξαιρετικά απογοητευτικό να βλέπεις τα νέα σχετικά με τον Τζένσεν. Ένα τεράστιο λάθος κρίσης και μάλιστα σε μια απολύτως κρίσιμη στιγμή για την ανάπτυξη της AI. Δεν είμαι σίγουρος πώς θα εξελιχθεί αυτό», έγραψε.

Extremely disappointing to see the news regarding Jensen. A huge error of judgment and at a totally critical time for AI development. Not sure how this shakes out. $NVDA — Ross Gerber (@GerberKawasaki) November 8, 2026



Την ίδια στιγμή, το περιστατικό μετατράπηκε σε θετική δημόσια εικόνα για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο οποίος είναι παντρεμένος εδώ και 14 χρόνια, με χρήστες όπως η Τζαστίν Μουρ, εταίρος στην Andreessen Horowitz, να τον αποκαλούν χαριτολογώντας «τον τελευταίο εναπομείναντα πιστό σύζυγο».

Our last remaining wife guy https://t.co/AfYUBYilU3 — Justine Moore (@venturetwins) November 8, 2026

Τι σημαίνει το σκάνδαλο για την αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παρά τον ντόρο στη Σίλικον Βάλεϊ, η αντίδραση της Γουόλ Στριτ τη Δευτέρα έδειξε ότι το επεισόδιο αυτό πιθανότατα δεν θα ανακόψει τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνει το Business Insider.

Οι 1,2 δισεκατομμύρια εβδομαδιαίοι χρήστες του ChatGPT δεν θα σταματήσουν τη χρήση του, ούτε οι επιχειρήσεις θα εγκαταλείψουν την υιοθέτηση της AI.

Μάλιστα, υπάρχει η εκτίμηση ότι οι δυτικές εταιρείες ενδέχεται να απορρίψουν τα κινεζικά μοντέλα (open-weight models) λόγω του σκανδάλου, ευνοώντας αμερικανικές εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI.

«Εξακολουθούμε να προβλέπουμε σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για τους κατασκευαστές τσιπ AI και αναμένουμε τεχνολογικές προόδους και την ανάγκη για σημαντικά μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ τα επόμενα χρόνια», έγραψε τη Δευτέρα ο Μπράιαν Κολέλο, ανώτερος αναλυτής μετοχών της Morningstar.

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι η πρόβλεψη της Nvidia για ετήσιες δαπάνες υποδομής AI ύψους 3 έως 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030 θα πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα από αυτά τα νέα».

Η επόμενη ημέρα για την Nvidia και την προμήθεια τσιπ

Αν και η ζήτηση παραμένει αμείωτη, η μετοχή της Nvidia σημείωσε πτώση 4%, ενώ η ανταγωνίστρια AMD σημείωσε άλμα 13%, δείγμα ότι η αγορά ενδέχεται να ανακατανείμει τις κεφαλαιακές εισροές εάν ο Χουάνγκ αναγκαστεί σε παραίτηση.

Επιπλέον, η εμπλεκόμενη εταιρεία Megaspeed βρισκόταν ήδη στο μικροσκόπιο για το αν τα υπεράκτια κέντρα δεδομένων της βοηθούσαν Κινέζους πελάτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε τσιπ της Nvidia παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.

Εάν το σκάνδαλο βάλει οριστικό «φρένο» σε τέτοιες διευθετήσεις, περισσότερα τσιπ της Nvidia θα παραμείνουν διαθέσιμα για αμερικανικούς κολοσσούς όπως η Amazon, η Microsoft και η Google.

Όσον αφορά τις υποψίες ότι η Άλις Χουάνγκ επηρέασε τον Τζένσεν Χουάνγκ ώστε να πιέσει την Ουάσινγκτον για χαλάρωση των περιορισμών πωλήσεων στην Κίνα, ο αναλυτής τσιπ της Bernstein, Στέισι Ράσγκον, εμφανίστηκε σκεπτικός.

«Μια κύρια ανησυχία φαίνεται να είναι ότι η κ. Χουάνγκ μπορεί να επηρέασε τον Τζένσεν να ασκήσει πιέσεις στις ΗΠΑ ώστε να επιτραπούν περισσότερες πωλήσεις προϊόντων της Nvidia στην Κίνα», έγραψε.

«Αυτό μας φαίνεται περιττό, καθώς ο ίδιος το κάνει αυτό εδώ και χρόνια έτσι κι αλλιώς και ελάχιστα χρειάζεται ενθάρρυνση (αν και όχι ιδιαίτερα αυξημένη με επιτυχία, καθώς οι πωλήσεις στην Κίνα παραμένουν χαμηλές)».

Ο Μπράιαν Κολέλο της Morningstar διατήρησε την τιμή-στόχο (ή την εκτίμηση για τη δίκαιη αξία) της μετοχής στα 310 δολάρια — σχεδόν διπλάσια από την τιμή διαπραγμάτευσής της τη Δευτέρα.

«Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την πιθανότητα ολόκληρο το επεισόδιο να ξεθωριάσει για την Nvidia. Η θέση του Τζένσεν Χουάνγκ ως συνιδρυτή και μοναδικού διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia πιθανότατα του δίνει μεγαλύτερη στήριξη από το διοικητικό συμβούλιο σε σχέση με περισσότερους άλλους εκτελεστικούς διευθυντές. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του από την πρώτη στιγμή», δήλωσε.