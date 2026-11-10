Άγιος Παντελεήμονας: Συνεχίζεται το θρίλερ με την 24χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα – Πού στρέφονται οι έρευνες, καταθέτει ο φίλος της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες που διεξάγει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών για την εξιχνίαση της υπόθεσης της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα το απόγευμα της Κυριακής, στον Άγιο Παντελεήμονα. Η ταυτότητα του θύματος εξακριβώθηκε, με τη σορό να ανήκει σε 24χρονη υπήκοο Μπουρκίνα Φάσο. Η ταυτοποίηση κατέστη δυνατή μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων της, τα οποία ήταν ήδη καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ.

Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι φιλικό της πρόσωπο είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, με τις αρχές να την αναζητούν έκτοτε. Κατά τις ίδιες πηγές, η 24χρονη είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και ειδικότερα για παράτυπη είσοδό της στη χώρα, ωστόσο αργότερα είχε εξασφαλίσει κανονικά όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Αδιευκρίνιστη η αιτία θανάτου

Εν τω μεταξύ, χωρίς σαφές συμπέρασμα για την ακριβή αιτία θανάτου ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς δεν εντοπίστηκαν κακώσεις ή εμφανή τραύματα στη σορό της 24χρονης. Βάσει των εκτιμήσεων του ιατροδικαστή, ο θάνατος της γυναίκας επήλθε τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ανεύρεσή της. Αναμένονται, πλέον, τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, με τις αρχές να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ο θάνατος της 24χρονης να οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών.

Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα με δεμένα τα κάτω άκρα με νάιλον σχοινί, ενώ φορούσε ρούχα, αλλά όχι εσώρουχα, περιπλέκει περαιτέρω την υπόθεση και αποτελεί ένα στοιχείο που παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Αναμένεται να καταθέσει ο φίλος της

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν πλέον οι τελευταίες κινήσεις της 24χρονης και το περιβάλλον της, με τον φίλο της που είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στα τέλη Οκτωβρίου να αναμένεται να κληθεί άμεσα για κατάθεση.

Παράλληλα, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν «φύλλο και φτερό» το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν το ή τα άτομα που μετέφεραν και εγκατέλειψαν τη βαλίτσα στο πεζοδρόμιο, στη συμβολή της οδού Αλκαμένους με την οδό Ηπείρου, κοντά σε κάδο.

Οι έρευνες κινούνται σε δύο άξονες: στον εντοπισμό του ατόμου που την άφησε στο σημείο τη βαλίτσα και στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου της 24χρονης, με την υπόθεση να παραμένει ένα σκοτεινό παζλ, καθώς τα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου της δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.