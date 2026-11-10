Πρωτοφανής υπόθεση: Ανθρωποκτονία σε κέντρο αποκατάστασης

Μια πρωτοφανή υπόθεση, με κατηγορουμένους τρεις γιατρούς και θεραπευτές που φέρονται υπαίτιοι για ανθρωποκτονία, αποκαλύπτει η Realnews. Η υπόθεση, που έχει οδηγηθεί στα ποινικά δικαστήρια, αφορά τον θάνατο 49χρονης τραπεζικής υπαλλήλου που έχασε τη ζωή της σε ιδιωτική κλινική αποκατάστασης. Ολα έγιναν μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, το 2021, όταν η 49χρονη νοσηλεύτηκε στην εν λόγω κλινική για να ακολουθήσει πρόγραμμα ενδυνάμωσης.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η κλινική βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής και άνοιξε το 2020, ενώ χρέωνε ακόμα και πενταψήφια ποσά τον μήνα, ανάλογα με το περιστατικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, δεχόταν περιστατικά για τα οποία απαιτείτο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, το οποίο όμως δεν διέθετε. Στην περίπτωση της 49χρονης, δεν υπήρχε ενδοκρινολόγος, έλλειψη που απέβη μοιραία.

Το κέντρο ανήκει σε έναν ιδιωτικό όμιλο, ο οποίος είχε ήδη το πρώτο θεραπευτήριό του στον Τύρναβο, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει παράρτημα και στο Ντουμπάι.

Οπως αναφέρει στην «R» ο σύζυγος της θανούσης, Βασίλης Θεοδωρόπουλος, επέλεξαν το κέντρο αυτό προκειμένου η 49χρονη Στέλλα να ενδυναμωθεί και να χάσει κιλά. «Τους παραδώσαμε αναλυτική λίστα με τα φάρμακα που έπαιρνε και είχα αναλυτική συζήτηση για να δώσουν προσοχή στο σάκχαρο. Οι υπεύθυνοι μου είπαν να μην ανησυχώ, ότι θα ενδυναμωθεί μυϊκά, με πρότυπες μεθόδους ρομποτικής, ασκήσεις μέσα στο νερό…».

Η συνέχεια όμως ήταν εντελώς διαφορετική: «Στις 28 Ιουνίου 2021 την πήγα στο κέντρο, έχοντας και αρνητικό μοριακό τεστ για τον κορωνοϊό. Δεν την ξαναείδα ποτέ». Οπως αναφέρει, αποδείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια όλης της νοσηλείας οι τιμές του σακχάρου είχαν εκτιναχθεί, χωρίς οι υπεύθυνοι του κέντρου να καλέσουν το ΕΚΑΒ, όπως θα όφειλαν, αλλά και χωρίς να κάνουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, με αποτέλεσμα η 49χρονη να υποστεί ανακοπή στις 4 Ιουλίου 2021. Την ημέρα εκείνη, η γιατρός υποστήριξε ότι η ασθενής έπασχε από μυοπάθεια προκληθείσα από τον κορωνοϊό, ισχυρισμός που διαψεύστηκε πανηγυρικά στη συνέχεια από τη νεκροψία – νεκροτομή.

«Μιλώντας μαζί της την επόμενη ημέρα της εισαγωγής της μου είπε ότι δεν έχει κάνει τίποτε, απλά κάθεται, δεν κάνει ασκήσεις και δεν αισθάνεται καλά. Στις 30 Ιουνίου το βράδυ η σύζυγός μου έκλαιγε στο τηλέφωνο, έλεγε ότι το σάκχαρο είναι πολύ ψηλά, δεν την άφηναν να κάνει τις ενέσεις και μου λέει ‘‘Βασίλη θα πεθάνω, έλα πάρε με’’», λέει ο Β. Θεοδωρόπουλος…

Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ημέρες έγινε προσπάθεια να φύγει η 49χρονη από το κέντρο, κάτι που αποτράπηκε από τον διευθυντή της νοσηλευτικής υπηρεσίας που έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την παραμονή της στο κέντρο και ότι αν την πάρουν η θεραπεία θα πάει πίσω.

«Ηταν σαφές ότι έπρεπε να την πάνε στο νοσοκομείο. Ομως η νοσηλεύτρια της έδωσε απλά ένα αντιεμετικό και δεν ειδοποίησε καν τη γιατρό», προσθέτει ο Β. Θεοδωρόπουλος.

Οπως καταγγέλλει η οικογένεια, από το κέντρο αποκρύφθηκαν κρίσιμα στοιχεία του φακέλου της 49χρονης – πέραν της αρχικής απόδοσης του θανάτου στον κορoνοϊό…