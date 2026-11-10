Zoom in: Η πράσινη μάζωξη στο βιβλίο Χριστοδουλάκη, το «τρολάρισμα» στον Ανδρουλάκη για τον Παναθηναϊκό και ο υφυπουργός-vlogger

Πράσινο χρώμα είχε το απόγευμα της Δευτέρας η ΕΣΗΕΑ, με τη μισή Χαριλάου Τρικούπη να δίνει το «παρών» για χάρη του Νίκου Χριστοδουλάκη και του νέου του βιβλίου «Μετά τα Μνημόνια – Οι Χαμένες Ευκαιρίες: Κείμενα πολιτικής 2018-2025» από τις Εκδόσεις Παπαζήση.

Εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που καθόταν στην πρώτη σειρά και τράβηξε πάνω του τα φλας, στα πηγαδάκια είδαμε μαζί την παλιά και τη νέα φρουρά: από τον Τάσο Γιαννίτση, τον Πάρι Κουκουλόπουλο και την Μιλένα Αποστολάκη μέχρι τον Δημήτρη Μάντζο και τον Παύλο Χρηστίδη. Παρών ήταν και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης.

Όσο για το πάνελ; Με τον Ευάγγελο Βενιζέλο στο μικρόφωνο -δίπλα στη Φαίη Μακαντάση διευθύντρια ερευνών της διαΝΕΟσις και τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιλτιάδη Νεκτάριο- η βραδιά ήταν λογικό να ξεφύγει γρήγορα από τα στενά όρια μιας απλής βιβλιοπαρουσίασης.

Οι διευθετήσεις που έγιναν το 2012 έγιναν και το 2018, δημιούργησαν τις δημοσιονομικές προϋποθέσεις για να υπάρχει η χώρα αλλά δεν δόθηκε στην Ελλάδα η νέα αφετηρία την οποία άξιζε η προσπάθεια των Ελλήνων και ο πόνος που κατεβλήθη τα χρόνια της κρίσης». Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο καθηγητής του ΑΠΘ Ευάγγελος Βενιζέλος, αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Γ. Παπανδρέου, Λ. Παπαδήμου και Α. Σαμαρά και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας κατά την παρουσίαση

Ο Ανδρουλάκης απειλεί με «διαγραφές»

Μία απρόσμενη ερώτηση δέχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συζήτηση με νέους και νέες που είχε στην Καλαμάτα πριν από λίγες μέρες. Ένας δικηγόρος που ήταν στο κοινό πήρε τον λόγο και παρότι δυσκολεύτηκε με τον ήχο, καθώς το μικρόφωνο είχε κάποιο πρόβλημα, όταν τα κατάφερε τελικά, δεν δίστασε να τρολάρει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που είναι γνωστός Παναθηναϊκός. «Μετά τον περυσινό θρίαμβο του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, φαντάζομαι δεν περιμένετε να πάρετε πρωτάθλημα ξανά», του είπε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντά: «Κάτι ήξερε το μικρόφωνο και δεν σε άφηνε να μιλήσεις, μάλλον είναι θύρα 13». Στη συνέχεια τον ρώτησε εάν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, και όταν εκείνος απάντησε «μπορεί» τον… προειδοποίησε με διαγραφή με όσα λέει. «Έχετε πάρει θάρρος από πέρυσι, αλλά κάτσε να δούμε. Είμαι πολύ αισιόδοξος και για το ΠΑΣΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα είναι η χρονιά για τα πράσινα» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης με χιούμορ, ενώ στο κλείσιμο της συζήτησης του έδωσε ραντεβού στο…Άμπου Ντάμπι, όπου θα διεξαχθεί το Final 4, αν και όπως είπε, ο ίδιος δεν θα μπορέσει να παραστεί λόγω εκλογών.

Ψωμί, ψωμάκι και… Mr. Χωριάτικο

Σε φούρνο της Ηπείρου βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την περιοδεία του, συνδυάζοντας το… ρεπορτάζ αγοράς με ένα πολιτικό «καρφί». Αφού άκουσε την κραυγή αγωνίας των επαγγελματιών για το αυξημένο κόστος λειτουργίας, έσπευσε να μεταφέρει το κλίμα στα social media: «“Το ψωμί, ψωμάκι θα πούμε με τον Μητσοτάκη”, λένε οι αρτοποιοί που βλέπουν τα περιθώρια κέρδους να συρρικνώνονται σε βαθμό που απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους».

Το κερασάκι στην τούρτα -ή μάλλον στο καρβέλι- ήρθε στην ανάρτησή του, με σαφές υπονοούμενο για τις πρόσφατες αποκαλύψεις υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής: «Βέβαια μιλάμε για τους κανονικούς αρτοποιούς, αυτούς που κάθε μήνα πρέπει να πληρώσουν εφορία, ασφαλιστικές εισφορές κλπ, όχι για τους Mr Χωριάτικο».

View this post on Instagram A post shared by Αλέξης Τσίπρας (@alexistsipras)

Μαραθωνοδρόμος και… vlogger

Είπε να αφήσει για λίγο τον… στίβο της πολιτικής και να τρέξει στον κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Ο λόγος για τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους που έτρεξε 42 χιλιόμετρα, σε 4 ώρες, 15 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Μάλιστα, δεν αρκέστηκε απλώς στο να ολοκληρώσει την αυθεντική διαδρομή, αλλά φρόντισε να καταγράψει βήμα προς βήμα όλη τη διαδρομή. Ο υφυπουργός Υγείας έτρεχε κρατώντας το κινητό και λειτουργώντας ως… εικονολήπτης της ίδιας του της προσπάθειας: από την Παλλήνη και τον Σταυρό μέχρι τη Βασιλίσσης Σοφίας, τραβούσε βίντεο εν κινήσει, αποτυπώνοντας την κούραση, το πείσμα, τα χαμόγελα και τις στιγμές της διαδρομής, πριν φτάσει στο Παναθηναϊκό Στάδιο για το θερμό χειροκρότημα των δικών του ανθρώπων. Όπως σχολίασε και ο ίδιος μετά τον τερματισμό, το συναίσθημα ήταν πραγματικά μοναδικό.

View this post on Instagram A post shared by Marios Themistocleous (@mthemistocleous_)

Σε φόρμα για το 5άρι… και τις κάλπες!

Σταθερή στο ραντεβού της με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας αποδείχθηκε η Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία φόρεσε τα αθλητικά της και έτρεξε στη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων παρέα με την αδελφή της, Ελένη.

Στην ανάρτησή της στάθηκε στις αξίες της επιμονής και της συνέπειας, σημειώνοντας πως «δεν τρέχεις για να νικήσεις τους άλλους, τρέχεις για να ξεπεράσεις τον εαυτό σου». Η ατάκα της ημέρας, ωστόσο, δεν γράφτηκε στο κείμενο αλλά ακούστηκε στο βίντεο που ανέβασε: «Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή φόρμα και για το πεντάρι και για τις εκλογές».

View this post on Instagram A post shared by Konstantina Nadia Giannakopoulou (@ngiannakopoulou)

To ρεκόρ του αδελφού του Μάντζου

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο βρέθηκε και ο Δημήτρης Μάντζος, όχι για να τρέξει, αλλά για να χειροκροτήσει τον αδελφό του. Ο αδελφός του, Μάριος Μάντζος, που είναι αθλητής του Απόλλωνα Σμύρνης, τερμάτισε στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με χρόνο 02:49:31, καταρρίπτοντας το ατομικό του ρεκόρ.

View this post on Instagram A post shared by Dimitris Mantzos (@dimmantzos)

Η αισιοδοξία του Γεωργιάδη

Γεμάτο ήταν το απόγευμα της Δευτέρας το «Σινέ Ελευσίς» για την εκδήλωση του Σταμάτη Πουλή με τίτλο «Η Δυτική Αττική στο επίκεντρο – Υγεία: Από τις δεσμεύσεις στις πράξεις».

Το «παρών» έδωσε σύσσωμη η ηγεσία του υπουργείου Υγείας -Άδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη και Μάριος Θεμιστοκλέους-, ενώ εκεί βρέθηκε και ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Το πολιτικό «ζουμί» της βραδιάς κρυβόταν στο φινάλε της ομιλίας του Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός βρήκε την ευκαιρία να στείλει μήνυμα προς τη γαλάζια βάση: «Αυτή δεν είναι συγκέντρωση του 25, του 28 και του 30% Γρηγόρη (σ.σ. Δημητριάδη). Αν στην Ελευσίνα, καθημερινή, με βροχή, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, μπορούμε και κάνουμε μία τέτοια συγκέντρωση, νομίζω με λίγη προσπάθεια παραπάνω η νέα αυτοδυναμία θα είναι γεγονός».

View this post on Instagram A post shared by Άδωνις Γεωργιάδης (@adonis_georgiadis)

Φοιτητικές αναμνήσεις στους διαδρόμους των Βρυξελλών

Θερμό καλωσόρισμα επεφύλαξε ο Γιώργος Αυτιάς στη Σοφία Βούλτεψη και τον Σταύρο Κελέτση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι δύο «γαλάζιοι» βουλευτές βρέθηκαν στις Βρυξέλλες εκπροσωπώντας το ελληνικό κοινοβούλιο στις εργασίες της μεικτής ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου για θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Πέρα από τα θεσμικά, πάντως, η συνάντηση είχε και νοσταλγική διάθεση, με τον ευρωβουλευτή της ΝΔ να αποκαλύπτει στους διαδρόμους πως με τη Σοφία Βούλτεψη υπήρξαν συμφοιτητές.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος έπαιξε ντραμς σε συναυλία

Τα μπαγκέτα των ντραμς έπιασε προσωρινά ο Ανδρέας Λοβέρδος, κάνοντας ένα διάλειμμα από τα πολιτικά του καθήκοντα για έναν σπουδαίο φιλανθρωπικό σκοπό: την ενίσχυση των παιδιών του Συλλόγου «Φλόγα». Ο πρώην υπουργός βρέθηκε στη σκηνή του Θεάτρου Περοκέ τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, παρέα με το μουσικό του συγκρότημα, τη «Δεύτερη Ευκαιρία».

Η ανταπόκριση των καλλιτεχνών για τη συγκεκριμένη βραδιά υπήρξε εντυπωσιακή. Στη συναυλία έδωσαν το «παρών» ο μαέστρος Χρήστος Νικολόπουλος, καθώς και μια δυνατή ομάδα ερμηνευτών: οι Μανώλης Μητσιάς, Πέγκυ Ζήνα, Κώστας Μακεδόνας, Στέλιος Διονυσίου, Νίκος Μακρόπουλος, Βασίλης Λέκκας, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Νάντια Καραγιάννη, Μαρία Κορέλλι και Δήμητρα Σταθοπούλου αποδέχθηκαν άμεσα την πρόσκληση, συμμετέχοντας αφιλοκερδώς προκειμένου να στηρίξουν το έργο του συλλόγου.