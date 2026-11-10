Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα – Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές πολυκατοικιών, οι προθεσμίες και οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Η δημιουργία προφίλ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους που διαμένουν σε πολυκατοικίες οι οποίες θερμαίνονται με πετρέλαιο. Η πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, εκτός απροόπτου, για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Οι διαχειριστές και οι εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία του κτιρίου στο myΘέρμανση, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε διαμερίσματος στις δαπάνες θέρμανσης. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας είναι απαραίτητη προκειμένου οι ένοικοι να μπορέσουν στη συνέχεια να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την επιδότηση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης προβλέπεται να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Τα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν στο myΘέρμανση

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, οι διαχειριστές, οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρείες που έχουν αναλάβει τη διαχείρισή τους πρέπει να καταχωρίσουν στην πλατφόρμα συγκεκριμένα στοιχεία, ώστε να δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, απαιτούνται:

Ο ΑΦΜ του διαχειριστή , του εκπροσώπου ή της εταιρείας διαχείρισης.

, του εκπροσώπου ή της εταιρείας διαχείρισης. Ο ΑΦΜ της πολυκατοικίας , εφόσον έχει εκδοθεί.

, εφόσον έχει εκδοθεί. Ο αριθμός της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλης παροχής που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία.

ή άλλης παροχής που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία. Τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε διαμερίσματος στις δαπάνες θέρμανσης.

κάθε διαμερίσματος στις δαπάνες θέρμανσης. Τα ονοματεπώνυμα των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Τι ισχύει όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ή κοινόχρηστος μετρητής

Στις πολυκατοικίες που δεν διαθέτουν διαχειριστή, οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες πρέπει να συμφωνήσουν ποιο πρόσωπο θα αναλάβει την εκπροσώπηση του κτιρίου. Ο εκπρόσωπος που θα επιλεγεί θα δημιουργήσει το προφίλ στο myΘέρμανση, καταχωρίζοντας τα διαμερίσματα και τα αντίστοιχα χιλιοστά θέρμανσης.

Αντίστοιχη συμφωνία απαιτείται όταν η πολυκατοικία δεν διαθέτει κοινόχρηστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε αυτή την περίπτωση, οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες πρέπει να αποφασίσουν ποιος αριθμός παροχής θα χρησιμοποιηθεί για την καταχώριση του κτιρίου. Συνήθως επιλέγεται η παροχή του διαχειριστή ή του εκπροσώπου.

Πώς πρέπει να εκδίδονται τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ταύτιση των στοιχείων που αναγράφονται στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης με εκείνα που έχουν καταχωριστεί στην εφαρμογή «Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης».

Συγκεκριμένα, ο ΑΦΜ και ο αριθμός της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να συμφωνούν με τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στην πλατφόρμα.

Εάν η πολυκατοικία διαθέτει δικό της ΑΦΜ, τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου πρέπει να εκδίδονται σε αυτόν. Παράλληλα, ο διαχειριστής οφείλει να έχει καταχωρίσει τον συγκεκριμένο ΑΦΜ στο προφίλ του κτιρίου, επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ».

Ωστόσο, ακόμη και όταν υπάρχει ξεχωριστός ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων πρέπει να αναγράφεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του εκπροσώπου.

Αλλαγή διαχειριστή: Πότε απαιτείται νέο προφίλ

Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή, ο νέος εκπρόσωπος πρέπει να δημιουργήσει διαφορετικό προφίλ πολυκατοικίας, χρησιμοποιώντας τον δικό του ΑΦΜ.

Οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του νέου προφίλ. Παράλληλα, ο νέος διαχειριστής οφείλει να ενεργοποιήσει εκ νέου τη δυνατότητα πληρωμής, καθώς η διαδικασία δεν μεταφέρεται αυτόματα από το προηγούμενο προφίλ.

Ειδική πρόβλεψη ισχύει εάν η αλλαγή πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δηλαδή μετά τις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Σε αυτή την περίπτωση, τα παραστατικά για όλες τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 31 Μαρτίου 2027 πρέπει να εκδίδονται στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή. Διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατή η απαιτούμενη διασταύρωση των στοιχείων.

Πότε επιτρέπονται αλλαγές στα στοιχεία της πολυκατοικίας

Οι διαχειριστές μπορούν να τροποποιήσουν οποιοδήποτε στοιχείο του προφίλ της πολυκατοικίας μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας πληρωμής.

Μετά την ενεργοποίηση, η πλατφόρμα δεν επιτρέπει αλλαγές στις καταχωρισμένες πληροφορίες.

Όσον αφορά τα ονοματεπώνυμα των ενοίκων, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την αίτηση.

Επομένως, εάν στο προφίλ εξακολουθεί να εμφανίζεται το όνομα προηγούμενου ενοίκου, ο νέος κάτοικος μπορεί να υποβάλει αίτηση, επιλέγοντας τον σωστό αριθμό διαμερίσματος.

Σε αυτή την περίπτωση, ο διαχειριστής πρέπει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για τον αριθμό του διαμερίσματος που αντιστοιχεί στην κατοικία του, ακόμη και αν εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου ενοίκου.

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες με ξεχωριστούς καυστήρες

Διαφορετική διαδικασία προβλέπεται για τις πολυκατοικίες στις οποίες κάθε διαμέρισμα διαθέτει δικό του καυστήρα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε ένοικος ή ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει την αίτησή του ως κάτοικος μονοκατοικίας.

Παράλληλα, η προμήθεια του καυσίμου θέρμανσης πρέπει να πραγματοποιείται με ξεχωριστά παραστατικά αγοράς για κάθε διαμέρισμα.