Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Πώς θα την υποβάλετε και πότε θα γίνουν οι πληρωμές

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Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 στη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE από τους δικαιούχους και σε αυτές θα πρέπει να αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

ο Α.Φ.Μ. του αιτούντος υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

το ονοματεπώνυμό του,

ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο) λαμβάνονται όπως έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο και Επικοινωνία» του myAADE κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο δικαιούχος πρέπει να έχει δηλώσει στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE έναν λογαριασμό στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Και τα ποσά που θα δοθούν κυμαίνονται από 100 ευρώ έως και 1.040 ευρώ,ενώ για απομακρυσμένες περιοχές και για οικισμούς είναι υψηλότερα τα ποσά καθώς διαμορφώνονται μεταξύ 1.300 ευρώ και 1.560 ευρώ. Διευκρινίζεται πως το επίδομα αφορά αποκλειστικά το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτό μισθώνεται είτε παραχωρείται δωρεάν είτε ιδιοκατοικείται. Κάθε δικαιούχος επιδοτείται για ένα μόνο είδος καυσίμου ή μόνο για τηλεθέρμανση ή μόνο για ηλεκτρική ενέργεια.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για το επίδομα

Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.Τα κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος είναι τα παρακάτω. Αναλυτικά:

Το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 16.000 ευρώ για έναν άγαμο,

Το όριο του ετήσιου εισοδήματος για έναν έγγαμο ή για ένα μέρος συμφώνου συμβίωσης είναι 24.000 ευρώ

Το ετήσιο εισόδημα για μια μονογονεϊκή οικογένεια θα πρέπει να είναι έως 29.000 ευρώ. Αλλά το ποσό προσαυξάνεται 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι έως 80.000 ευρώ.

2. Τα περιουσιακά κριτήρια

Η αξία της ακίνητης περιουσίας για:

έναν άγαμο θα πρέπει να είναι 200.000 ευρώ ,

έναν έγγαμο, μέρος συμφώνου και μονογονεϊκή οικογένεια θα πρεπει να είναι 260.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, βάσει ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2026.

3. Τα είδη καυσίμων

Το επίδομα καλύπτει:

το πετρέλαιο θέρμανσης,

τα καυσόξυλα,

πέλετ,

το φυσικό αέριο,

την ηλεκτρική ενέργεια,

υγραέριο

τηλεθέρμανση

φωτιστικό πετρέλαιο ( μπλε κηροζίνη)

4. Οι πληρωμές

Το χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές του επιδόματος είναι το παρακάτω. Ειδικότερα:

Προκαταβολή του επιδόματος:

Η καταληκτική ημερομηνία για τη πληρωμή είναι η 23η Δεκεμβρίου 2026

Αφορά όλους τους δικαιούχους με την προϋπόθεση ότι θα έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Κύρια δόση του επιδόματος (όλα τα είδη πλην ηλεκτρικής ενέργειας)

Η καταληκτική ημερομηνία για τη καταβολή είναι η 28η Μαΐου 2027

Αφορά τις αγορές για καταναλώσεις από 1.10.2026 (καυσόξυλα και πέλετ από 1.6.2026) έως 31.3.2027, αφαιρουμένης της προκαταβολής

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η προσκόμιση των παραστατικών εκδοθέντων έως τις 15 Απριλίου 2027 και η καταχώριση των στοιχείων έως τις 29 Απριλίου 2027

Κύρια δόση του επιδόματος (ηλεκτρικής ενέργειας)

Η καταληκτική ημερομηνία για τη καταβολή είναι η 28η Μαΐου 2027

Αφορά τους λογαριασμούς περιόδου κατανάλωσης 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027, αφαιρουμένης της προκαταβολής

Το επίδομα πληρώνεται βάσει των στοιχείων που αποστέλλει ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην ΑΑΔΕ έως τις 14Μαΐου 2027

Συμπλήρωση έως το ελάχιστο ποσό του επιδόματος

Η καταληκτική ημερομηνία για τη πληρωμή είναι η 31η Μαΐου 2027

Αφορά την υπολειπόμενη διαφορά έως τα 100 ευρώ, εάν προκαταβολή και κύρια δόση αθροιστικά υπολείπονται των 100 ευρώ

Επιπλέον πληρωμή του επιδόματος (φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης)

Η καταληκτική ημερομηνία για τη καταβολή είναι η 30η Ιουλίου 2027

Αφορά αγορές για καταναλώσεις από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027, αφαιρουμένων των προηγούμενων καταβολών.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η προσκόμιση των παραστατικών εκδοθέντων έως τις 30 Ιουνίου 2027 και να καταχωρηθούν τα στοιχεία έως τις 15 Ιουλίου 2027

Επιπλέον πληρωμή (ηλεκτρικής ενέργειας)

Η καταληκτική ημερομηνία για τη πληρωμή είναι η 30η Ιουλίου 2027

Αφορά λογαριασμούς της περιόδου του μέτρου που εκδόθηκαν έως τις 30 Ιουνίου 2027, αφαιρουμένων των προηγούμενων καταβολών βάσει του συμπληρωματικού αρχείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. έως τις 20 Ιουλίου2027

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