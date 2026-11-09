Γαλλία: Νεκρή η ηθοποιός Ανζέλ Μετζέρ σε ηλικία 27 ετών – Το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε έξω από δημοτικό κτίριο

Σε ηλικία μόλις 27 ετών εντοπίστηκε νεκρή η Γαλλίδα ηθοποιός Ανζέλ Μετζέρ, γνωστή από τη σειρά «Chair tendre». Το άψυχο σώμα της βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Λε Παβιγιόν-σου-Μπουά, στο Σεν-Σεν-Ντενί. Η γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο έδαφος, έξω από κτίριο όπου στεγάζεται το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης του δήμου.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», η ηθοποιός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί από εργαζόμενη στον τομέα της φροντίδας, η οποία ειδοποίησε τις αρχές.

La comédienne Angèle Metzger est décédée, ce samedi après une chute aux Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Connue pour son rôle dans la série “Chair tendre”, l’actrice était âgée de 27 ans. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Η ακτινογραφία του νέου εξωδικαστικού – Πότε θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές- Αναλυτικός οδηγός Les circonstances de sa mort tragique restent encore à déterminer dans le cadre d’une enquête. — NEWS REACT (@NewsReactLive) November 8, 2026

Οι συνθήκες του θανάτου της

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ανζέλ Μετζέρ ενδέχεται να έπεσε από σκάλα ή από υπερυψωμένο σημείο που βρίσκεται πάνω από χώρο στάθμευσης στο υπόγειο του κτιρίου. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι προσβάσιμος στο κοινό, ενώ στο κτίριο δεν υπάρχουν ιδιωτικές κατοικίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 27χρονη βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κτιρίου εξετάζεται, προκειμένου να προσδιοριστούν η ώρα και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Le Parisien», σε βίντεο από τις κάμερες φέρεται να καταγράφεται η ηθοποιός να περνά ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα, προκειμένου να εισέλθει στο κτίριο και στη συνέχεια να κατευθύνεται στον χώρο που δεν είναι ανοιχτός για το κοινό. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα του Λιβρί-Γκαργκάν.

🚨🇫🇷🎬⚫️ ALERTE INFO | L’actrice Angèle Metzger, révélée dans « Chair tendre », est morte à 27 ans après une chute aux Pavillons-sous-Bois. Retrouvée sans vie samedi matin au pied d’un bâtiment, elle aurait été filmée franchissant une barrière vers une zone interdite au public. Une enquête doit déterminer les circonstances exactes de son décès. (Le Parisien) — Cerfia (@CerfiaFR) November 8, 2026

Η Ανζέλ Μετζέρ έγινε γνωστή μέσα από τη γαλλική σειρά «Chair tendre», η οποία διακρίθηκε το 2022 στο φεστιβάλ Séries Mania, αποσπώντας το βραβείο καλύτερης σειράς στο γαλλικό διαγωνιστικό τμήμα.