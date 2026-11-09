«Νιώθω καλύτερα μετά τη δολοφονία του»: Σάλος με το σχόλιο του Ντέιβ Σαπέλ για τον Τσάρλι Κερκ – Ξέσπασε κατά του κωμικού η χήρα του συντηρητικού ακτιβιστή

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Διεθνή Νέα

Ντέιβ Σαπέλ Έρικα Κερκ Τσάρλι Κερκ
Φωτογραφίες: Reuters, AP
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Έντονη κριτικής και σφοδρές αντιδράσεις δέχεται ο Αμερικανός κωμικός Ντέιβ Σαπέλ, μετά τις δηλώσεις του ότι νιώθει «καλύτερα» μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

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Τα σχόλια του Σαπέλ, τα οποία διατύπωσε κατά τη διάρκεια παράστασής του στο κατάμεστο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο της περιοδείας του «Karmageddon», προκάλεσαν κύμα οργής από δημόσια πρόσωπα, ενώ πυροδότησαν την οργισμένη αντίδραση της χήρας του θύματος, Έρικα Κερκ, η οποία έκανε λόγο για βαθιά ηθική παρακμή.

Το αμφιλεγόμενο σχόλιο

Παρότι η παράσταση είχε ανακοινωθεί ως εκδήλωση στην οποία απαγορευόταν η χρήση κινητών τηλεφώνων, βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα διαέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Από τότε που δολοφονήθηκε αυτός ο τύπος, ο Τσάρλι Κερκ -και δεν θα έπρεπε να το λέω αυτό δημόσια- νιώθω καλύτερα», ακούγεται να λέει ο Σαπέλ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

«Ξέρω ότι δεν θα έπρεπε να το λέω, αλλά είναι απλά ένα συναίσθημα. Δεν ζήτησα να νιώθω έτσι. Απλά οδηγώ τριγύρω και αναρωτιέμαι “γιατί έχω τόσο καλή διάθεση; Ω!”», πρόσθεσε ο κωμικός, προκαλώντας αντιδράσεις.

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«Ντροπιαστικό»

Οι αντιδράσεις υπήρξαν άμεσες. Ο συντηρητικός Βρετανός δημοσιογράφος και παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν χαρακτήρισε τη δήλωση «αηδιαστική», σημειώνοντας στο X πως είναι «ιδιαίτερα εξοργιστική, δεδομένου ότι ο ίδιος ο Σαπέλ επιβίωσε από επίθεση επί σκηνής το 2022».

Από την πλευρά του, ο Έλον Μασκ τοποθετήθηκε επίσης μέσω της πλατφόρμας X, γράφοντας: «Ο Σαπέλ απλά δεν είναι πλέον αστείος», ενώ πρόσθεσε σε άλλη ανάρτηση: «Ντροπή, ντροπή, ντροπή στον Σαπέλ».

Το ξέσπασμα της Έρικα Κερκ

Η σύζυγος του εκλιπόντος και διευθύνουσα σύμβουλος της Turning Point USA, Έρικα Κερκ, ξέσπασε κατά των «αριστερών podcasters, κωμικών και σχολιαστών», κατηγορώντας τους ότι αντιμετωπίζουν μια πολιτική δολοφονία ως αστείο.

«Το να βλέπεις αριστερούς podcasters, κωμικούς και σχολιαστές να γελούν με μια πολιτική δολοφονία σαν να είναι ψυχαγωγία και την καταστροφή μιας ανθρώπινης ζωής σαν να είναι ατάκα για αστείο, είναι πέρα από κάθε όριο αηδιαστικό», έγραψε η χήρα του Κερκ σε ανάρτησή της στο X.


«Ο σύζυγός μου, Τσάρλι Κερκ, σκοτώθηκε σε μια πράξη πολιτικής βίας, κάτι με το οποίο τα δύο παιδιά μας κι εγώ θα ζούμε κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής μας», ανέφερε.

«Μια κουλτούρα που γελάει με μια δολοφονία είναι μια κουλτούρα βαθιάς ηθικής παρακμής. Απειλεί τα ίδια τα θεμέλια της χώρας μας και τις αρχές που κρατούν τη δημοκρατία μας ενωμένη», συμπλήρωσε.

«Δεν χρειάζεται να συμφωνείς με την πολιτική κάποιου για να αναγνωρίσεις την αξία της ζωής του. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο. Η πολιτική βία δεν πρέπει ποτέ να είναι κάτι που αυτή η χώρα ανέχεται, δικαιολογεί ή γιορτάζει».

Φωτογραφία: AP

Η δολοφονία του Κερκ

Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ, ιδρυτής της συντηρητικής πολιτικής οργάνωσης Turning Point USA και πατέρας δύο παιδιών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ μιλούσε σε ανοιχτή εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, μπροστά σε κόσμο.

Για τη δολοφονία του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στον Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον από τη Γιούτα, ο οποίος δηλώνει αθώος για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και έξι άλλες κατηγορίες.

Οι εισαγγελικές αρχές ζητούν την επιβολή της θανατικής ποινής και έχουν προτείνει την έναρξη της δίκης για τον Ιανουάριο του 2028.

Η υπεράσπιση έχει ζητήσει αναβολή για το 2029, ενώ η Έρικα Κερκ πιέζει ώστε η δίκη να ξεκινήσει εντός του 2027.

Τσάρλι Κερκ
Φωτογραφία: AP

Στο «μικροσκόπιο» και άλλοι κωμικοί

Ο Σαπέλ δεν είναι ο μόνος που δέχεται πυρά για σχόλια σχετικά με τον θάνατο του Κερκ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι παρουσιάστριες του podcast «I’ve Had It», Τζένιφερ Γουέλτς και Άντζι «Παμπς» Σάλιβαν, αναγκάστηκαν να ζητήσουν δημοσίως συγγνώμη αφού γελούσαν με ένα αστείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έλεγε «ξεθάβουμε τον Τσάρλι Κερκ και το ξανακάνουμε».


Το περιστατικό προκάλεσε την αποχώρηση χορηγών, συμπεριλαμβανομένης της Cash App, η οποία δήλωσε στο X: «Δεν εγκρίνουμε τη βία κανενός είδους και δεν είμαστε πλέον χορηγοί αυτού του podcast».


«Ήταν ένα αναίσθητο αστείο και δεν έπρεπε να είχαμε γελάσει. Το μετανιώνουμε και ζητούμε συγγνώμη», έγραψαν οι παρουσιάστριες στο Instagram, ανακοινώνοντας παράλληλα δωρεά στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Everytown for Gun Safety.

Παράλληλα, ο κωμικός Μάικλ Τσε σχολίασε επίσης τη δολοφονία στο ειδικό πρόγραμμα του Netflix «Michael Che: Shot in Minnesota», υποστηρίζοντας ότι συνέβη επειδή «οι ετεροφυλόφιλοι, λευκοί, συντηρητικοί χριστιανοί άνδρες φιμώνονται».


Σε συνέντευξή του στους Times, ο Τσε δήλωσε ότι θέλει οι άνθρωποι «να γελούν με τα πράγματα που τους τρομοκρατούν».

Η παλαιότερη στάση του Σαπέλ

Σημειώνεται ότι στο προηγούμενο special του στο Netflix το 2025 με τίτλο «The Unstoppable», ο Σαπέλ είχε εκφράσει διαφορετική στάση, δηλώνοντας συγκλονισμένος από τη δολοφονία του Κερκ.

«Αν η δουλειά σου είναι να μιλάς δημόσια και βλέπεις τον Τσάρλι Κερκ να δολοφονείται με αυτόν τον τρόπο, θα είμαι ειλικρινής, κλονίστηκα», είχε δηλώσει τότε ο Σαπέλ, ενώ στο ίδιο πρόγραμμα είχε αντιταχθεί στις συγκρίσεις που γίνονταν μεταξύ του Κερκ και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

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