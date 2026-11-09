«Νιώθω καλύτερα μετά τη δολοφονία του»: Σάλος με το σχόλιο του Ντέιβ Σαπέλ για τον Τσάρλι Κερκ – Ξέσπασε κατά του κωμικού η χήρα του συντηρητικού ακτιβιστή

Έντονη κριτικής και σφοδρές αντιδράσεις δέχεται ο Αμερικανός κωμικός Ντέιβ Σαπέλ, μετά τις δηλώσεις του ότι νιώθει «καλύτερα» μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Τα σχόλια του Σαπέλ, τα οποία διατύπωσε κατά τη διάρκεια παράστασής του στο κατάμεστο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο της περιοδείας του «Karmageddon», προκάλεσαν κύμα οργής από δημόσια πρόσωπα, ενώ πυροδότησαν την οργισμένη αντίδραση της χήρας του θύματος, Έρικα Κερκ, η οποία έκανε λόγο για βαθιά ηθική παρακμή.

Το αμφιλεγόμενο σχόλιο

Παρότι η παράσταση είχε ανακοινωθεί ως εκδήλωση στην οποία απαγορευόταν η χρήση κινητών τηλεφώνων, βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα διαέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Από τότε που δολοφονήθηκε αυτός ο τύπος, ο Τσάρλι Κερκ -και δεν θα έπρεπε να το λέω αυτό δημόσια- νιώθω καλύτερα», ακούγεται να λέει ο Σαπέλ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

«Ξέρω ότι δεν θα έπρεπε να το λέω, αλλά είναι απλά ένα συναίσθημα. Δεν ζήτησα να νιώθω έτσι. Απλά οδηγώ τριγύρω και αναρωτιέμαι “γιατί έχω τόσο καλή διάθεση; Ω!”», πρόσθεσε ο κωμικός, προκαλώντας αντιδράσεις.

«Ντροπιαστικό»

Οι αντιδράσεις υπήρξαν άμεσες. Ο συντηρητικός Βρετανός δημοσιογράφος και παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν χαρακτήρισε τη δήλωση «αηδιαστική», σημειώνοντας στο X πως είναι «ιδιαίτερα εξοργιστική, δεδομένου ότι ο ίδιος ο Σαπέλ επιβίωσε από επίθεση επί σκηνής το 2022».

Disgusting… and especially egregious given that Chappelle himself survived an attack on stage in 2022. The crowd roaring with laughter at his shamefully inhumane remarks is also repellent. — Piers Morgan (@piersmorgan) November 8, 2026

Από την πλευρά του, ο Έλον Μασκ τοποθετήθηκε επίσης μέσω της πλατφόρμας X, γράφοντας: «Ο Σαπέλ απλά δεν είναι πλέον αστείος», ενώ πρόσθεσε σε άλλη ανάρτηση: «Ντροπή, ντροπή, ντροπή στον Σαπέλ».

Shame, shame, shame on Chappelle — Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2026

Το ξέσπασμα της Έρικα Κερκ

Η σύζυγος του εκλιπόντος και διευθύνουσα σύμβουλος της Turning Point USA, Έρικα Κερκ, ξέσπασε κατά των «αριστερών podcasters, κωμικών και σχολιαστών», κατηγορώντας τους ότι αντιμετωπίζουν μια πολιτική δολοφονία ως αστείο.

«Το να βλέπεις αριστερούς podcasters, κωμικούς και σχολιαστές να γελούν με μια πολιτική δολοφονία σαν να είναι ψυχαγωγία και την καταστροφή μιας ανθρώπινης ζωής σαν να είναι ατάκα για αστείο, είναι πέρα από κάθε όριο αηδιαστικό», έγραψε η χήρα του Κερκ σε ανάρτησή της στο X.

To see leftist podcasters, comedians, and commentators laugh about political assassination as though it’s entertainment and the destruction of a human life is a punchline, is beyond disgusting. My husband, Charlie Kirk, was killed in an act of political violence, something our two children and I will live with every day for the rest of our lives. A culture that laughs at assassination is one of profound moral decay. It threatens the very foundation of our country and the principles that hold our democracy together. You do not have to agree with someone’s politics to recognize the value of their life. This should not be so hard. Political violence must never be something this country tolerates, excuses, or celebrates. — Erika Kirk (@MrsErikaKirk) November 8, 2026



«Ο σύζυγός μου, Τσάρλι Κερκ, σκοτώθηκε σε μια πράξη πολιτικής βίας, κάτι με το οποίο τα δύο παιδιά μας κι εγώ θα ζούμε κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής μας», ανέφερε.

«Μια κουλτούρα που γελάει με μια δολοφονία είναι μια κουλτούρα βαθιάς ηθικής παρακμής. Απειλεί τα ίδια τα θεμέλια της χώρας μας και τις αρχές που κρατούν τη δημοκρατία μας ενωμένη», συμπλήρωσε.

«Δεν χρειάζεται να συμφωνείς με την πολιτική κάποιου για να αναγνωρίσεις την αξία της ζωής του. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο. Η πολιτική βία δεν πρέπει ποτέ να είναι κάτι που αυτή η χώρα ανέχεται, δικαιολογεί ή γιορτάζει».

Η δολοφονία του Κερκ

Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ, ιδρυτής της συντηρητικής πολιτικής οργάνωσης Turning Point USA και πατέρας δύο παιδιών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ μιλούσε σε ανοιχτή εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, μπροστά σε κόσμο.

Για τη δολοφονία του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στον Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον από τη Γιούτα, ο οποίος δηλώνει αθώος για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και έξι άλλες κατηγορίες.

Οι εισαγγελικές αρχές ζητούν την επιβολή της θανατικής ποινής και έχουν προτείνει την έναρξη της δίκης για τον Ιανουάριο του 2028.

Η υπεράσπιση έχει ζητήσει αναβολή για το 2029, ενώ η Έρικα Κερκ πιέζει ώστε η δίκη να ξεκινήσει εντός του 2027.

Στο «μικροσκόπιο» και άλλοι κωμικοί

Ο Σαπέλ δεν είναι ο μόνος που δέχεται πυρά για σχόλια σχετικά με τον θάνατο του Κερκ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι παρουσιάστριες του podcast «I’ve Had It», Τζένιφερ Γουέλτς και Άντζι «Παμπς» Σάλιβαν, αναγκάστηκαν να ζητήσουν δημοσίως συγγνώμη αφού γελούσαν με ένα αστείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έλεγε «ξεθάβουμε τον Τσάρλι Κερκ και το ξανακάνουμε».

View this post on Instagram A post shared by I’ve Had It Podcast (@ivehaditpodcast)



Το περιστατικό προκάλεσε την αποχώρηση χορηγών, συμπεριλαμβανομένης της Cash App, η οποία δήλωσε στο X: «Δεν εγκρίνουμε τη βία κανενός είδους και δεν είμαστε πλέον χορηγοί αυτού του podcast».

@BrianAtlas We do not condone violence of any kind, and we are no longer sponsors of this podcast. — Cash App (@CashApp) November 6, 2026



«Ήταν ένα αναίσθητο αστείο και δεν έπρεπε να είχαμε γελάσει. Το μετανιώνουμε και ζητούμε συγγνώμη», έγραψαν οι παρουσιάστριες στο Instagram, ανακοινώνοντας παράλληλα δωρεά στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Everytown for Gun Safety.

Παράλληλα, ο κωμικός Μάικλ Τσε σχολίασε επίσης τη δολοφονία στο ειδικό πρόγραμμα του Netflix «Michael Che: Shot in Minnesota», υποστηρίζοντας ότι συνέβη επειδή «οι ετεροφυλόφιλοι, λευκοί, συντηρητικοί χριστιανοί άνδρες φιμώνονται».

SNL’s Michael Che takes aim at Charlie Kirk, Trump and MAGA supporters throughout his new Netflix special, repeatedly using the R-word slur to describe Republicans and conservatives. Che opened “Shot in Minnesota” by joking about Kirk’s killing, saying he felt like “Erika Kirk on this stage” before admitting he didn’t know who the activist was before his death. He then launched into an extended riff calling Trump a “r-word whisperer” and mocking his supporters as people who “don’t like to think that much.” The “Weekend Update” co-anchor defended his repeated use of the slur, saying he’d “stop saying it when I stop seeing it” — and argued that abandoning the word is the reason r-word “people have taken over the world.” Full story here https://t.co/wZa2vSsd1J — Fox News Flash (@FoxNews_Flash) October 24, 2026



Σε συνέντευξή του στους Times, ο Τσε δήλωσε ότι θέλει οι άνθρωποι «να γελούν με τα πράγματα που τους τρομοκρατούν».

Η παλαιότερη στάση του Σαπέλ

Σημειώνεται ότι στο προηγούμενο special του στο Netflix το 2025 με τίτλο «The Unstoppable», ο Σαπέλ είχε εκφράσει διαφορετική στάση, δηλώνοντας συγκλονισμένος από τη δολοφονία του Κερκ.

«Αν η δουλειά σου είναι να μιλάς δημόσια και βλέπεις τον Τσάρλι Κερκ να δολοφονείται με αυτόν τον τρόπο, θα είμαι ειλικρινής, κλονίστηκα», είχε δηλώσει τότε ο Σαπέλ, ενώ στο ίδιο πρόγραμμα είχε αντιταχθεί στις συγκρίσεις που γίνονταν μεταξύ του Κερκ και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.