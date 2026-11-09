Σαουδική Αραβία: Πλήγμα των Χούθι στην καρδιά του Ριάντ – Χτύπησαν τον Πύργο της Aramco ως αντίποινα για την Υεμένη

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Στην καρδιά του οικονομικού κέντρου του Ριάντ κατάφεραν να καταφέρουν πλήγμα οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, κλιμακώνοντας επικίνδυνα την αντιπαράθεση με τη Σαουδική Αραβία.

Η αεροπορική επίθεση εναντίον του εμβληματικού πύργου της Aramco στην πρωτεύουσα του βασιλείου, παράλληλα με τις επιθέσεις κατά υποδομών ζωτικής σημασίας, σηματοδοτεί μια νέα φάση αναζωπύρωσης της σύγκρουσης, η οποία συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Πλήγμα στον Πύργο της Aramco στο Ριάντ

Ο πύργος της Aramco, ένας ουρανοξύστης στην καρδιά της κεντρικής οικονομικής συνοικίας King Abdullah Financial District (KAFD) της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, δέχθηκε αεροπορική επίθεση.

Ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Saba, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι, επιβεβαίωσε ότι η οργάνωση στοχοποίησε την επιχειρηματική ζώνη του Ριάντ το Σάββατο, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ονομαστικά τον πύργο της Aramco.

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας υποστήριξε ότι ο πύργος υπέστη μόνο «μικρές ζημιές» από «πτώση θραυσμάτων» και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα.

Ωστόσο, οπτικό υλικό που επαληθεύτηκε από το BBC Verify αποτυπώνει εκτενέστερες ζημιές στο κτίριο, με τουλάχιστον έναν όροφο να φαίνεται πως έχει πληγεί σοβαρά από χτύπημα πυραύλου ή drone.



Παράλληλα, τα παράθυρα σε περισσότερα από ένα επίπεδα εμφανίζονται διαλυμένα από την πρόσκρουση.

⚡️🚨 Footage from the direct hit on Aramco Tower in Riyadh, Saudi Arabia’s capital. This is a retaliatory Yemeni missile strike on yesterday’s massacre committed by Saudi Arabia in the village of Al-Shariya in the Bani Hushaish district in Sanaa, which claimed the lives of 30 civilians and wounded over 50 — Middle East Observer (@ME_Observer_) November 8, 2026

Στο στόχαστρο το αεροδρόμιο και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Οι αντάρτες Χούθι δήλωσαν επίσης ότι σε ξεχωριστά πλήγματα στοχοποιήθηκαν το αεροδρόμιο «King Khalid» του Ριάντ καθώς και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου της Aramco.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, δήλωσε ότι η οργάνωση εξαπέλυσε ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά εγκατάστασης της Aramco στην πόλη Αμπκάικ.

Το Κατάρ, το Μπαχρέιν, η Αίγυπτος και η Συρία καταδίκασαν τις επιθέσεις.

Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά της ανέκοψε και κατέστρεψε αρκετούς πυραύλους.

Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν τις τελευταίες που ανέλαβε η ένοπλη οργάνωση με έδρα την Υεμένη εναντίον στόχων βαθιά εντός της επικράτειας της Σαουδικής Αραβίας — πλήγματα που η ηγέτιδα δύναμη του Κόλπου δυσκολεύεται να αναχαιτίσει τους τελευταίους μήνες.

Φονική αεροπορική επιδρομή στην Υεμένη και αντίποινα

Η κλιμάκωση αυτή σημειώθηκε μία ημέρα αφότου οι Χούθι κατηγόρησαν τη συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία για τον θάνατο τουλάχιστον 33 ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους γυναίκες και παιδιά, σε αεροπορικό πλήγμα στην Υεμένη.

Βίντεο που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, το οποίο διευθύνεται από τους Χούθι, κατέγραψε διασώστες να ανασύρουν σορούς από τα συντρίμμια αρκετών κτιρίων στην Αλ-Σαρίγια, μια πόλη ανατολικά της πρωτεύουσας Σαναά.

Το πρακτορείο Saba ανέφερε ότι από την επιδρομή τραυματίστηκαν 39 άτομα.

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για το περιστατικό.

Κατάρρευση της εκεχειρίας

Η συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία μάχεται κατά των Χούθι για περισσότερο από μία δεκαετία, υποστηρίζοντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία έχει χάσει τον έλεγχο μεγάstep μέρος της χώρας από την ανταρτική οργάνωση.

Αν και η σύγκρουση παρέμενε σε μεγάλο βαθμό αδρανής τα τελευταία χρόνια, οι εχθροπραξίες εντάθηκαν ραγδαία μετά το ξεσπασμα του πολέμου στο Ιράν.

Μια άτυπη εκεχειρία κατέρρευσε τον Ιούλιο, όταν οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη Χούθι ανακοίνωσαν «θαλάσσιο αποκλεισμό» κατά της Σαουδικής Αραβίας και ξεκίνησαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον σαουδαραβικών αεροδρομίων, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι ισχυρίστηκαν ότι προέβησαν σε αντίποινα για αυτό που αποκάλεσαν σαουδαραβικό αποκλεισμό της επικράτειάς τους, καθώς και για μια αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο της Σαναά, την οποία η Σαουδική Αραβία αιτιολογεί ως ενέργεια για την αποτροπή προσγείωσης ιρανικού αεροσκάφους εκεί.

Έκτοτε, έχουν αναζωπυρωθεί οι μεγάλες μάχες μεταξύ των δυνάμεων των Χούθι και των στρατευμάτων που πρόσκεινται στη σαουδαραβική κυβέρνηση της Υεμένης.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 300.000 έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Με πληροφορίες από: BBC, Al Jazeera