Κυπριακό: Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν και η τελευταία ευκαιρία της Ολγκίν

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Καθοριστική για την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό θεωρείται η σημερινή ημέρα, καθώς ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν συναντώνται παρουσία της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, προσωπικής απεσταλμένης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Τα ΜΟΕ και το ρίσκο ενός νέου αδιεξόδου

Στόχος είναι να συμφωνηθούν πρακτικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία σε συγκεκριμένο πακέτο Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για το επόμενο διπλωματικό βήμα: μια συνάντηση 5+1, με τη συμμετοχή και των τριών εγγυητριών δυνάμεων.

Αντίθετα, η απουσία αποτελέσματος θα μπορούσε να αναστείλει τα σχέδια για νέα διάσκεψη.

Σε διαδοχικές συνεντεύξεις της, η Ολγκίν εξήγησε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες δεν επιθυμεί ακόμη μία πολυμερή συνάντηση που θα ολοκληρωθεί χωρίς πρόοδο, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Οδικός χάρτης και παράμετροι

Η απεσταλμένη του Αντόνιο Γκουτέρες θεωρεί ότι, πριν από την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια:

το χρονοδιάγραμμα,

η ημερήσια διάταξη και

ο τρόπος αντιμετώπισης πιθανών αδιεξόδων.

Ως βάση προτείνει τις έξι παραμέτρους που είχαν τεθεί στο Κραν Μοντανά.

Για τη διαφωνία γύρω από την εκ περιτροπής προεδρία εισηγείται μια διαφορετική προσέγγιση: να μην απαιτείται προκαταρκτική συμφωνία, αλλά το ζήτημα να εξεταστεί αμέσως μετά την έναρξη των συνομιλιών.

Διορία

Η θητεία της Ολγκίν ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο, γεγονός που προσδίδει πρόσθετη βαρύτητα στη σημερινή συνάντηση και στην έκθεση που θα υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα.

Πηγή: ΕΡΤNews