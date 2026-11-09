Προκόπης Παυλόπουλος: Ούτε ενημέρωση, ούτε άδεια της Τουρκίας για το καλώδιο – ΒΙΝΤΕΟ

Κατηγορηματική θέση υπέρ της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (το λεγόμενο καλώδιο), χωρίς ενημέρωση ή άδεια της Τουρκίας, διατύπωσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ακαδημαϊκός Προκόπης Παυλόπουλος, σε συνέντευξή του στο MEGA News.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκε το έργο του Great Sea Interconnector, με τον κ. Παυλόπουλο να υποστηρίζει ότι η σχεδιαζόμενη διαδρομή του υποθαλάσσιου καλωδίου βρίσκεται εντός της ελληνικής και της κυπριακής υφαλοκρηπίδας και, ως εκ τούτου, η υλοποίησή του δεν προϋποθέτει συναίνεση της Άγκυρας.

Επικαλούμενος το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε νομικά ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δεν μπορεί να αποτελέσει βάση αμφισβήτησης των δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, μάλιστα, στον ρόλο των εταιρειών που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου, υποστηρίζοντας ότι ούτε η κοινοπραξία GSI ούτε η γαλλική Nexans διαθέτουν αρμοδιότητα να ζητούν άδεια από την Τουρκία ή να προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να θίξουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Η NAVTEX και το γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo

Αναφερόμενος στην επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση, ο Προκόπης Παυλόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη NAVTEX που εκδόθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2026 από την αρμόδια ελληνική αρχή.

Κατά την άποψή του, η συγκεκριμένη ναυτική οδηγία αποτελεί επαρκή βάση για την πραγματοποίηση των ερευνών βυθού από το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη διαδικασία ενημέρωσης ή αδειοδότησης από την τουρκική πλευρά.

Το πλοίο πραγματοποιεί τις εργασίες για λογαριασμό της γαλλικής εταιρείας Nexans, η οποία συμμετέχει στην κοινοπραξία GSI, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι οι αρμοδιότητες των εταιρειών είναι συγκεκριμένες και απορρέουν από το συμβατικό πλαίσιο συνεργασίας τους με τους αρμόδιους φορείς. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν την εξουσιοδότησή τους ή να δημιουργούν δεδομένα που ενδέχεται να επηρεάσουν τα ελληνικά δικαιώματα.

GSI και Nexans: «Δεν νομιμοποιούνται να ζητούν άδεια από την Άγκυρα»

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρέμβαση του Προκοπή Παυλόπουλου είχε το ζήτημα της θεσμικής ευθύνης της κοινοπραξίας GSI και της Nexans.

Όπως εξήγησε, η σχετική άδεια για την εκτέλεση του έργου έχει μεταβιβαστεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου στις 10 Οκτωβρίου 2025 και στη συνέχεια εντάχθηκε στο πλαίσιο αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, με αναφορά στον ΑΔΜΗΕ.

Ο ίδιος περιέγραψε τη σχέση της κοινοπραξίας με την ελληνική πλευρά ως συμβατικό δεσμό πρόστησης υπό ευρεία έννοια, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες οφείλουν να ενεργούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, διατύπωσε την άποψη ότι τυχόν μονομερείς ανακοινώσεις ή ενέργειες προς την τουρκική πλευρά, εφόσον υπερβαίνουν το συμβατικό και θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορούν να δεσμεύσουν την Ελλάδα ούτε να δημιουργήσουν υποχρεώσεις έναντι τρίτων κρατών.

Η τοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το φως της συζήτησης που έχει ανοίξει για τη γαλλική επικοινωνία με χώρες της περιοχής σχετικά με τις έρευνες, καθώς ο ίδιος διαχωρίζει σαφώς τις αρμοδιότητες των εταιρειών από την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Η πρόταση για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια

Πέρα από το ζήτημα του καλωδίου, ο Προκόπης Παυλόπουλος επανέφερε την πρότασή του για άμεση επέκταση της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια στα νησιά της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως υπενθύμισε, είχε διατυπώσει τη συγκεκριμένη θέση ήδη από το 2019, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει στην άσκηση του δικαιώματος που της παρέχει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Κατά την εκτίμησή του, μια τέτοια πρωτοβουλία θα ενίσχυε την ελληνική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και θα αποτελούσε σαφή απάντηση στις τουρκικές διεκδικήσεις και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η πρόταση αυτή αποτελεί πολιτική και νομική θέση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και αφορά την άσκηση του δικαιώματος επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης, η οποία πρέπει να διακρίνεται από τα δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ.

Στο τραπέζι και η κατάθεση των ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στον ΟΗΕ

Η δεύτερη σημαντική πρωτοβουλία που ζητά ο Προκόπης Παυλόπουλος αφορά την ενεργοποίηση των προβλέψεων του άρθρου 156 του νόμου 4001/2011 για την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι πρέπει να κατατεθούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών οι γεωγραφικές συντεταγμένες των εξωτερικών ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Όπως ανέφερε, το 2012 είχε υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Δικαίου της Θάλασσας και Θαλασσίων Υποθέσεων του ΟΗΕ (DOALOS) το σχετικό άρθρο του νόμου, χωρίς ωστόσο να ακολουθήσει η κατάθεση των συγκεκριμένων γεωγραφικών συντεταγμένων.

Κατά τον ίδιο, η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα ενίσχυε τη θεσμική αποτύπωση των ελληνικών θέσεων και θα ενεργοποιούσε πλήρως το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο ως προς τα εξωτερικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.