Υγρός τάφος το Αιγαίο: Στους 20 οι νεκροί μετανάστες νότια της Κρήτης – 133 διασώθηκαν σε διαδοχικές επιχειρήσεις

Υγρός τάφος το Αιγαίο για 20 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στα διαδοχικά μεταναστευτικά περιστατικά που σημειώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των τελευταίων ημερών αποκάλυψαν το μέγεθος της τραγωδίας, με δεκάδες ανθρώπους να διασώζονται και τις λιμενικές αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά.

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, επτά ακόμη σοροί εντοπίστηκαν στο εσωτερικό λέμβου που μετέφερε μετανάστες, ανεβάζοντας σε οκτώ τους νεκρούς από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αρχικά, το Λιμενικό είχε περισυλλέξει 28 υπηκόους Σουδάν και τη σορό ενός άνδρα.

Η λέμβος εντοπίστηκε σε δυσχερή θέση

Το απόγευμα της 7ης Νοεμβρίου 2026, οι Λιμενικές Αρχές ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για λέμβο με αλλοδαπούς σε δυσχερή θέση, έξι ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή απέπλευσε το ρυμουλκό «ΠΥΡΡΟΣ», με επιβαίνον στέλεχος του Λιμενικού Σώματος. Η λέμβος εντοπίστηκε περίπου στις 00:05, σε απόσταση 4,5 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων, κοντά σε φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά.

Από το σημείο περισυνελέγησαν 28 υπήκοοι Σουδάν και η σορός ενός άνδρα. Ωστόσο, υπήρχαν ενδείξεις ότι στο εσωτερικό της λέμβου βρίσκονταν και άλλοι νεκροί.

Οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχέραναν την επιχείρηση

Οι βόρειοι άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ καθιστούσαν εξαιρετικά επικίνδυνη τη ρυμούλκηση της λέμβου και την περαιτέρω περισυλλογή, με αποτέλεσμα αυτή να παραμείνει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, δύο ακόμη άτομα είχαν πέσει στη θάλασσα το απόγευμα της 6ης Νοεμβρίου, σε άγνωστο σημείο, και έκτοτε αγνοούνταν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, παραπλέοντα πλοία και εναέριο μέσο της Frontex συμμετείχαν στις προσπάθειες εντοπισμού της παρασυρόμενης λέμβου.

Το ρυμουλκό «ΠΥΡΡΟΣ» επέστρεψε στους Καλούς Λιμένες, όπου αποβίβασε τους 28 διασωθέντες με τη συνδρομή της επιβατηγού λάντζας «ΕΛΕΝΗ».

Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) για νοσηλεία, ενώ η σορός του άνδρα οδηγήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Οι υπόλοιποι 26 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου με τη συνοδεία στελεχών του Λιμενικού και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ακόμη 7 νεκροί εντοπίστηκαν μέσα στη λέμβο

Η επιχείρηση συνεχίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε εκ νέου τη λέμβο, σε απόσταση 10 ναυτικών μιλίων δυτικά-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Στο εσωτερικό της βρίσκονταν επτά σοροί, οι οποίες περισυνελέγησαν με τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού και του φορτηγού πλοίου «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ». Στη συνέχεια, η λέμβος μεταφέρθηκε στους Καλούς Λιμένες και οι σοροί παραλήφθηκαν από γραφείο τελετών για τη μεταφορά τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ.

Είχαν πληρώσει έως 16.000 δηνάρια για τη μεταφορά τους

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, η αναχώρησή τους από τις ακτές της Λιβύης πραγματοποιήθηκε το πρωί της 3ης ή της 4ης Νοεμβρίου. Για το ταξίδι προς την Ελλάδα, καθένας είχε καταβάλει ποσό από 12.000 έως 16.000 δηνάρια Λιβύης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Σουδάν, ηλικίας 28 και 16 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου, σύσταση συμμορίας και θανατηφόρα έκθεση.