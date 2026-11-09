Σκάνδαλο «Παιδική Χαρά»: «Να κάνουμε επίδειξη δύναμης»

«Nα κάνουμε επίδειξη δύναμης», «αν δεν μπει η μπάλα, δεν θα λήξει το παιχνίδι». Οι φράσεις αυτές θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος μιας συζήτησης μεταξύ παραγόντων ποδοσφαιρικών ομάδων. Στην πραγματικότητα, περιλαμβάνονται στις συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την έρευνα για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία συγκέντρωνε εκατομμύρια ευρώ επικαλούμενη την ανάγκη οικονομικής στήριξης παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Πίσω από τις εκκλήσεις για βοήθεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, μια καλά οργανωμένη απάτη με τα έσοδα από τις δωρεές, αντί να ενισχύουν τις οικογένειες παιδιών που δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, να καταλήγουν σε προσωπικές δαπάνες, πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό. Ταυτόχρονα, οι καταγεγραμμένοι διάλογοι αποκαλύπτουν ισχυρισμούς για παρεμβάσεις σε διαιτητές, συνεννοήσεις για αποτελέσματα αγώνων και στοιχήματα ακόμη και σε αναμετρήσεις ποδοσφαιριστών κάτω των 19 ετών.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής και πρόεδρος της οργάνωσης, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί η προσωρινή κράτηση της συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη, η οποία επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο 37χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του εμφανίστηκε μετανιωμένος και απέδωσε τις πράξεις του στον εθισμό του στον τζόγο, ζητώντας συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν από τις πράξεις του: «Είμαι μετανιωμένος, είμαι συντετριμμένος. Ζητώ ειλικρινά μια μεγάλη συγγνώμη από όλους. Ό,τ ι έκανα οφείλεται στην εξάρτησή μου από τον τζόγο. Αυτό φαίνεται και από τα αρχεία στις στοιχηματικές εταιρείες. Έπαιζα και 30 στοιχήματα την ημέρα, όμως δεν έστησα αγώνες. Όσα ακούγονται στις τηλεφωνικές συνομιλίες είναι λόγια του αέρα. Έδωσα 30.000 ευρώ ως χορηγίες σε ομάδες. Τα χρήματα που υπεξαιρέθηκαν είναι περίπου 620.000 με 650.000 σε διάστημα έξι ετών. Δεν έκανα πολυτελή βίο, ξόδεψα πολύ λίγα χρήματα σε ακριβά πράγματα. Ήμουν μεγαλομανής και ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος από αυτό που πραγματικά είμαι».

Στη δικογραφία σημειώνεται ότι μέσω των λογαριασμών του σε στοιχηματικές εταιρείες είχε προχωρήσει στην είσπραξη ποσού που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ.

Ο «Ζούγκλας»

Εκτός από τον 37χρονο, στην υπόθεση εμπλέκοντας ένας πρόεδρος επιτροπής διαιτησίας, ένας παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας με το προσωνύμιο «Ζούγκλας» και ένας διαιτητής. Στις τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός», ο Φιρινίδης ισχυριζόταν ότι μπορούσε να επηρεάζει ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Σε μία από αυτές περιγράφει στον συνομιλητή του μια συνάντηση με πρόσωπο το οποίο αποκαλεί «αρχιδιαιτητή». Όπως υποστηρίζει, ζήτησε να οριστούν συγκεκριμένοι διαιτητές προκειμένου να εξασφαλίσει το αποτέλεσμα που επιθυμούσε.

«Επειδή έχουν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα, θέλω να τους την κόψω, να κάνω επίδειξη δύναμης», ακούγεται να λέει, αναφερόμενος σε ανθρώπους με τους οποίους είχε έρθει σε αντιπαράθεση για θέματα που αφορούν τις ισορροπίες των συλλόγων στα τοπικά πρωταθλήματα.

Στη συνέχεια η συζήτηση περνά στο οικονομικό σκέλος. Ο 37χρονος περιγράφει ότι του ζητήθηκε να δώσει «χαρτζιλίκι» σε διαιτητή, ώστε να εξασφαλιστεί η ευνοϊκή αντιμετώπιση της ομάδας που τον ενδιέφερε. Το ποσό που αναφέρει είναι 300 ευρώ, με την προοπτική επιπλέον αμοιβής εάν ο διαιτητής απέβαλλε συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. «Τριακόσια ευρώ. Και του είπα, αν βγάλεις κόκκινη στον έναν ή στον άλλον, θα πάρεις άλλα τριακόσια», ακούγεται να λέει στη συνομιλία.

«Θα λήξει στο 1.200 λεπτό»

Σε άλλη συνομιλία, ο Φιρινίδης ζητά διαβεβαιώσεις από τον «Ζούγκλα» για την έκβαση μιας αναμέτρησης. Ο «Ζούγκλας» λέει ότι το παιχνίδι θα το κερδίσει η ομάδα που επιθυμούν. «Πες του 100-0 όμως», επιμένει ο 37χρονος. «Αυτό είναι κερδισμένο το παιχνίδι. Τελείωσε», του απαντά ο συνομιλητής του, ο οποίος προσθέτει ότι ακόμη και αν δεν μπαίνει η μπάλα στα δίχτυα, ο αγώνας «θα λήξει στο 1.200 λεπτό». «Θέλω, ξέρεις τι θέλω; Επίδειξη δύναμης», συνεχίζει ο 37χρονος.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι άλλη συνομιλία, στην οποία εμφανίζεται να δίνει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές. Ζητά να παίξουν δυνατά από το πρώτο λεπτό, διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθούν με κόκκινη κάρτα. Παράλληλα, αναφέρεται στην ανάγκη να μη βρίσκεται κάμερα σε εμφανές σημείο, ώστε να μην επηρεαστεί η συμπεριφορά του διαιτητή.

Εφηβικοί αγώνες

Η σχέση του Φιρινίδη με το ποδόσφαιρο δεν περιοριζόταν στη διοίκηση της ΜΚΟ. Είχε διατελέσει πρόεδρος ομάδας της Πιερίας, ενώ είχε συνδεθεί με έναν ακόμη σύλλογο της περιοχής. Στις συνομιλίες εμφανίζεται να συζητά συχνά για στοιχηματικές επιλογές, πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη αγώνων και για μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε μία περίπτωση προτρέπει συνομιλητή του να στοιχηματίσει σε αναμέτρηση ομάδων κάτω των 19 ετών, δίνοντας συγκεκριμένες επιλογές για τον αριθμό των γκολ. «Παίξε over δυόμισι και γκολ – γκολ», του λέει, επιμένοντας να τοποθετήσει το στοίχημα.

Σε άλλη συνομιλία ο 37χρονος περιγράφει ότι ενημερώθηκε για αγώνα στον οποίο αναμένονταν πολλά γκολ και ότι κατάφερε να κερδίσει περίπου 7.000 ευρώ. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι εάν είχε λάβει την πληροφορία νωρίτερα, θα μπορούσε να έχει κερδίσει 15.000 ευρώ.

Σε άλλο σημείο, αναφέρεται σε παιχνίδι για το οποίο, όπως ισχυρίζεται, είχε πληροφορηθεί ότι θα σημειωνόταν γκολ μετά το 80ό λεπτό. Περιγράφει πως το σκορ έγινε 3-2 στις καθυστερήσεις, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία που είχε.

Εκμετάλλευση παιδιών

Πίσω από τις συζητήσεις για τα στοιχήματα βρίσκεται η ουσία της υπόθεσης: η διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, για 34 παιδιά συγκεντρώθηκαν περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις οικογένειές τους φέρεται να αποδόθηκαν περίπου 1,11 εκατομμύρια. Η διαφορά προσεγγίζει τα 2,83 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δωρεές προέρχονταν από πολίτες που ανταποκρίνονταν στις εκκλήσεις της οργάνωσης. Ανθρωποι που πίστευαν ότι τα χρήματά τους θα χρησιμοποιούνταν για νοσηλείες, θεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις και μετακινήσεις παιδιών στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την έρευνα, οι κατηγορούμενοι έφτασαν στο σημείο να χρησιμοποιούν διαφορετικές φωτογραφίες, ώστε να μη γίνει αντιληπτό ότι είχε προηγηθεί έρανος για το ίδιο παιδί. Ακόμη, φέρονται να είχαν πραγματοποιήσει ξεχωριστή εκστρατεία για παιδί το οποίο είχε φύγει ήδη από τη ζωή!

Η πρώτη μήνυση κατά των μελών της οργάνωσης κατατέθηκε από τους γονείς της μικρής Μαριτίνας, η οποία δίνει μάχη με τον καρκίνο. «Κατόπιν εντολής της Μαρίας Ελένης Χαρίτου και του συζύγου της, Αλέξανδρου Ορμπελάτζε, ανακοινώνουμε ότι αναλάβαμε τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας, σχετικά με την ποινική υπόθεση με κατηγορουμένους τους υπευθύνους της ΜΚΟ “Παιδική Χαρά”, η οποία, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, αφορά πράξεις απάτης ανυποψίαστων πολιτών και υπεξαίρεσης εις βάρος οικογενειών παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας», σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι των γονιών της Μαριτίνας, Αλέξης Αθανασόπουλος και Πάνος Παναγιωτόπουλος.

Τα ακριβά γούστα

Το ζεύγος των κατηγορουμένων, που είχε πάρει εικονικό διαζύγιο αλλά συνέχιζε να ζει κάτω από την ίδια στέγη, δήλωνε άνεργο πριν από λίγα χρόνια. Ενδεικτικά, για το φορολογικό έτος 2018 ο Φιρινίδης δήλωσε μόνο επιδόματα ανεργίας ύψους 3.992 ευρώ, ενώ η Μανησιώτη μόλις 1.353 ευρώ, επίσης από επιδόματα ανεργίας. Εντούτοις αγόραζαν ακριβές τσάντες, διέμεναν σε πολυτελή ξενοδοχεία και πραγματοποιούσαν ταξίδια σε κοσμοπολίτικους προορισμούς. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται διάλογοι του κατηγορουμένου με υπαλλήλους σε ρεσεψιόν ξενοδοχείων, όπου ζητά να του κλείσουν σουίτα για τη διαμονή του και ρωτά αν μπορεί να πληρώσει με μετρητά. Σε έρευνα στο σπίτι των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί βρήκαν πέντε τσάντες και δύο πορτοφόλια μάρκας Louis Vuitton, μία τσάντα Karl Lagerfeld, μία τσάντα Christian Dior και ένα ρολόι Rolex. «Αγόρασα μόνο μία τσάντα Louis Vuitton και έμεινα δύο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων. Δεν ζούσα πολυτελώς όπως με κατηγορούν. Το σπίτι όπου ζω είναι ένα μισθωμένο διαμέρισμα 68 τετραγωνικών μέτρων στην Τούμπα με ενοίκιο 500 ευρώ. Στις οικογένειες πήγαν περίπου 900.000 ευρώ και όχι 2,9 εκατομμύρια που αναφέρει το κατηγορητήριο. Τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο Φιρινίδης στον τζόγο», είπε στην απολογία της η σύζυγός του, η οποία επίσης προφυλακίστηκε.